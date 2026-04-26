KW 17/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Warum sind die Chats des Ex-ORF-Bosses keine Privatsache?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 18:29 Minuten)

Holger Klein spricht mit der “Falter”-Journalistin Barbara Tóth über die Affäre um den zurückgetretenen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Thema sind die von Tóth veröffentlichten Chats (nur mit Abo lesbar) zwischen Weißmann und einer ORF-Mitarbeiterin, die Tóth als Beleg für Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung wertet. Holger Klein fragt: “Was ist da los in Österreich? Warum ist die Causa Weißmann kein Einzelfall? Und wie berichtet eigentlich der ORF selbst über diesen Fall?”

Weiterer Lesetipp: #MeToo am Arbeitsplatz: Warum der ORF ein Sexismusproblem hat (falter.at, Barbara Tóth).

2. Wie Polizeigewerkschaften die Innenpolitik beeinflussen

(swr.de, Mohamed Amjahid & Natalie Widmann, Audio: 28:21 Minuten)

Das SWR Data Lab hat Pressemitteilungen und Social-Media-Beiträge der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) ausgewertet. Außerdem habe man sich die Äußerungen der Sprecher der Gewerkschaften in verschiedenen Medien angeschaut. Vor allem die DPolG gebe sich teilweise rechtspopulistisch.

3. Keiler & Kritiker (über weibliches Schreiben)

(spotify.com, Annika Brockschmidt & Rebekka Endler, Audio: 1:59:32 Stunden)

In letzter Zeit ist der ARD-Literaturkritiker Denis Scheck (“Druckfrisch”) selbst in die Kritik geraten. Annika Brockschmidt und Rebekka Endler fragen sich: “Ist Denis Scheck möglicherweise nichts weiter als das geschwülstige Symptom einer tieferliegenden, uralten Struktur über die Deutungshoheit von Literatur? Welche Abgründe tuen sich auf, wenn wir von dem Einzelfall auf das Ganze schauen? Haben wir bessere Literaturkritik und auch bessere Verrisse verdient?”

4. Werner Herzog – zu groß für Deutschland

(ardsounds.de, Max Osenstätter, Audio: sechs Folgen zu je 38 bis 45 Minuten)

Der Filmemacher Werner Herzog ist nicht jedem bekannt, obwohl er zu Recht als Legende bezeichnet werden kann. Doch der Name des 83-Jährigen spricht sich nun auch wieder bei vielen jüngeren Menschen rum. Ein Grund dafür: Werner Herzogs Instagram-Auftritt, der sich durch die besondere, nun ja, Performance des Meisters auszeichnet. Max Osenstätter fragt sich in seiner sechsteiligen Audioserie: “Wer zur Hölle ist dieser Typ? Und wie konnten wir ihn so lange vergessen?”

5. Eine “Mängelliste” mit Folgen

(deutschlandfunkkultur.de, Anh Tran & Max Kuball, Audio: 30:57 Minuten)

Bei Deutschlandfunk Kultur wird rekonstruiert, wie eine vom Schriftsteller Ingo Schulze angefertigte “Mängelliste” zu Charlotte Gneuß’ Debütroman “Gittersee” nicht nur beim Verlag, sondern auch bei der Jury des Deutschen Buchpreises landen konnte. Für Gneuß habe die Liste weitreichende Folgen gehabt: Ihr Debüt sei fortan öffentlich vor allem unter dem Aspekt angeblicher Fehler diskutiert worden.

6. Network

(arte.tv, Sidney Lumet, Video: 1:56:24 Stunden)

Bei Arte gibt es noch bis Mitte Mai eine visionäre Mediensatire aus dem Jahr 1976 zu sehen: “Network”. Sidney Lumets Film ist eine bitterböse Abrechnung mit dem Kommerzfernsehen und dessen Kampf um Einschaltquoten: “Wegen sinkender Zuschauerzahlen soll Howard Beale, der alternde Nachrichtensprecher eines US-Fernsehsenders, entlassen werden. In seiner Verzweiflung kündigt Beale seinen Selbstmord vor laufender Kamera an. Die Quoten steigen und die Programmchefin baut die Sendung zum skandalträchtigen Format aus.” Unbedingter Gucktipp!