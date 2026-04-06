KW 14/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Wer füllt die Lücken, die der Lokaljournalismus hinterlässt?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 21:35 Minuten)

Holger Klein spricht im “Übermedien”-Podcast mit Thomas Schnedler vom Netzwerk Recherche über die weitreichenden Folgen aussterbender Lokalzeitungen im ländlichen Raum. Am Beispiel einer thüringischen Region diskutieren sie darüber, wie nach dem Wegfall der gedruckten Zeitung zunehmend pseudojournalistische oder politisch motivierte Portale die entstandenen Informationslücken füllen: “Es macht etwas mit dem Gemeinwesen vor Ort, wenn solche Stimmen in den Diskurs eingreifen”, sagt Schnedler.

2. Collien Fernandes – Was Medien aus dem Fall lernen können

(ardsounds.de, Sophie Morár, Audio: 26:55 Minuten)

Ausgehend von der “Spiegel”-Recherche (nur mit Abo lesbar) zu Vorwürfen von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen, für den die Unschuldsvermutung gilt, diskutiert Sophie Morár mit ihren Gästen über die Herausforderungen der Verdachtsberichterstattung. Daniel Drepper, Investigativjournalist und Vorsitzender von Netzwerk Recherche, erklärt die Regeln der Verdachtsberichterstattung und die juristischen Hürden. Medienwissenschaftlerin Marlis Prinzing ordnet den Fall medienethisch ein und betont die gesellschaftliche Verantwortung von Medien: Die Debatte über sexualisierte Gewalt dürfe nicht nur auf prominente Einzelfälle verengt werden.

Weiterer Hörtipp: Der Fall Collien Fernandes: Rechtsdurchsetzungswüste Deutschland?: “Der Fall Collien Fernandes hat das Thema Deepfakes und digitale Gewalt in Deutschland in den Fokus gerückt. In dieser Folge analysieren David Gessner gemeinsam mit Wissenschaftlichem Mitarbeiter Felix Schimmel die aktuelle Rechtslage und zeigen, wo die größten Probleme in der Praxis liegen.” (podigee.io, Audio: 48:39 Minuten)

3. Die KI entscheidet bereits für dich (bevor du überhaupt fragst)

(youtube.com, Martin Fehrensen, Video: 15:52 Minuten)

Martin Fehrensen vom “Social Media Watchblog” analysiert in seinem YouTube-Video, wie sich die Kontrolle über unsere Informationen grundlegend verändert hat. Er beschreibt die Entwicklung des “Gatekeepings” von klassischen Redaktionen über Plattform-Algorithmen bis hin zu modernen KI-Systemen und deren Folgen für die Gesellschaft: “Warum ist der organische Google-Traffic 2025 global um ein Drittel eingebrochen? Was bedeutet es für unsere Demokratie, wenn die ‘eine richtige Antwort’ der KI das Abwägen überflüssig macht? Diese Fragen beschäftigen gerade ein Drittel der deutschen Redaktionen in internen Strategiemeetings – doch öffentlich spricht kaum jemand darüber.”

Weiterer Hörtipp: Bei “Wind und Wurzeln” denkt Marina Weisband über Social Media und die Schwierigkeit, “wie wir gleichzeitig unsere Kinder und unsere Demokratie retten”, nach: “Marina, die selbst ein ‘Internetkind’ ist, spricht über reale Gefahren und echte Lösungen. Sie macht deutlich, dass Kinder Rechte haben: auf Schutz, auf Information, auf Teilhabe und Mitsprache bei Entscheidungen, die ihr Leben betreffen. Sie berichtet von der Umfrage #beyondthefeed, mit der Schüler:innen nach ihren Erfahrungen und Ideen zu Social Media und möglichen Altersbeschränkungen befragt werden, um ihre Perspektiven in die Politik zu tragen.” (Audio: 50:39 Minuten)

4. Wie wir Journalisten 2026 ausbilden müssen

(youtube.com, Christian Jakubetz, Video: 34:31 Minuten)

Christian Jakubetz und Julia Walker, Studienleiterin an der Katholischen Journalistenschule ifp, diskutieren darüber, wie Künstliche Intelligenz den Redaktionsalltag und die Ausbildung des journalistischen Nachwuchses grundlegend verändert. Beide sind sich einig, dass der sichere Umgang mit den neuen Technologien inzwischen zum unverzichtbaren journalistischen Handwerk gehört. Kernkompetenzen wie analytische Einordnung, investigatives Arbeiten und der Aufbau von Vertrauen müssten jedoch weiterhin in menschlicher Hand bleiben.

5. “Vielleicht war ich der Letzte” – Rudi Carrell, sein Leben für die Show

(deutschlandfunk.de, Herwig Katzer, Audio: 46:59 Minuten)

Während der Osterpause bietet der Deutschlandfunk-Podcast “Nach Redaktionsschluss” ein Feature über Rudi Carrell. Eine Würdigung, die aber auch die Kritik an dem Showmaster nicht verschweigt: “Bis zu 30 Millionen Menschen saßen vor dem Fernseher, wenn er die Showbühne betrat. Mit Sendungen wie ‘Am laufenden Band’ oder der ‘Rudi Carrell Show’ prägte der Entertainer das deutsche Fernsehen. Vom Publikum verehrt, von Kollegen gefürchtet. Vor 20 Jahren starb Rudi Carrell.”

6. Oliver Welke: Nimmt die Politik Einfluss auf Satire-Shows?

(youtube.com, Bettina Böttinger, Video: 57:21 Minuten)

Bei “Zwischen den Zeilen” spricht Bettina Böttinger mit dem “heute-show”-Moderator Oliver Welke über die Grenzen und Herausforderungen von Satire in Zeiten ständiger politischer und gesellschaftlicher Krisen. Welke betont seinen großen Respekt vor der Arbeit von Politikerinnen und Politikern, kritisiert die zunehmende Verrohung des Diskurses und erklärt, warum er toxische Soziale Netzwerke wie X (ehemals Twitter) strikt meidet.

Weiterer Hörtipp: Wer noch mehr Oliver Welke will: Bei “Kalk und Welk” haben er und Oliver Kalkofe den TV-Moderator und Kabarettisten Christian Ehring zu Gast: “Es geht um gute und schlechte Gags, abgebrochene Studiengänge und ‘Bibi und Tina’-Traumata. Und im 50. Jubiläumsjahr geht es natürlich auch um den großen Geburtstag von extra3 im September.” (ardsounds.de, Audio: 57:38 Minuten)