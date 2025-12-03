Schulterschluss gegen Tech-Riesen, Gnade vor Recht, Dichtung lose

1. ARD und Verleger fordern Regulierung von Tech-Riesen und KI

(dwdl.de, Uwe Mantel)

In einem gemeinsamen Appell an die Politik hätten sich die ARD und die Verlegerverbände BDZV und MVFP für eine strengere Regulierung von Tech-Monopolen und Künstlicher Intelligenz (KI) ausgesprochen. Intransparente Algorithmen und KI-Systeme würden zunehmend darüber entscheiden, welche Informationen die Menschen erreichen. Angesichts der Gefahr von Desinformation und Manipulation würden die Unterzeichner faire Rahmenbedingungen fordern. Ziel sei es, die digitale und publizistische Souveränität sowie die Auffindbarkeit journalistischer Qualitätsinhalte sicherzustellen.

2. Böh­m­er­manns Ver­wirr­spiel mit Stefan Aust bleibt ver­boten

(lto.de, Felix W. Zimmermann)

Der Bundesgerichtshof habe die Nichtzulassungsbeschwerde des ZDF im Rechtsstreit mit dem Journalisten Stefan Aust um ein satirisches Fahndungsplakat in Jan Böhmermanns “ZDF Magazin Royale” abgewiesen. Damit sei ein Urteil bestätigt worden, wonach Böhmermann Aust nicht mit dem Foto des Schauspielers Volker Bruch (in dessen Rolle als Stefan Aust im Film “Der Baader Meinhof Komplex”) darstellen dürfe. Felix W. Zimmermann kritisiert in seinem Text, dass die Entscheidung, die eine klare Erkennbarkeit von Satire in jedem Detail verlange, das gesamte künstlerische Konzept Böhmermanns bedrohe. Es sei offen, ob das ZDF wegen der grundsätzlichen Bedeutung für die Kunstfreiheit noch vor das Bundesverfassungsgericht ziehe.

3. Gnade vor Recht

(taz.de, Glafira Zhuk)

Die belarussische Journalistin Ksenia Lutskina, die für ihre journalistische Arbeit zu acht Jahren Haft verurteilt worden sei, lebe nach ihrer Begnadigung und Evakuierung heute in Berlin, kämpfe aber immer noch mit den gesundheitlichen Folgen der Haft. In dem Porträt der “taz” schildert Lutskina die brutale Festnahme im Dezember 2020, die haltlosen Vorwürfe der “Verschwörung” und die unmenschlichen Haftbedingungen in verschiedenen Gefängnissen.

4. Verlage reagieren zurückhaltend: Verurteilter Ex-Mann von Gisèle Pelicot will Buch veröffentlichen

(tagesspiegel.de)

Der zu 20 Jahren Haft verurteilte Serienvergewaltiger Dominique Pelicot suche derzeit einen Verleger für mehrere Romane, Gedichte und eine Biografie, die er während seiner Haft verfasst habe. Laut seiner Anwältin wolle er darin seine Sicht der Dinge schildern. Dies stoße bei Verlagen bisher jedoch auf große Zurückhaltung. Im Gegensatz dazu werde seine Ex-Frau Gisèle Pelicot, die durch den Prozess zur Symbolfigur gegen sexualisierte Gewalt geworden sei, ihre Memoiren im Februar 2026 weltweit in 20 Sprachen veröffentlichen.

5. Fakten, Fame und Follower

(verdi.de, Bärbel Röben)

Medienexperten würden kritisieren, dass selbst öffentlich-rechtliche Formate wie “Funk” zunehmend auf fragwürdige Methoden wie “Truth Baiting” zurückgreifen, um auf den von Algorithmen dominierten Plattformen Reichweite zu erzielen. Da Soziale Medien inzwischen die Hauptinformationsquelle für junge Menschen seien, verlören Journalistinnen und Journalisten ihre Gatekeeper-Rolle an Influencer. Fachleute würden daher eine strengere Regulierung der Tech-Plattformen sowie eine gezielte Unterstützung demokratischer “Newsfluencer” fordern.

6. Was sich reimt, ist niemals ungereimt

(uebermedien.de, Stefan Niggemeier)

Stefan Niggemeier betrachtet in seinem “Notizblog” die lyrischen Ambitionen des ehemaligen SWR-Intendanten Peter Voß, der in einem Branchen-Newsletter das politische Geschehen wöchentlich in Reimform kommentiere. Die lyrischen Ergüsse würden inhaltlich von Rentenpolitik bis zur “Woke-Schelte” reichen und stellenweise sogar rassistische Klischees bedienen. Zum Schluss bietet Niggemeier zwei Möglichkeiten an: Entweder man interpretiere gemeinsam die Voß-Gedichte, “oder wir versuchen einfach wieder zu vergessen, dass er Woche für Woche in einem Newsletter Gedichte schreibt.”