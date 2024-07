Teure WDR-Sessel, Deutsche Welle bedroht?, Elon Musk dementiert

1. Toms teures Möbelhaus? WDR verteidigt sich gegen Vorwürfe

(dwdl.de, Uwe Mantel)

Der WDR stehe in der Kritik, da Ausschreibungsunterlagen für Möbel im sanierten “Filmhaus” teure Designerstücke vorschlügen, darunter 36 Lounge-Sessel für 4.499 Euro pro Stück. Der öffentlich-rechtliche Sender verteidige sich: “Es handelt sich um Möbel, die Jahrzehnte halten sollen – und das bei einer täglichen Nutzung durch rund 800 Mitarbeitende plus Gäste in offenen und für alle zugänglichen Bereichen. Diese intensive Nutzung stellt besondere Anforderungen an die Qualität und Langlebigkeit der Möbel.” Zuvor hatte der “Kölner Stadt-Anzeiger” über das Thema berichtet (nur mit Abo lesbar).

2. Warum Geflüchtete selbst fragen, wenn es Behörden gibt?

(uebermedien.de, Alexander Graf)

Alexander Graf kritisiert in seinem Beitrag die Berichterstattung von inSüdthüringen.de über eine syrische Flüchtlingsfamilie, die in Containern untergebracht ist. Er bemängelt, dass die Sicht der Betroffenen nicht berücksichtigt wurde und stattdessen unkritisch die Informationen der Behörden übernommen wurden. Graf betont, dass solche Berichte das Bild von Geflüchteten negativ prägen und zu Vorurteilen in der Gesellschaft beitragen können.

3. USA müssen Druck auf Israel erhöhen

(reporter-ohne-grenzen.de)

Nach Recherchen von Reporter ohne Grenzen (ROG) sind seit dem Massaker der Hamas im vergangenen Oktober und dem Beginn der israelischen Bombardierung des Gazastreifens mehr als 120 Medienschaffende getötet worden, darunter mindestens 30 bei der Ausübung ihrer Arbeit. ROG-Geschäftsführerin Anja Osterhaus hält diese Entwicklung für inakzeptabel: “Israel muss dafür sorgen, dass die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten höchste Priorität hat. Medienschaffenden muss außerdem die Einreise nach Gaza ermöglicht werden, damit sie unabhängig über den Krieg berichten können.”

4. Deutsche Welle und ARD-Studio bedroht?

(tagesspiegel.de)

Das russische Parlament plane eine Verschärfung des Gesetzes gegen “unerwünschte” ausländische Organisationen, das künftig auch staatlich geförderte Medien wie die Deutsche Welle und möglicherweise auch die ARD betreffen könnte. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, müssten die betroffenen Organisationen ihre Tätigkeit in Russland einstellen und ihre Leiterinnen und Leiter könnten mit bis zu sechs Jahren Haft bestraft werden.

5. Elon Musk dementiert Berichte über 45-Millionen-Dollar-Spenden an Trump

(spiegel.de)

Vor rund einer Woche hatte das “Wall Street Journal” unter Berufung auf Insiderinformationen berichtet (nur mit Abo lesbar), Elon Musk werde monatlich 45 Millionen US-Dollar an die Trump-Kampagne spenden. Nun hat Musk die Berichte dementiert und erklärt, er unterstütze zwar den “America PAC” finanziell, aber in deutlich geringerem Umfang.

6. Meta löscht 63.000 Konten von Sex-Erpressern

(faz.net)

Wie die “FAZ” berichtet, hat der Social-Media-Konzern Meta 63.000 Instagram-Accounts in Nigeria gelöscht, die mit Kriminellen in Verbindung standen, die Nacktfotos von Opfern zur Erpressung nutzten. Nach Angaben des FBI gehören diese Taten zu den am schnellsten wachsenden Verbrechen gegen Kinder in den USA. Meta habe zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Nutzerinnen und Nutzer besser vor solchen Betrügereien zu schützen.