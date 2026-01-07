Groks sexualisierte Deepfakes, Wachsender Druck, Wir lieben Mord

1. KI-Chatbot Grok zieht Frauen und Kinder digital aus – gegen ihren Willen

(spiegel.de, Pascal Mühle & Kim Staudt)

Eine neue Bildbearbeitungsfunktion des KI-Chatbots “Grok” auf der Plattform X (vormals Twitter) werde laut einer Studie von “AI Forensics” massenhaft missbraucht, um ohne Zustimmung der Betroffenen sexualisierte Deepfakes von Frauen und sogar Minderjährigen zu erstellen. Französische Staatsanwälte sowie die EU-Kommission hätten bereits Ermittlungen aufgenommen und harte Konsequenzen angedroht. Das Unternehmen xAI hätte auf Presseanfragen bisher nur mit standardisierten Vorwürfen gegen die “Lügen” der etablierten Medien reagiert.

2. Ukraine: Wie Militärs soziale Medien nutzen, um die Regierung zu kritisieren

(deutschlandfunk.de, Roman Goncharenko, Audio: 4:53 Minuten)

In der Ukraine habe sich eine neue Form der Berichterstattung etabliert, bei der Soldaten die Sozialen Medien nutzen würden, um Missstände öffentlich zu machen. Da eine einheitliche Regelung fehle und öffentliche Kritik meist toleriert werde, sähen Befürworter in dieser Transparenz ein notwendiges Korrektiv. Allerdings warne der ehemalige Armeesprecher Wladislaw Seleznjow davor, dass Russland diese offenen Debatten gezielt zur Destabilisierung und Propaganda nutze. Er plädiere für strengere Kontrollen.

3. Jörg Wagner über Medienjournalismus, Medienpolitik & seine Karriere

(youtube.com, Tilo Jung & Hans Jessen, Video: 5:46:55 Stunden)

Bei “Jung & Naiv” ist der bekannte Medienjournalist Jörg Wagner zu Gast, rekordverdächtige 5:46 Stunden. Wagner war fast drei Jahrzehnte Moderator und Redakteur des radioeins-Medienmagazins. “Ein Gespräch über Jörgs und Tilos Verhältnis, seine Arbeit als Medienjournalist beim rbb, seinen unfreiwilligen Abschied, die aktuelle rbb-Intendantin, ‘Staatsferne’ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, kritische Berichterstattung über das eigene Medienhaus, Pressefreiheit und die Presse als ‘vierte Gewalt’, den Mangel an Medienmagazinen im ÖRR, Selbstzensur und vorauseilender Gehorsam im System”.

4. Freie Berichterstattung ermöglichen

(djv.de, Hendrik Zörner)

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert die Regierung von Venezuela auf, eine freie Berichterstattung im Land zu ermöglichen. “Es geht nicht an, dass die Weltöffentlichkeit auf Informationen angewiesen ist, die aus dem Pentagon kommen oder durch den Zensurfilter der Regierung in Caracas gegangen sind. Journalistinnen und Journalisten der internationalen Medien müssen sich selbst ein Bild vor Ort machen können”, sagt der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster.

5. Medien: Studie sieht wachsenden Druck durch Plattformen und KI

(swissinfo.ch)

Eine Studie der Universität Zürich prognostiziere, dass der Druck auf Medienhäuser bis 2035 massiv wachsen werde, da Plattformen und KI-Chatbots als primäre Informationsquellen an Bedeutung gewännen. Aufgrund dieser Entwicklung reiche eine rein marktwirtschaftliche Finanzierung des Journalismus künftig nicht mehr aus, zumal Tech-Anbieter journalistische Leistungen systematisch nutzen würden, ohne diese angemessen zu vergüten. Der Verlegerverband Schweizer Medien fordere daher politische Eingriffe zur Förderung der Medienkompetenz sowie gesetzliche Abgeltungsmodelle.

6. Wir lieben Mord: So stirbt das Land im Fernsehen

(telepolis.de, Christian Bartels)

Der Autor Christian Bartels kritisiert die enorme Masse an Krimis im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in denen nach seiner Zählung allein im Jahr 2025 über 400 Menschen fiktiv ermordet wurden. Anhand einer Auflistung teils skurriler Handlungen demonstriert Bartels die unfreiwillige Komik und Monotonie dieser Formate. Trotz der ständigen Wiederholung des Schreckens würden Krimis das beliebteste Abendritual der Deutschen bleiben.