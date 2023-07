1. “Nur für den Dienst­ge­brauch” gehört abge­schafft

(lto.de, Vivian Kube & Hannah Vos & Arne Semsrott)

Bei “Legal Tribune Online” kritisieren Vivian Kube, Hannah Vos und Arne Semsrott die Praxis des Staates, Dokumente als “Verschlusssache” einzustufen, insbesondere wenn Bürgerinnen und Bürger Auskunftsersuchen stellen oder Klagen einreichen. Diese Praxis diene häufig dazu, unliebsame Informationen zu verbergen und Transparenz und demokratische Kontrolle zu untergraben: “Man braucht nur einen VS-NfD-Stempel, um Unterlagen wie in vordemokratischen Zeiten der Öffentlichkeit vorzuenthalten.”

2. Worum geht es in der Debatte über den »Kostümjuden«?

(spiegel.de)

Der Journalist Fabian Wolff hat in einem Artikel mit dem Titel “Mein Leben als Sohn” bekannt gegeben, dass er, obwohl er sich selbst als “Jude in Deutschland” bezeichnet, in Wirklichkeit kein Jude sei. Dieses Gerücht habe bereits in der Medienszene kursiert, sei aber erst durch Wolffs Artikel öffentlich geworden. Die Enthüllung löste eine breite Debatte aus, in der die einen Wolffs Darstellung in Frage stellten und die anderen über die Gründe und Implikationen einer falschen jüdischen Identität diskutierten.

Weiterer Lesetipp: Der Kommentar von Philipp Peyman Engel in der “Jüdischen Allgemeinen”, für die Wolff auch geschrieben hat: “Selbst in einem Text, der eigentlich maximale Transparenz und Ehrlichkeit bieten sollte, verheddert Wolff sich weiter in Lügen.”

3. Studie: Wie beeinflusst die Parteineigung die Nutzung und Wahrnehmung von Medien?

(de.ejo-online.de, Johanna Mack)

Das Institut für Journalistik an der Technischen Universität Dortmund hat in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa mehr als 1.000 Personen zu deren Mediennutzung befragt, zum Vertrauen in Medien je nach politischer Neigung, zur vermuteten politischen Neigung der jeweiligen Medien und zum Zusammenhang dieser drei Faktoren. Johanna Mack fast die Ergebnisse der Befragung zusammen.

4. Campus-Feeling in Unterföhring: Neustart in harten Zeiten

(dwdl.de, Alexander Krei)

Vor Kurzem hat die Sendergruppe ProSiebenSat.1 angekündigt, mehrere hundert Stellen abbauen zu wollen. Das steht im Kontrast zu den ehrgeizigen Neubauplänen des Senders, die allerdings schon vor Jahren angestoßen wurden. Alexander Krei schreibt bei “DWDL” dazu: “Vielleicht kann der Neubau ja dabei helfen, das Wir-Gefühl wieder zu stärken. Nach den jüngst angekündigten Sparmaßnahmen und der damit verbundenen Unsicherheit innerhalb der Belegschaft ist das vermutlich dringend nötig.”

5. Zwischen Dudelfunk und Popmüll

(deutschlandfunk.de, Anh Tran, Audio: 42:36)

Der Deutschlandfunk stellt sich regelmäßig der Kritik seiner Hörer und Hörerinnen und hat dafür sogar ein eigenes Sendeformat geschaffen: “Nach Redaktionsschluss”. In der aktuellen Folge kritisiert eine Hörerin die Musik des Deutschlandfunks und bezeichnet diese als “zu experimentell”. Wie es anders gehen könnte, diskutieren Musikabteilungsleiter Holger Hettinger, die freie Journalistin Melanie Gollin, der freie Journalist Jan Kedves und Moderatorin Anh Tran.

6. Elon Musk will berühmtes Vogel-Logo aufgeben

(zeit.de)

Twitter-Eigentümer Elon Musk plant anscheinend, das bekannte blaue Vogellogo der Plattform durch ein X-Logo zu ersetzen. Seit der Übernahme von Twitter durch Musk gab es bereits viele kontroverse Veränderungen; die Ankündigung des neuen Logos stieß bei vielen Nutzerinnen und Nutzern auf Kritik. Trotz der Bedeutung des aktuellen Logos für den Wiedererkennungswert von Twitter habe sich das Unternehmen noch nicht offiziell zu Musks Vorschlag geäußert.