KW 11/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Klima, Kriege, Demokratie: Die thematische Lücke der Grimme-Preise

(laeuft-programmschau.podigee.io, Alexander Matzkeit, Audio: 25:40 Minuten)

In der aktuellen Folge des Podcasts “Läuft” diskutiert Moderator Alexander Matzkeit mit der Grimme-Preis-Leiterin Lucia Eskes und der Grimme-Preis-Jurorin Anna-Barbara Kurek über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger sowie über eine auffällige inhaltliche Leerstelle: Eskes und Kurek kritisieren, dass in den ausgezeichneten Fernsehproduktionen drängende politische Themen wie der Ukraine-Krieg, der Nahostkonflikt oder die Klimakrise nahezu komplett fehlen würden. Die Expertinnen vermuten, dass Sender und Produktionsfirmen aus Angst vor zunehmenden Anfeindungen und toxischen Kommentaren im Netz kontroverse Themen meiden.

2. Woran krankt die Debatte über das Social-Media-Verbot?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 22:19 Minuten)

In der neuen Folge des “Übermedien”-Podcasts “Holger ruft an” beschreibt der Tech-Journalist Sebastian Meineck die aktuelle Debatte um ein Social-Media-Verbot für Jugendliche als plump und wenig fachlich fundiert. Die Berichterstattung über das Thema trage daran eine Mitschuld. Sie verenge das komplexe Thema oft auf eine simple Ja-Nein-Frage und suggeriere fälschlicherweise zwei starre Lager. Zudem blende die öffentliche Diskussion häufig aus, dass für die Durchsetzung eines solchen Verbots weitreichende Alterskontrollen nötig wären.

3. Welche Wirklichkeit soll das sein?

(deutschlandfunk.de, Anh Tran, Audio: 40:31 Minuten)

In der Diskussionsrunde des Deutschlandfunk-Podcasts “Nach Redaktionsschluss” bemängelt die Hörerin Corinna Dorn, dass TV-Sender beim Reality-TV gezielt extreme Streitsituationen und psychische Gewalt fördern würden, ohne diese für das Publikum kritisch einzuordnen. Laut der Journalistin Anja Rützel liege dies vor allem an einer bedenklichen Professionalisierung des Genres: Teilnehmerinnen und Teilnehmer solcher Sendungen würden absichtlich toxisch agieren, um sich als Berufs-Trash-Stars lukrative Folgeaufträge zu sichern. Als Ausweg aus der ständigen Eskalationsspirale fordert die Runde eine Neuausrichtung der Formate. Diese müsse deutlich mehr Transparenz bei den Produktionsbedingungen und konsequente Casting-Sperren für extremes Fehlverhalten beinhalten.

4. “Meine Stimme gehört mir”

(thisismedianow.podigee.io, Lucas Schöne, Audio: 52:00 Minuten)

Anna-Sophia Lumpe, Vorsitzende des Verbands Deutscher Sprecher:innen, kritisiert das Vorgehen des Streaminganbieters Netflix. Der Konzern verlange von deutschen Synchronsprecherinnen und -sprechern, über neue Standardverträge weitreichende Rechte an ihren Sprachaufnahmen für KI-Trainingszwecke abzutreten. Eine zusätzliche Vergütung sei dafür nicht vorgesehen. Dieser Schritt bedrohe weit mehr als nur Arbeitsplätze, er greife den Kern der menschlichen Kunst an, so Lumpe.

5. Was GOOGLE mit AI in Berlin will

(youtube.com, Jörg Wagner, Video: 1:44:39 Minuten)

In der neuesten Folge des “Medienhölle”-Podcasts besprechen die Hosts Jörg Wagner und Philipp Nitzsche zunächst die anstehende Umstrukturierung der öffentlich-rechtlichen Sender. Ab 2027 sollen die Spartenkanäle ARD Alpha und tagesschau24 komplett eingestellt und deren Inhalte teilweise in das Programm von Phoenix integriert werden. Ein weiterer Schwerpunkt der Episode ist ein exklusiver Einblick in das Archiv des Deutschlandfunk Kultur anlässlich des landesweiten Tags der Archive. Außerdem geht es um die dänische Polit-Serie “Borgen” als Lehrstück über die oft toxische Verflechtung von Politik und Medienlandschaft.

6. Dumm, dümmer, Dubai – Influencer & warum gerade alle dasselbe posten

(youtube.com, Sashka, Video: 19:53 Minuten)

YouTuberin “Sashka” kritisiert das Verhalten vieler deutscher “Dubai-Influencer”. Diese würden die Gefahr trotz jüngster Raketenangriffe auf die Region massiv herunterspielen; stattdessen würfen sie westlichen Medien “Fake News” vor. Die demonstrative Gelassenheit und die ständigen Lobeshymnen auf das Emirat seien allerdings reiner Selbstschutz: Die ausgewanderten Content-Creator würden nämlich eine staatliche Influencer-Lizenz benötigen, die sie streng zu einer ausschließlich positiven Darstellung der Steueroase verpflichte.