Poschardt mit Vollgas, Synchro-Showdown, Journalismusfreiheit

1. Mit Vollgas gegen die Brandmauer

(taz.de, Nicholas Potter)

In einem ausführlichen Porträt beschreibt die “taz” Ulf Poschardt, Herausgeber der Axel-Springer-“Premiummarke”, als polarisierenden Kulturkämpfer, der sich mit seinem Bestseller “Shitbürgertum” gegen ein linksliberales Milieu positioniere und dabei auch intern für erhebliche Spannungen sorge. Poschardts redaktionelle Linie habe eine Welle von Kündigungen ausgelöst, darunter prominente Namen wie Investigativreporter Hans-Martin Tillack und Vize-Chefredakteur Robin Alexander.

2. Nach Festnahme bei Anti-ICE-Protest: Ex-CNN-Moderator und Journalist Don Lemon ist wieder frei

(tagesspiegel.de)

Der Journalist und ehemalige CNN-Moderator Don Lemon sei einen Tag nach seiner Festnahme auf Anweisung des US-Justizministeriums wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Er müsse sich jedoch wegen angeblicher Verschwörung gegen die Religionsfreiheit vor Gericht verantworten. Die Anklage werfe ihm vor, sich bei einem Anti-ICE-Protest in einer Kirche wissentlich einem stürmenden Mob angeschlossen zu haben. Lemon betont, er habe dort lediglich seine Arbeit als Berichterstatter ausgeübt.

3. Monitor Journalismusfreiheit beobachtet Einschränkungen der journalistischen Arbeit

(concordia.at)

Im Presseclub Concordia ist der neue “Monitor Journalismusfreiheit” präsentiert worden (youtube.com, Video: 43:15 Minuten), mit dem Ziel, rechtliche, psychische und physische Einschränkungen der Pressearbeit in Österreich systematisch zu dokumentieren und sichtbar zu machen. Die Projektverantwortlichen Walter Strobl und Patricia Lierzer stellen die Methodik und erste Erkenntnisse vor. Über ausgesuchte Problemfelder berichten: Colette M. Schmidt (“Der Standard”), Ingrid Brodnig (freie Journalistin), Alexander Fanta (“Follow the Money”) und Johannes Greß (freier Journalist).

4. Demokratie auf der Anklagebank

(verdi.de)

Die Organisation CASE habe seit 2010 über 1.300 SLAPP-Fälle in Europa dokumentiert, wobei Deutschland mit 20 registrierten Fällen im Jahr 2024 neben Italien und Serbien zu den am stärksten betroffenen Ländern gehöre. Da die meisten Einschüchterungsversuche bereits im Vorfeld durch aggressive Abmahnschreiben erfolgen und Betroffene oft aus Angst schweigen würden, bleibe ein großer Teil der Fälle der Öffentlichkeit verborgen.

5. Des Guten zu viel? Wenn Unwetterwarnungen Angst machen

(ardaudiothek.de, Thomas Bimesdörfer & Kai Schmieding, Audio: 18:49 Minuten)

Thomas Bimesdörfer und Kai Schmieding haben mit dem Fernsehmeteorologen und Buchautor Sven Plöger über die richtige Dosis bei Unwetterwarnungen gesprochen: “Wo liegt der Mittelweg zwischen Abstumpfung und Panikmache? Verstehen wir vielleicht auch die Wettervorhersagen nicht immer richtig? Gibt es ein Vermittlungsproblem?”

6. Synchro-Showdown: Netflix bald ohne deutsche Tonspur?

(dwdl.de, Timo Niemeier & Thomas Lückerath)

Zwischen Netflix auf der einen Seite und deutschen Synchronsprecherinnen und -sprechern auf der anderen sei ein Konflikt über neue Vertragsklauseln entbrannt, da der Streamingdienst Sprachaufnahmen ohne direkte Vergütung zum Training von KI-Systemen nutzen wolle. Wegen der im Raum stehenden Boykottmaßnahmen habe Netflix in einem Brief gewarnt, dass man bei anhaltenden Verzögerungen gezwungen sein könnte, Inhalte künftig nur noch mit deutschen Untertiteln statt mit einer Synchronfassung zu veröffentlichen.