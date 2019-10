„Landolf Ladig“ alias Björn Höcke, Neue Klima-Mythen, „Unkorrekt“

1. Andreas Kemper über „Landolf Ladig“ alias Björn Höcke (AfD) – Jung & Naiv: Folge 442

(youtube.com, Tilo Jung, Video: 1:49:14 Stunden)

Tilo Jung hat mit dem Soziologen Andreas Kemper über antidemokratische Tendenzen in der AfD gesprochen. Ab Minute 50 erzählt Kemper, wie er herausgefunden habe, dass AfD-Politiker Björn Höcke unter dem Pseudonym „Landolf Ladig“ rechtsextreme Schriften verfasst habe (Auszüge beim Zentrum für Politische Schönheit). Ein auf vielen Ebenen empfehlenswertes und erkenntnisbringendes Gespräch, das man sich auch gut im Politikunterricht der Schulen vorstellen kann.

Weiterer Lesehinweis: Von wegen „Nazi-Methoden“: Die falsche Inszenierung von Bernd Lucke als Opfer (uebermedien.de, Andreij Reisin).

2. Die neuen Klimawandel-Mythen

(scienceblogs.de/astrodicticum-simplex, Florian Freistetter)

Wissenschaftsjournalist Florian Freistetter beschäftigt sich regelmäßig mit den Mythen und Falschbehauptungen zu Klimawandel und Klimakrise. In seinem Artikel schreibt er über die „neuen Klimawandel-Mythen“ und die dahinterstehende Weltsicht. Diese ließe sich wie folgt beschreiben: „Wir können so weiterleben wie bisher und müssen uns nicht ändern, da alle Aktionen zum Klimaschutz „in Wahrheit“ falsch, unnötig oder unwirksam sind. Es gäbe keinen Grund für Aufregung; es würde schon alles irgendwie gut gehen; in der Zukunft lasse sich das alles regeln und in der Gegenwart können wir uns daher entspannen. Was meiner Meinung nach ganz großer Quatsch ist.“

Weiterer Lesehinweis: In einem Gastbeitrag für „Spiegel Online“ erklärt Klima- und Meeresforscher Stefan Rahmstorf: Darum schweigt die Bundesregierung zur wichtigsten Zahl beim Klimaschutz. Rahmstorfs Vorwurf: Deutschland genehmige sich besonders viel vom knappen Emissionsbudget: „Konkret bedeutet dies, dass wir fast doppelt so viel des CO2-Budgets beanspruchen, wie unserem Anteil an der Weltbevölkerung (1,1%) entspricht. So sieht es auch mit unseren aktuellen Emissionen aus: die sind pro Kopf doppelt so hoch wie im Weltdurchschnitt.“

3. Ahnungslose Polizisten

(djv.de, Hendrik Zörner)

Hendrik Zörner vom Deutschen Journalisten-Verband zeigt sich verwundert über einen Polizisten auf der Frankfurter Buchmesse, der sich in einem Streit zwischen dem rechtsextremen Verleger Götz Kubitschek und einem Pressefotografen auf die Seite des Verlegers geschlagen habe: „Offen ist die Frage, warum die Frankfurter Polizei Beamte zur Buchmesse schickt, die nur rudimentäre Kenntnisse vom Presserecht haben.“

4. Schwarze Balken statt Schlagzeilen

(taz.de, Urs Wälterlin)

In Australien haben Medien in einer gemeinsamen Aktion gegen die wachsende Einschränkung der Pressefreiheit protestiert und zensierte Titelseiten mit schwarzen Balken abgedruckt. Viele der mittlerweile über 75 sogenannten Sicherheitsgesetze, die nach den Anschlägen in New York erlassen worden seien, würden die Arbeit von Journalisten erschweren oder verunmöglichen.

Weiterer Tipp: Stefan Fries kommentiert im Deutschlandfunk (Audio: 3:18 Minuten): „Die Kampagne ist auch deshalb ungewöhnlich, weil zwischen den großen Medienhäusern in Australien normalerweise starke Konkurrenz herrscht. Dass sie sich jetzt zusammentun, sollte die australische Regierung alarmieren, die die Proteste bisher nicht sonderlich ernstgenommen hat.“

5. Nuhr & Ökogans: Die Welt der Greta-Hasser anhand der Kolumne „Unkorrekt“

(volksverpetzer.de, Natascha Strobl)

Der selbsternannte „unkorrekte“ österreichische Journalist Heinz Sichrovsky arbeitet sich in der „Kronen Zeitung“ regelmäßig an den „Korrektheits-Ayatollahs, Umweltblockwarten und Geschlechtsverkehrsregulatoren“ (Pressetext zur Buchpräsentation) ab. Aktuell in einer Kolumne, in der er auf wirre Weise Greta Thunberg, Recep Tayyip Erdogan, Jan Böhmermann und Dieter Nuhr zusammenrührt und gegen „Teenie-Ayatollahs“ hetzt. Natascha Strobl kommentiert: „Alles in allem haben wir hier einen völlig ungefilterten und durch Verankerung in der Realität unberührten Gedankenstrom eines Mannes, der den Grip in der jetzigen Zeit verliert und damit nicht klar kommt. Statt scharfer Analyse oder Kritik wird versucht, sich die Welt einfach zurecht zu zimmern.“

6. Qualitätsramsch

(sueddeutsche.de, Jürgen Schmieder)

Die legendäre Zeitschrift „Sports Illustrated“ hat mit Ross Levinsohn einen neuen Chef, und der will alles anders machen. „Aus der Sportjournalismus-Ikone soll eine billige Inhaltsfabrik werden“, wie es Jürgen Schmieder in der „Süddeutschen Zeitung“ beschreibt. Dazu habe man die Hälfte der Vollzeit-Redakteure rausgeschmissen, an deren Stelle eine Hundertschaft freier Mitarbeiter treten soll. Guter Journalismus werde dort zukünftig nicht stattfinden, dieser sei von Levinsohn schlicht nicht gewollt: „Er will Ramsch produzieren und ihn unter Sports Illustrated als Qualität verkaufen.“

***

Wir brauchen Dich, um die Zukunft von BILDblog zu sichern. Bitte mach mit!

Hier erfährst Du, wie Du uns per Überweisung oder Paypal unterstützen kannst.

Und hier kannst Du uns bei Steady unterstützen: