KW 29: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, endlich Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Samstagsausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Spionagesoftware Pegasus: Journalisten durchs Handy überwacht

(youtube.com, Zapp – Das Medienmagazin, Johannes Jolmes & Philipp Hennig, Video: 12:34 Minuten)

Letzte Woche hat ein internationales Redaktionskonsortium, dem auch “Zeit”, “Süddeutsche”, NDR und WDR angehören, Erschreckendes zutage gefördert: Geheimdienste und Polizeibehörden haben offenbar weltweit Journalistinnen, Menschenrechtsaktivisten, Anwälte und Politikerinnen überwacht und dabei die Spionagesoftware Pegasus eingesetzt. (Hier der Bericht der “Zeit”, der Beitrag der ebenfalls an der Recherche beteiligten “Süddeutschen Zeitung”. Und hier der Text von NDR und WDR.) Die ZAPP-Autoren Johannes Jolmes und Philipp Hennig sind quer durch Europa gereist und haben einige der betroffenen Journalisten und Journalistinnen getroffen. Wie werden sie in Zukunft arbeiten? Wie wollen sie sich schützen? Und was bedeutet die Überwachung für ihre Quellen?

2. Piratensender Powerplay, Episode 48: “NRW.”

(piratensenderpowerplay.podigee.io, Samira El Ouassil, 34:15 Minuten)

Lehrreich: Die Kolumnistin und Kommunikationswissenschaftlerin Samira El Quassil analysiert die mediale Verarbeitung des aktuellen Unwettergeschehens und erklärt, „warum die Betroffenheitskommunikation, Wahlkampfkommunikation und Klimakrisenkommunikation der Kanzlerkandidaten speziell in Bezug auf die Naturkatastrophe in NRW so verschränkt (und manchmal gescheitert) sind“.

3. Rassistischer Anschlag in München – Eine Neue Art des Terrors, Teil 2

(ardaudiothek.de, Kanackische Welle, Malcolm Ohanwe & MarcelAburakia, Audio: 79 Minuten)

Im zweiten Teil der Audio-Doku “Rassistischer Anschlag in #München – Eine neue Art des Terrors” analysieren die Betreiber der „Kanackischen Welle“ die rassistische und rechtsextreme Ideologie des Täters vom OEZ und zeigen, welche Fehler die Medien damals gemacht haben: „In dieser Folge blicken wir auf das schiere Medienchaos des 22. Juli 2016. Haben die Medien versagt und zur Massenpanik beigetragen? Haben sie zu lange am Motiv Amoklauf festgehalten? Und was hat schlussendlich zu einer Neubetrachtung des Falles geführt?“ Den ersten Teil der Doku gibt es hier (63 Minuten).

4. #72: Google ist alles egal

(podcastc82418.podigee.io, Thomas Koch & Kai Blasberg, Audio: 1:17 Minuten)

Kai Blasberg und Thomas Koch, die „Zwei Herren mit Hund“, haben sich den Media-Experten Michael M. Maurantonio in den Podcast eingeladen. Zusammen mit Thomas Koch hat Maurantonio die “Stop Funding Hate“-Kampagne ins Leben gerufen: „Ende 2019 hatten wir die Nase voll. Wir mussten etwas gegen Desinformation, Diskriminierung, Sexismus und Fake-News in den Medien unternehmen. Die UrheberInnen, also die Webseiten, lassen sich kaum von uns stören. Aber ihre “UnterstützerInnen”, namentlich Werbeauftraggeber, die ihre Werbung auf solchen Seiten schalten, wollten wir endlich wach rütteln.“

5. Rindfleisch, Sex und Schrauberei – Männermagazine heute

(sr.de, Isabel Sonnabend & Thomas Bimesdörfer, Audio: 16:08 Minuten)

In der aktuellen Ausgabe von “Medien – Cross und Quer” geht es um Männermagazine. Isabel Sonnabend und Thomas Bimesdörfer haben sich dazu einen Experten ans Mikro geholt: Boris Halva, Journalist bei der Frankfurter Rundschau und Autor der Buches “Mannsbilder”. Was genau sind eigentlich “Männermagazine”? Wann und warum ist der Mann als Mann eine Zielgruppe an und für sich? Und wie lange noch?

6. UFO266 Hinter dem Mikrofon

(podcast-ufo.fail, Florentin Will & Stefan Titze, 40 Minuten)

Florentin Will und Stefan Titze haben eine Podcast-Sonderausgabe über Podcasts und Podcasten produziert – und zwar in Form eines Musicals mit zahlreichen Ehrengästen. In einer Qualität und Originalität, die den Kurator kurz sprachlos macht. Sehr außergewöhnlich – unbedingte Hörempfehlung.