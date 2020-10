“Focus”-Sprachmüll, “Süddeutsche” bittet um Entschuldigung, US-Wahl

1. Chefredaktion bittet Igor Levit und SZ-Leser um Entschuldigung

(sueddeutsche.de, Wolfgang Krach & Judith Wittwer)

In der “Süddeutschen Zeitung” erschien vor wenigen Tagen ein Text über den Pianisten Igor Levit und dessen politisches Engagement und seine Äußerungen in sozialen Netzwerken. Der Text stieß vor allem in den sozialen Medien auf breite Ablehnung. Nach einer anfänglich noch deutlich anders klingenden Stellungnahme, bittet die SZ-Chefredaktion Igor Levit und die SZ-Leser nun um Entschuldigung.

Lesetipp: Eine gute Zusammenfassung zu den Hintergründen gibt es bei “BR-Klassik”: Auch Levit nimmt Stellung (br-klassik.de, René Gröger)

2. “Focus”-Seminar: Wie man eine Titel­geschichte aus altem Sprachmüll bastelt

(uebermedien.de, Boris Rosenkranz)

Der “Focus” hat in seiner Titelgeschichte auf sieben Seiten ausgebreitet, was man angeblich alles nicht sagen darf und dabei die verschiedensten Begriffe miteinander verrührt. Boris Rosenkranz erklärt auf ironische Weise und anhand konkreter Beispiele, wie man sich eine ähnliche Empör-Story zusammenbasteln kann. Er hat sogar einen Tipp, wenn das Echo darauf nicht so gut ausfallen sollte: “Seien Sie abschließend überrascht, dass sich die neue Gegenöffentlichkeit nicht an die alten Regeln hält und auch diesem Text widerspricht. Nehmen Sie das als Beweis und lassen Sie sich Ihre Deutungshoheit nicht nehmen. Bleiben Sie tapfer!”

3. Ist das Journalismus?

(deutschlandfunk.de, Burkhard Schäfers, Audio: 5:32 Minuten)

Job-Netzwerke wie LinkedIn und Xing leisten sich den Luxus eigener Redaktionen oder lassen ihre Nutzer und Nutzerinnen über Themen schreiben. Bei Xing News arbeiten rund 20 Journalistinnen und Journalisten an Newslettern und Beiträgen. Beim deutschsprachigen LinkedIn sind es immerhin vier Redakteure, die dort für Inhalte sorgen. Wie verfahren die Redaktionen bei Auswahl der Inhalte und Experten? Was unterscheidet die Plattform von klassischen Medien? Und worin besteht der Mehrwert?

4. US-Wahl 2020: Eine Wahlnacht wie noch nie zuvor

(ndr.de, Sinje Stadtlich)

Die US-Wahl am 3. November 2020 stellt sowohl die klassischen als auch die neuen Medien in den USA vor gewaltige Herausforderungen. Im Vorfeld haben es die Journalisten mit Trumps andauerndem Medienbashing zu tun, müssen Falschinformationen richtig stellen und dabei nach Möglichkeit sachlich bleiben. Doch der Wahlabend selbst werde noch einmal alles übertreffen, so MaryAlice Parks, stellvertretende Politik-Chefin beim Sender “ABC News”: “Wir müssen hier alle mal einen Moment durchatmen und uns klarmachen, dass wir einfach nicht wissen, wie es an dem Abend ablaufen wird. Und darauf müssen wir auch unser Publikum vorbereiten.”

Weitere Lesehinweise: „Wie sich Forscher und sogar die angesehensten wissenschaftlichen Fachzeitschriften in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf einmischen, ist ungewöhnlich und bemerkenswert.“ Forscher im US-Wahlkampf: Mittendrin statt nur dabei (Hinweis: Der Server des EJO scheint derzeit Schluckauf zu haben – der Link funktioniert momentan nicht, de.ejo-online.eu, Stephan Russ-Mohl).

Und außerdem : „Die geplante Kürzung der Visa-Dauer für deutsche Journalisten mache eine kontinuierliche Berichterstattung unmöglich, kritisieren führende Journalisten- und Medienverbände.“: Arbeitsfähigkeit von Korrespondenten in den USA bedroht (meedia.de)

5. Die Freienbibel 2

(startnext.com, Jakob Vicari & Jens Eber & Anja Reiter & Jan Schwenkenbecher & Oliver Eberhardt & Katharina Jakob)

Der Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten “Freischreiber” setzt sich für die Belange freier Journalisten und die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit ein. Nun starten die Freischreiber das Crowdfunding für die zweite Ausgabe der “Freienbibel”. Wie schreibt man das unwiderstehliche Exposé? Wie macht man sich unabhängig von Verlagen? Woraus kann Journalismus heute und in Zukunft bestehen? Auf der Kampgagnenseite stellen die Freischreiber und Freischreiberinnen das Projekt vor, für dessen Verwirklichung 308 Unterstützer*innen benötigt werden.

6. Rassismus in Disney-Filmen: Konzern blendet künftig Hinweise ein – eine gute Idee

(rnd.de, Imre Grimm)

In alten Disney-Filmen gibt es hin und wieder problematische, anachronistische und verletzende Szenen, die so heute nicht mehr gedreht werden würden. Nun will der Konzern bei seinem Streamingdienst Disney+ Warnhinweise einblenden: “Dieses Programm enthält negative Darstellungen und/oder Misshandlungen von Völkern oder Kulturen. Diese Stereotype waren damals falsch und sind heute falsch. Anstatt diese Inhalte zu entfernen, wollen wir ihre verletzende Wirkung anerkennen, daraus lernen und das Gespräch darüber anregen, um gemeinsam eine inklusivere Zukunft zu erreichen.” Ein sinnvoller Kompromiss, wie Imre Grimm findet.