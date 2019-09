Killt „Bild“?, Geschönte Referenzen, Ausbeuterische Wissenschaftsverlage

1. Killt BILD?

(diekolumnisten.de, Heinrich Schmitz)

Der Jurist Heinrich Schmitz hat sich die Berichterstattung der „Bild“-Zeitung über ein Ermittlungsverfahren gegen einen früheren Nationalspieler angeschaut. Seine rechtliche wie moralische Bewertung: „An Unverfrorenheit ist die Berichterstattung der BILD in diesem Verfahren kaum zu überbieten. Nicht nur, dass sie selbst ein Ermittlungsverfahren initiiert und dann zunächst exklusiv darüber berichtet, nein, irgendjemand innerhalb der Ermittlungsbehörden gibt der BILD auch noch Informationen, die dazu führen, dass der Verdächtige nicht nur von Kriminalbeamten, sondern auch gleich von ein paar BILD-Reportern aufgesucht und fotografiert wird. Das hat mit seriöser Berichterstattung nichts mehr zu tun, das ist ein medialer Pranger.“

Weitere Lesetipps: Der Fall Metzelder zeigt, wie sehr die „Bild“ auf den Rechtsstaat scheißt (vice.com, Juri Sternburg) sowie Sorgfalt bei Verdacht (taz.de, Christian Rath).

2. „profil“: Kurz-Biografin mit geschönten Referenzen

(profil.at)

Diese Woche erscheint das Buch „Sebastian Kurz: Die offizielle Biografie“. Geschrieben hat es Judith Grohmann, die in ihrem Lebenslauf behaupte, „die jüngste Investigativ-Journalistin und Schlussredakteurin Österreichs“ gewesen zu sein: „Mit 17 ging sie zum Herausgeber des bekanntesten österreichischen Enthüllungs- und Nachrichtenmagazins profil und bot ihm an, für ihn als Investigativ-Journalistin zu arbeiten. Zwei Monate später bot ihr der selbe (sic!) Herausgeber an, neben ihrer Tätigkeit als Journalistin auch als Chefin vom Dienst für profil zu arbeiten.“ Das Nachrichtenmagazin sieht das jedoch etwas anders: „Judith Grohmann dürfte 1985 zwar vorübergehend bei profil tätig gewesen sein, mit Sicherheit aber nicht als Redakteurin, geschweige denn als Chefin vom Dienst. Ihr Name scheint in keinem Impressum auf.“

3. Fünf Gründe warum Podcasts kein Geld verdienen (jedenfalls nicht einfach so)

(dirkvongehlen.de)

Seth Godin ist ein US-amerikanischer Autor und Unternehmer, der vor allem zu Internet- und Marketing-Themen schreibt. Aktuell beschäftigt er sich mit dem Thema Podcasting. Dirk von Gehlen hat einige von Godins Kernaussagen zusammengefasst — interessante Denkanstöße für Podcast-Hörende, Podcast-Machende und Podcast-Vermarktende.

4. Mit dem Zweiten wirbt man besser

(tagesspiegel.de, Joachim Huber)

Jan Böhmermann bewirbt sich, bislang erfolglos, um den SPD-Vorsitz und nutzt dafür auch die mediale Kraft seiner ZDF-Sendung „Neo Magazin Royale“. „Das ist nicht in Ordnung“, findet Joachim Huber im „Tagesspiegel“: „Schon im Mitarbeiterkodex des ZDF heißt es: „Der Status eines ZDF-Mitarbeiters darf nicht dazu genutzt werden, sich individuelle private Vorteile zu verschaffen.“ Genau das tut Böhmermann, noch dazu großzügig bezahlt mit Rundfunkbeiträgen.“

5. Das ausbeuterische Geschäftsmodell der großen Wissenschaftsverlage

(krautreporter.de, Bent Freiwald)

Die drei größten wissenschaftlichen Verlage der Welt Elsevier, Springer (hat nichts mit dem hier häufiger thematisierten Axel-Springer-Verlag zu tun) und Wiley haben ein lukratives Geschäftsmodell zur Vermarktung von wissenschaftlichen Publikationen entwickelt, das ihnen traumhafte Renditen beschert. Mittlerweile wehren sich Bibliotheken, Unis und Institute gegen die hohen Preise der Monopolisten. Bent Freiwald erklärt das zu Lasten der Allgemeinheit gehende Geschäftsmodell. Er vergleicht es mit der fiktiven Vermarktung von Straßen, die sich wohl keiner gefallen lassen würde: „Das Bauunternehmen bezahlt seine Mitarbeiter:innen nicht, sondern berechnet ihnen eine Gebühr dafür, dass sie die Straße bauen dürfen. Die Bauaufsicht, die dafür verantwortlich ist, dass die Straße den Standards entspricht, wird auch nicht bezahlt. Und wenn du über die fertige Straße fahren willst, musst du ein teures Jahresabonnement abschließen oder 30 Euro Gebühren für eine einmalige Fahrt zahlen — obwohl die Straße von deinem Geld gebaut wurde.“

6. Ein Kreuzfahrt-Werbefilmchen im Nachmittagsprogramm

(dwdl.de, Hans Hoff)

Hans Hoff ist ein begeisterter Zuschauer der Nachmittags-Kreuzfahrt-Serie „Verrückt nach Meer“ im Ersten: „Weil es so komplett unterfordernd ist, so einfältig, so billig, so seicht.“ Hoff hat einen wunderbaren Rant auf das Format verfasst: „Wäre ich Kreuzfahrtveranstalter, ich würde mir umgehend die Rechte an dieser Reihe sichern. Besseres Werbematerial gibt es nicht. So kritikloses, so blutleeres, so profilloses Fernsehen mit einem derartigen Werbepotenzial muss man sonst lange suchen.“

