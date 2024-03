KW 12/24: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Noch mindestens 20 Jahre bis zum Ruhestand

(share.transistor.fm, Marcel Weiß, Audio: 1:00:28 Stunden)

“Vor etwa 20 Jahren habe ich netzpolitik.org gegründet, weil ich leidenschaftlich daran glaube, dass eine bessere digitale Welt möglich ist und wir dafür kämpfen müssen.” So leitete Markus Beckedahl vor wenigen Tagen seinen Abschiedstext auf netzpolitik.org ein, in dem er skizziert, was er in den nächsten 20 Jahren machen will. Marcel Weiß hat Beckedahl zu einem kleinen Rückblick in seinen Podcast eingeladen: “Die Themen reichen von den Anfängen und der heutigen Aufstellung und Finanzierung von netzpolitik.org über einen gemeinsamen persönlichen Rückblick auf die Debatten der Nuller und Zehner Jahre zum Urheberrecht oder Leistungsschutzrecht bis hin zum ‘Landesverrat’.”

2. Politikjournalist Hans Jessen

(youtube.com, Tilo Jung, Video: 3:44:35 Stunden)

Mit dem Politikjournalisten Hans Jessen ist bei “Jung & Naiv” ein Mann zu Gast, der aus dem Format von Tilo Jung nicht mehr wegzudenken ist. Der 75-jährige Jessen kann auf eine bewegte Medienkarriere von 1977 bis 2014 zurückblicken. Seit 2015 arbeitet er wieder als freier Journalist, unter anderem für “Jung & Naiv”. Ein hörenswertes Gespräch mit einem Mann, der viel Kluges zu sagen hat, stets um Ausgewogenheit bemüht ist und dafür (auch in den Kommentaren des Videos) zu Recht gefeiert wird.

3. Prof. Till Krause über Podcasts und den Journalismus der Zukunft

(youtube.com, Christian Jakubetz, Video: 40:51 Minuten)

Wie funktioniert Storytelling in und mit Podcasts? Und was sollten Journalistinnen und Journalisten in Zukunft alles können? Darüber spricht Christian Jakubetz mit Till Krause, heute Professor an der Hochschule Landshut und früher Redakteur beim “SZ Magazin”, in der neuen Folge von “Satzzeichen”.

4. Martin Fehrensen vom Social Media Watchblog im MeTacheles-Talk!

(metacheles.de, Sascha Pallenberg, Audio: 57:29 Minuten)

In seinem Podcast “MeTacheles” begrüßt Sascha Pallenberg mit Martin Fehrensen den Gründer des Newsletters “Social Media Watchblog”, den dieser zusammen mit Simon Hurtz betreibt. Mittlerweile über 5.000 zahlende Abonnentinnen und Abonnenten lassen sich von den beiden regelmäßig mit Hintergrundinformationen und Einschätzungen zu Social Media versorgen. Wie kam es dazu? Und wo liegen die Herausforderungen?

5. Vielfältiges Selbstverständnis: Sind Medien die Lösung oder das Problem?

(sueddeutsche.de, Nils Minkmar, Audio: 36:24 Minuten)

Im Medienpodcast “quoted” spricht Nils Minkmar mit dem Journalisten und Autor Stephan Anpalagan über Medien und das “Selbstverständnis der Vielfaltsgesellschaft”: “Wie müsste eine Berichterstattung aussehen, die unaufgeregt die Selbstverständlichkeit des Einwanderungslandes Deutschland abbildet? Und warum ist das im Jahr 2024 überhaupt noch eine Frage, obwohl ein Großteil der Journalistinnen und Journalisten dem Thema Vielfalt offen gegenübersteht?”

6. “Lügenpresse”: Fake News im 17. Jahrhundert

(deutschlandfunknova.de, Sibylle Salewski, Audio: 53:38 Minuten)

Der Historiker und Kommunikationswissenschaftler Daniel Bellingradt spricht in seinem von Deutschlandfunk Nova übertragenen Vortrag über “Fake News im 17. Jahrhundert”: Bereits während des Dreißigjährigen Krieges sei über die Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit von Nachrichten diskutiert worden. Die damals verbreiteten Flugblätter würden in weiten Teilen verblüffend der heutigen Diskussion um “Fake News” und “Lügenpresse” ähneln.