Die AfD und die Talkshows, Eklat bei Gottesdienst, Schlechtschreibertum

1. Hört auf, die AfD in Talkshows einzuladen!

(uebermedien.de, Michael Kraske)

Michael Kraske kritisiert in seinem Kommentar, dass TV-Talkshows der AfD eine Plattform böten, auf der ihre rechtsextremen Narrative oft unzureichend hinterfragt würden, wodurch Desinformation und Geschichtsrevisionismus salonfähig würden. Viele Journalistinnen und Journalisten seien schlecht vorbereitet, sodass die AfD gezielt die Themen setze und jede Diskussion auf Migration lenke. Kraskes Diagnose: “Je größer und radikaler die AfD wird, desto unsicherer werden die Redaktionen. Und umso stärker wird ihr Impuls, AfD-Leute in Talks und Interviews zu ‘stellen’, was immer das auch heißen mag. Genau das geht dann regelmäßig schief.”

2. “Solche zugespitzten Formate haben einen Wert.” – DW-Intendant Peter Limbourg über den Sinn und Unsinn von TV-Duellen

(turi2.de, Joachim Huber)

Der “KNA Mediendienst” hat mit Deutsche-Welle-Intendant Peter Limbourg über die anstehenden Wahldebatten gesprochen. Dabei geht es auch um die viel diskutierte Zusammensetzung der Wahlduelle im Fernsehen: “Ich beneide die Kollegen, die das organisieren, nicht. Am Ende wird niemand zufrieden sein. Aber in der jetzigen Konstellation scheint mir die Viererrunde am passendsten. Die AfD nicht zu berücksichtigen, bringt nichts. Im Gegenteil, die Partei bietet ja genug Angriffspunkte für eine lebhafte Diskussion mit Erkenntnisgewinn.”

3. Eklat bei Gottesdienst: Die CDU ist schwer nervös

(stern.de, Miriam Hollstein)

Miriam Hollstein kritisiert, dass die CDU vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen zwischen der Partei und den Kirchen versucht habe, die Berichterstattung über einen Gottesdienst vor dem Parteitag der Konservativen durch ein kurzfristig verhängtes Medienverbot zu kontrollieren. Dies zeige die Nervosität der CDU, die offenbar befürchtet habe, dass die Predigt als öffentliche Kritik an Friedrich Merz und dessen Migrationspolitik verstanden werden könnte. Besonders brisant erscheint, dass die gastgebende Kirchengemeinde laut Hollstein zuvor bestätigt habe, dass eine Berichterstattung erlaubt sei.

4. Disruption im Selbstverlag – Ulf Poschardts Manifest “Shitbürgertum”

(54books.de, Matthias Warkus)

Matthias Warkus beschreibt das neue Buch des Springer-Herausgebers Ulf Poschardt (“Welt”, “Politico”, “Business Insider”) als hastig zusammengeschriebenes, schlecht lektoriertes Werk, das sich vor allem durch eine polemische und vulgäre Sprache auszeichne. Auch Inhaltlich kann Warkus nichts Gutes an Poschardts Buch finden: “Dass er bei seinen Lobeshymnen auf Trump und Musk den von Terror und Gewalt flankierten MAGA-Rechtsradikalismus an der Basis völlig auslässt, ist folgerichtig: Poschardt kann sich nicht im Geringsten vorstellen, dass die von ihm angefeuerte Zerstörung irgendetwas Erhaltenswürdiges treffen oder gar Menschenleben ernsthaft lädieren könnte. Diese Art von freischwebender und letztlich entrückter Radikalität erinnert sicherlich an die ihm so wichtige Popkultur der 80er Jahre – aber ebenso an die Intellektualität der 30er. Hoffen wir, dass er sich nicht irgendwann auch damit auseinandersetzen muss, einen Aufstieg des Nationalsozialismus mitbegünstigt zu haben.”

5. Was fehlt ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?

(ardaudiothek.de, Nina Landhofer, Audio: 26:44 Minuten)

Nina Landhofer spricht mit dem Medienwissenschaftler Klaus Meier über die geplanten Stellenstreichungen beim RBB und über die Unsicherheit, ob in der Verwaltung oder im Programm gespart wird. Anlass war eine Veranstaltung, die sich mit der Frage beschäftigte, was ohne die Öffentlich-Rechtlichen fehlen würde. Klaus Meier erklärt, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es dazu gibt und welche Gedanken und Ideen in der Diskussion mit der Zivilgesellschaft entstanden sind.

6. Musk verklagt noch mehr Firmen, weil sie nicht bei ihm Werbung schalten

(derstandard.at)

Elon Musk weite seine Klage gegen Unternehmen aus, die ihre Werbung auf X/Twitter eingestellt haben. Der Tech-Milliardär werfe diesen Unternehmen eine koordinierte Verschwörung vor, um seine Plattform wirtschaftlich zu schwächen. Die Klage richte sich nun auch gegen Nestlé, Colgate, Lego und Shell. Musk behaupte, die Global Alliance for Responsible Media habe einen Werbeboykott organisiert, um X zu bestimmten Markensicherheitsstandards zu zwingen.