KW 44/22: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

1. ZDF Magazin Royale vom 4. November 2022

(zdf.de, Video: 32:58 Minuten)

Im “ZDF Magazin Royale” rechnet Jan Böhmermann mit seinem Arbeitgeber ab: dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es geht um “falsche Verteilung von Geldern, schlechte Arbeitsbedingungen und veraltete Strukturen in den Gremien”.

2. Was sind das für Abwahl-Anzeigen in den Zeitungen in Frankfurt am Main?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 15:47 Minuten)

Am heutigen Sonntag entscheidet sich in Frankfurt am Main, ob der umstrittene Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) weiterhin im Amt bleibt. In einer großen Kampagne hatten Parteien und Bündnisse zur Abwahl Feldmanns aufgerufen. In den Frankfurter Zeitungen seien ganzseitige Anzeigen gegen Feldmann erschienen, die von den Verlagen mit stolzen 90 Prozent Rabatt angeboten worden seien. “Ich würde das einen Medienskandal nennen”, sagt “taz”-Korrespondent Christoph Schmidt-Lunau.

3. Vassili Golod – Von Kinderspielplätzen im Krieg

(hr2.de, Jagoda Marinić, Audio: 1:40:48 Stunden)

Vassili Golod ist ARD-Korrespondent und berichtet seit dem Kriegsbeginn regelmäßig über die Ukraine. Bei “Freiheit deluxe” spricht er mit Jagoda Marinić über seine Arbeit als Journalist, seine ukrainisch-russischen Wurzeln und erzählt, wie er den Krieg erlebt.

4. Iran-Berichterstattung – Zwischen Protesten, Internetzensur und Propaganda

(deutschlandfunk.de, Anh Tran, Audio: 35:25 Minuten)

Eine Deutschlandfunk-Hörerin meint bei der Iran-Berichterstattung ein Übergewicht regimenaher Stimmen festgestellt haben. Von den Medien wünscht sie sich mehr Einordnung – und diskutiert darüber mit der Korrespondentin Karin Senz, der freien Journalistin Gilda Sahebi und Anh Tran aus der Dlf-Medienredaktion.

5. Mit “RUMS” in die Zukunft: Innovativer Lokaljournalismus

(seitenwaelzer.de, Charlotte Möller, Audio: 1:12:57 Stunden)

Der Journalist Marc-Stefan Andres hat Anfang 2020 gemeinsam mit Diplomkaufmann Götz Grommek das lokaljournalistische Projekt “RUMS” für Münster gegründet. Im “Seitenwälzer”-Podcast erzählt Andres, wie es zu der Gründung kam, wie bei “RUMS” zusammengearbeitet wird, und was er sich für den Journalismus der Zukunft wünscht.

6. Was eine Ex-Tagesschau-Sprecherin nicht mehr aushält – mit Linda Zervakis

(die-zeitraffer.podigee.io, Richard Gutjahr, Audio: 36:48 Minuten)

In der aktuellen Folge des “Zeitraffer”-Podcasts unterhält sich Richard Gutjahr mit der ehemaligen “Tagesschau”-Sprecherin und jetzigen ProSieben-Moderatorin Linda Zervakis: Warum kehrte sie der “Tagesschau” den Rücken? Was vermisste sie bei ihrer Arbeit in der ARD? Und was reizte Zervakis am Privatfernsehen?