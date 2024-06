KW 25/24: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Journalismus in der PR-Falle

(deutschlandfunk.de, Bastian Sorge & Stefan Fries, Audio: 35:59 Minuten)

Arne Semsrott hat in seinem Buch “Machtübernahme – Was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren? Eine Anleitung zum Widerstand” ausführlich über den “Forderungsjournalismus” geschrieben, bei dem Redaktionen Forderungen von Politikerinnen und Politikern oft ungeprüft und ohne Einordnung als Meldung verbreiten. Bei “Nach Redaktionsschluss”, dem Medienpodcast des Deutschlandfunks (DLF), erklärt er, wie die Mechanismen dahinter funktionieren und was Jens Spahn damit zu tun hat. Mit Semsrott diskutieren rbb-Nachrichtenchef Bastian Sorge und Stefan Fries aus der DLF-Medienredaktion.

2. Worum geht es beim Skandal der “Washington Post”?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 28:59 Minuten)

Im “Übermedien”-Podcast geht es um den Rücktritt der Chefredakteurin der “Washington Post” Sally Buzbee. Sie hatte Konsequenzen gezogen, nachdem Verleger und Geschäftsführer William Lewis versucht hatte, kritische Berichterstattung des eigenen Blattes über ihn selbst und über seine Rolle im zurückliegenden Abhörskandal der britischen Zeitung “News of the World” zu verhindern: “Was ist das für eine ‘Daily Soap’? Was erfährt man dabei über Journalismus und Medienkritik in den USA? Und was macht eigentlich Amazon-Milliardär und ‘WaPo’-Eigentümer Jeff Bezos in dieser Situation?” Darüber spricht Holger Klein mit Christian Fahrenbach, der als freier Journalist aus den USA berichtet.

3. Louis Klamroth, wie ist man hart aber fair?

(youtube.com, Christoph Amend & Jochen Wegner, Video: 4:07:19 Stunden)

Der Journalist und “Hart-aber-fair”-Moderator Louis Klamroth war zu Gast bei “Alles Gesagt?”, dem Podcast der “Zeit”, der erst endet, wenn der Gast ein vorher vereinbartes Stichwort sagt: “Im unendlichen Podcast spricht Klamroth über die Folgen seines frühen Ruhms und seine Erfahrungen mit der Öffentlichkeit, über die Streitkultur in Deutschland und sein Talent als Fußballspieler, über seinen Vater, den Schauspieler Peter Lohmeyer, und über die öffentliche Debatte zu seiner Beziehung mit der Aktivistin Luisa Neubauer.”

4. Staatsfunk für die Slowakei: Freie Medien unter Druck

(ndr.de, Tom Fugmann, Video: 12:41 Minuten)

Die slowakische Regierung wolle den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTVS per Gesetz in einen patriotischen Staatssender verwandeln. Diese Entwicklung sorge unter vielen Journalistinnen und Journalisten für Existenzängste. “Zapp”-Reporter Tom Fugmann hat mit slowakischen Medienschaffenden über ihre Erfahrungen und die Furcht vor einer Rückkehr zum alten, repressiven System gesprochen.

5. “Äpfel, Birnen, verdrehte Wahrheiten”

(lobbyland.de, Marco Bülow, Audio: 38:20 Minuten)

“Lobbyland”-Podcaster und Politiker Marco Bülow wirft der Wissenschaftsredaktion von “Quarks” (ARD) in Zusammenhang mit einer Plastikbecher-Diskussion Unredlichkeit vor: “Ich muss leider der Redaktion vorwerfen, dass sie Politik damit macht. Sie macht sozusagen die Arbeit von Lobbyisten und bewertet es politisch.”

6. Was passiert, wenn TikTok verboten wird?

(spiegel.de, Lara Schulschenk, Video: 19:44 Minuten)

Im “Spiegel”-Videopodcast “Shortcut” spricht Moderatorin Lara Schulschenk mit Redakteur Max Hoppenstedt über die Entwicklung des umstrittenen und umkämpften Videoportals TikTok: Was passiert, wenn TikTok in den USA verboten wird? Und wie würde sich das auf die Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland auswirken?