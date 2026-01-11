KW 02/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Wie wird das Medienjahr 2026?

(deutschlandfunk.de, Sascha Wandhöfer, Audio: 40:31 Minuten)

Beim Deutschlandfunk diskutieren Shakuntala Banerjee (ZDF), Carsten Knop (“FAZ”) und Medienforscher Michael Graßl über den Start in das Medienjahr 2026. Die Gäste sind sich einig, dass Redaktionen Künstliche Intelligenz zwar als Hilfsmittel nutzen sollten, aber nur durch menschliche Prüfung, Transparenz und Fehlertoleranz das Vertrauen des Publikums sichern können. Trotz des enormen wirtschaftlichen Drucks und des Niedergangs der gedruckten Zeitung sehen sie Chancen in innovativen digitalen Formaten und tiefgründigen Recherchen.

2. Gefasst, gekidnappt, gefangen? – Wie berichten über die US-Aktion in Venezuela?

(ardaudiothek.de, Stefan Eising & Katrin Aue, Audio: 23:46 Minuten)

Bei “Medien – Cross und Quer” geht es um die Berichterstattung über den umstrittenen US-Militäreinsatz in Venezuela und die Festnahme von Machthaber Nicolás Maduro. Das Moderations-Duo Stefan Eising und Katrin Aue diskutieren mit der ARD-Korrespondentin Jenny Barke und dem WDR-Nachrichtenredakteur Udo Stiehl über die Kritik an verharmlosenden Schlagzeilen. Im Zentrum steht die Suche nach einer angemessenen Wortwahl, die das weltpolitische Geschehen präzise und neutral einordnet.

3. BBC, Litauen & Co.: Warum Europas Rundfunk im Kreuzfeuer steht

(br.de, Jonathan Schulenburg, Audio: 26:22 Minuten)

Die aktuelle Ausgabe von “BR24 Medien” beschäftigt sich mit dem wachsenden politischen und finanziellen Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa, der von staatlicher Einflussnahme in Litauen bis hin zu Klagen gegen die BBC reicht. Fachleute wie Katharina Weiß von der Organisation Reporter ohne Grenzen warnen davor, dass sich im Jahr 2026 entscheide, ob europäische Medienstandards verteidigt werden oder ob sich staatlich gelenkte Modelle weiter ausbreiten.

4. Put-her-in-a-Bikini-Trend. Warum Grok jede Frau und jedes Kind in Reizwäsche packt

(youtube.com, Chan-jo Jun, Video: 7:13 Minuten)

Von der Künstlichen Intelligenz “Grok” können Nutzer täuschend echte, oft sexualisierende Bilder von realen Personen erstellen lassen, was zu einer Welle von unfreiwilligen Bikini-Deepfakes auf der Plattform X (vormals Twitter) geführt habe. Lauf Anwalt Chan-jo Jun stelle dies rechtlich zwar eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts dar, doch fehle bislang eine klare Strafbarkeit. Jun sieht hier einen Anwendungsfall für den Digital Services Act und fordert, dass Werte wie die Menschenwürde auch gegen den Widerstand von US-Plattformen politisch durchgesetzt werden müssen.

5. 25 Jahre RTL Journalistenschule und Berichten über Venezuela

(wdr.de, Sebastian Sonntag, Audio: 40:28 Minuten)

Das WDR5-Medienmagazin “Töne, Texte, Bilder” thematisiert anlässlich des Jubiläums der RTL-Journalistenschule die Zukunftsaussichten für den journalistischen Nachwuchs. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der schwierigen Berichterstattung aus Venezuela sowie dem ethischen Umgang mit gefälschten Bildern. Zudem diskutieren Experten über die Gefahren durch den KI-Chatbot “Grok” und den aktuellen Zustand der Netzkultur.

6. Mehr als eine Suchmaschine – was KI wirklich kann

(spotify.com, Christian Jakubetz, Audio: 41:36 Minuten)

Im “Satzzeichen”-Podcast betont Gregor Schmalzried, Journalist und Co-Host des ARD-KI-Podcasts, dass Künstliche Intelligenz nicht als Suchmaschine, sondern als ergänzendes Werkzeug zum menschlichen Denken verstanden werden müsse. Er erläutert, wie die Technologie kreative Arbeitsprozesse verändere und wo ihre Grenzen in Bezug auf Verlässlichkeit lägen. Außerdem geht es um die Frage, ob der Einsatz von KI gesellschaftliche Gräben vertieft oder neue Möglichkeiten der Teilhabe schafft.