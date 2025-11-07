Verzerrtes Körperbild, Mythos 14 bis 49, Bedrohte Synchronlandschaft

1. Generative KI verzerrt unser Körperbild

(netzpolitik.org, Paula Clamor)

Eine Studie der Universität Cambridge zeige, dass generative KI diskriminierende Körperbilder reproduziere. Die Untersuchung belege, dass KI-Bildgeneratoren unrealistisch dünne Menschen als Standard darstellen. Größere Körper würden oft anatomisch fehlerhaft und mit negativen Gesichtsausdrücken dargestellt. Paula Clamor warnt davor, dass diese Flut an KI-generierten Bildern in den Sozialen Medien die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und Essstörungen verstärken kann.

2. Wieso sollten Synchronstimmen nicht mit KI erzeugt werden?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 28:45 Minuten)

Im “Übermedien”-Podcast “Holger ruft an” hat Holger Klein mit dem Synchronsprecher Sven Plate gesprochen. Plate äußert seine große Sorge über den zunehmenden Druck von Filmfirmen, Künstliche Intelligenz in der Synchronbranche zuzulassen. Er erklärt, warum er KI im Kreativbereich grundsätzlich problematisch findet, und spricht über eine Petition von Synchronsprecherinnen und -sprechern, die eine verbindliche Regulierung für künstliche Stimmen fordert.

3. Wie KI Medien revolutioniert, herausfordert, neu definiert

(blog.medientage.de, Petra Schwegler)

Bei den Medientagen München sei über Künstliche Intelligenz als “kulturelle Zeitenwende” diskutiert worden, die Redaktionen umkrempele und neue Risiken schaffe. Experten hätten vor einer Monopolstellung weniger Tech-Konzerne sowie einem massiven Verlust von Such-Traffic durch neue KI-Suchfunktionen gewarnt. Tenor der Veranstaltung sei gewesen, dass KI nur als “Co-Pilot” dienen könne.

4. dju fordert Schutz für Medienschaffende

(verdi.de)

Nach einem von ihr als zu milde empfundenen Urteil fordert die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in Verdi einen staatlich garantierten Schutz für Medienschaffende. “Wer Journalist*innen angreift, greift Artikel 5 unseres Grundgesetzes an und damit die Demokratie selbst”, so der dju-Co-Vorsitzende Lars Hansen: “Pressefreiheit ist kein persönliches Privileg, sondern Voraussetzung für das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaft”.

5. Fachjournalismus: Wie viel Expertise gehört in die Redaktionen?

(deutschlandfunk.de, Sören Brinkmann, Audio: 32:04 Minuten)

In dieser Folge des Medienpodcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, ob der Fachjournalismus in einer Krise steckt. Hintergrund sind die seit Jahren laufenden Sparmaßnahmen in den Verlagen und Sendern und der damit verbundene Stellenabbau in den Redaktionen. Moderator Sören Brinkmann diskutiert darüber mit Markus Bickel von “Table.Media” und Steffen Wurzel aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.

6. Mythos 14-49: Wer ist eigentlich “werberelevant”?

(dwdl.de, Uwe Mantel)

Die einst von den Privatsendern definierte “werberelevante Zielgruppe” der 14- bis 49-Jährigen passe nicht mehr zur Realität, führt Uwe Mantel bei “DWDL” aus. Die Gesellschaft sei älter geworden. Führende Vermarkter von ARD, ZDF, RTL und Seven.One seien sich einig, dass alle Generationen werberelevant und starre Altersgrenzen durch die zersplitterte Mediennutzung überholt seien. Einen Benchmark brauche man trotzdem: “Ob man dafür als Maßstab 14-49, 14-59 oder 14-29 hernimmt, kann man diskutieren – doch obsolet sind solche Ausweisungen nicht.”