Peinlichkeiten des Medienjahres, Macht der Bilder, Alle Jahre wieder

Dies ist die letzte “6-vor-9”-Ausgabe des Jahres. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, Unterstützerinnen und Unterstützern schöne Feiertage, frohe Weihnachten und einen guten Start ins neuen Jahr! Hier geht es am 5. Januar wieder los.

1. Justizministerium veröffentlicht Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung

(netzpolitik.org, Andre Meister)

Im inzwischen dritten Anlauf für eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wolle die Bundesregierung Internetprovider zu einer dreimonatigen Speicherung der IP-Adressen aller Nutzerinnen und Nutzer verpflichten. Andre Meister hat sich den Gesetzesentwurf des Justizministeriums (PDF) mit einem kritischen Blick angeschaut.

Weiterer Lesetipp: Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) lehnt die Pläne der Bundesregierung ab. Der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster sieht in dem Vorhaben eine getarnte Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung, die den Schutz journalistischer Quellen gefährde. Er verweist zudem auf vergangene Gerichtsurteile gegen eine anlasslose Massenspeicherung und sagt eine erneute juristische Niederlage voraus. (djv.de, Hendrik Zörner)

2. Persönlichkeitsrechte gelten auch für Sexarbeiterinnen

(taz.de, Johanna Treblin)

Ein Schweizer Gericht habe entschieden, dass die “Weltwoche” die Persönlichkeitsrechte der Autorin und Sexarbeiterin Hanna Lakomy verletzt habe. Ein Journalist des Magazins habe sie nach einer abgelehnten Interviewanfrage als Kunde gebucht und anschließend, ohne Lakomys Einverständnis, einen Artikel über das Treffen veröffentlicht. Das Urteil stelle klar, dass auch Sexarbeiterinnen ein Recht auf Privatsphäre hätten, die “Weltwoche” den Text löschen und den damit erzielten Gewinn offenlegen müsse.

3. Goldener Günter 2025: Das sind die Peinlichkeiten des Medienjahres

(dwdl.de)

Das Medienmagazin “DWDL” verleiht zum 18. Mal seinen Negativpreis “Goldener Günter” für die größten Peinlichkeiten und Pannen des vergangenen Medienjahres. Zu den elf von der Redaktion ausgewählten Fehltritten zählen unter anderem das glücklose Comeback von Stefan Raab, die “Heuchelei des Jahres” von “Bild”-Unterhaltungschefin Tanja May sowie diverse “Kommunikationsdesaster” der öffentlich-rechtlichen Sender. Die Leserschaft habe nun die Möglichkeit, bis zum 28. Dezember online über den sogenannten “Super-Günter” abzustimmen.

4. Wie mächtig sind Bilder?

(arte.tv, Julia Fritzsche, Video: 29:45 Minuten)

“Wieso verdichten manche Bilder welthistorische Ereignisse zu einem einzigen, emotional aufgeladenen visuellen Moment? Und wie können wir alle heute, wo wir mehr denn je selbst Bilder machen und verbreiten, die Macht der Bilder brechen?” Diesen Fragen geht Julia Fritzsche in ihrer Arte-Doku über die “Macht der Bilder” nach.

5. Europas Machtprobe mit den Plattformen

(verdi.de, Federica Matteoni)

Mit dem Digital Services Act wolle die EU große Online-Plattformen zu mehr Transparenz zwingen und die Verbreitung illegaler Inhalte eindämmen. Die praktische Durchsetzung erweise sich jedoch als schwierig, wie aktuelle Verfahren gegen den Dienst X (ehemals Twitter) sowie arbeitsrechtliche Konflikte bei TikTok verdeutlichen würden. Gleichzeitig löse die Einführung staatlich anerkannter Meldestellen eine hitzige Debatte darüber aus, wie viel staatliche Regulierung die Meinungsfreiheit verträgt.

6. Alle Jahre wieder

(medienkuh.de, Kevin Körber & Dominik Hammes, Audio: 2:07:42 Stunden)

Das Jahr ist fast rum, und die wichtigste Frage bleibt: Was gucken wir, wenn die Verwandtschaft nervt? Kevin Körber und Dominik Hammes blättern sich durch das Fernsehprogramm und checken, was die Flimmerkiste an den Feiertagen 2025 hergibt. Ein streng persönlicher Wegweiser durch das Sendeschema.