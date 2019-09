Journalisten müssen sich Studie von Lesern erklären lassen

Vergangene Woche ging das Ergebnis einer Studie um die Welt, das von vielen Medien so zusammengefasst wurde:

Tatsächlich spielen Gene beim Sexualverhalten aber sehr wohl eine Rolle. In der Studie (PDF) heißt es sinngemäß, dass sich zwar nicht ein einzelnes Gen isolieren lässt, das die sexuelle Orientierung bestimmt, dass es aber auf verschiedenen Chromosomen bestimmte genetische Marker gibt, die dafür mitverantwortlich scheinen. Einfacher gesagt:

Oder wie die Wissenschaftsjournalisten der „Scilogs“ schreiben:

Warum die „Kein Schwulen-Gen!“-Schlagzeilen so problematisch sind, erklärt ein LGBTQ+-Wissenschaftler in den „Scilogs“ so:

Und damit kommen wir zum Deutschlandfunk (DLF), der gestern bei Facebook folgenden Post veröffentlichte:

Das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass es mehrere Stunden und hunderte Leserkommentare brauchte, bis es auch der DLF endlich verstanden hatte. Den nicht gerade schmeichelhaften Lernprozess konnte man dabei live mitverfolgen:

Nachdem einige Leserinnen und Leser den Post kritisiert und als Beleg den Artikel der „Scilogs“ verlinkt hatten, räumte der DLF ein:

Und so antwortete er in den darauffolgenden Stunden auf kritische Einwände immer wieder:

Was der DLF da noch nicht bemerkt hatte: Es war nicht sein einziger krasser Lapsus. Denn wie die Leserschaft erklärte:

Aber das schien den DLF nur noch mehr zu verwirren. Er entgegnete:

Antwort:

Ein anderer Leser versuchte es mit einem Zitat aus dem Artikel, den der DLF selbst verlinkt hatte:

So steht es in dem Artikel: „When the researchers combined all the variants they measured across the entire genome, they estimate that genetics can explain between 8% and 25% of nonheterosexual behavior. The rest, they say, is explained by environmental influences, which could range from hormone exposure in the womb to social influences later in life.“