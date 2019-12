Bedrohung durch Neonazis, Redaktion im Schleudergang, Esoterik-Murks

1. So bedrohen Neonazis kritische Journalisten

(blog.zeit.de, Jonas Miller & Jens Eumann & Henrik Merker)

Journalistinnen und Journalisten, die über Rechtsextremismus und Neonazis berichten, sind immer wieder Einschüchterungsversuchen und Angriffen ausgesetzt. Im „Störungsmelder“-Blog bei „Zeit Online“ erzählen Jonas Miller, Jens Eumann und Henrik Merker, „wie es ist, im Fadenkreuz der Szene zu stehen.“

2. Daphne Caruana Galizia: Druck auf Maltas Regierung steigt

(ndr.de, Ellen Trapp, Video: 6:00 Minuten)

Zwei Jahre ist es her, dass die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia durch einen Anschlag mit einer Autobombe ermordet wurde. In den vergangenen Wochen ist wieder Bewegung in den Fall und die dazugehörigen Ermittlungen gekommen — bis hin zu einer Rücktrittsankündigung von Maltas Premierminister Joseph Muscat. Ellen Trapp fasst die Ereignisse im Medienmagazin „Zapp“ zusammen.

3. Eine Redaktion im Schleudergang

(sueddeutsche.de, Verena Mayer & Jens Schneider)

Die frühere Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde Marianne Birthler und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk legten gestern ein Gutachten zur Stasi-Vergangenheit des Neu-Verlegers Holger Friedrich vor, der gemeinsam mit seiner Frau Silke den Berliner Verlag und damit auch die „Berliner Zeitung“ gekauft hatte. Verena Mayer und Jens Schneider fassen die Ergebnisse des Gutachtens (und zusätzlich die weiteren Querelen rund um die Friedrichs) zusammen: „Die Gutachter betonen ausdrücklich ihren Respekt gegenüber den Redaktionen des Berliner Verlags, ‚die in einer schwierigen Situation versucht haben, trotz bestehender Abhängigkeitsverhältnisse so unabhängig wie irgend möglich vorzugehen und vor allem den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Urteil zu bilden‘.“

Weiterer Lesetipp: Die „Berliner Zeitung“ richtet sich in einem „In eigener Sache“ an die Leserinnen und Leser und veröffentlicht neben einem Brief des Gutachter-Duos Birthler und Kowalczuk auch dessen ausführlichen Bericht.

4. Medien wollen mehr

(taz.de, Christian Rath)

Ein Bündnis aus Journalistengewerkschaften und dem Deutschen Presserat, dem Netzwerk Recherche, Verlegerverbänden und dem Verband privater Medien sowie ARD und ZDF fordert vom Bundestag ein Presseauskunftsgesetz. Christian Rath erklärt: „Die Lücke, die ein derartiges Gesetz schließen soll, besteht seit 2013. Bis dahin galt für Medienanfragen an Bundesbehörden das Pressegesetz des jeweiligen Bundeslandes, in dem die Behörde ihren Sitz hatte. Für Anfragen an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Zirndorf galt zum Beispiel das bayerische Pressegesetz. Völlig überraschend stellte jedoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 2013 fest: Für Presseauskünfte gegen Bundesbehörden ist ein Bundesgesetz erforderlich. Ohne ein entsprechendes Bundesgesetz gelte nur ein ‚Minimalstandard‘, der unmittelbar aus dem Grundrecht auf Pressefreiheit abzuleiten sei.“

5. Dieser Twitter-Account gibt sich als syrischer Flüchtling aus

(correctiv.org, Alice Echtermann)

„Dawuhd Nabil“ ist angeblich „Syrian Refugee, Muslim, Activist“ und twittert ziemlich provozierende Aussagen, die immer wieder für reale unverschämte Forderungen eines syrischen Flüchtlings gehalten werden. Alice Echtermann hat die Hintergründe des Accounts recherchiert und konnte keine Spuren eines echten „Dawuhd Nabil“ finden. Ihr Fazit: Es handele sich „um einen Fake-Account“, der „Beiträge unter falscher Flagge veröffentlicht“.

6. Leuchtender Feind im Klassenzimmer

(kontextwochenzeitung.de, Jürgen Lessat)

In der SWR-Sendung „Marktcheck deckt auf“ über „Das Geschäft mit LED-Lampen“ gab es auch ein „Experiment“ in einem Klassenzimmer: Können Schülerinnen und Schüler unter LED-Leuchten schlechter lernen als unter Halogenlampen? Jürgen Lessat hat sich den Beitrag für „Kontext“ angeschaut und die Merkwürdigkeiten festgehalten, die Hintergründe der präsentierten „Lichtexperten“ recherchiert und beim SWR nachgefragt: „Warum verschweigen die ‚Marktchecker‘ das anthroposophische Weltbild der aufgebotenen Lichtexperten? Warum suggerieren sie Wissenschaftlichkeit, wo esoterische Maßstäbe angelegt werden? Das wollte Kontext vom SWR wissen.“

