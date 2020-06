Seehofers Anzeigeabsicht, Letzte Worte an Rezo, Mehr Frauen ins TV

1. „Finger weg von der Pressefreiheit“

(taz.de, Carolina Schwarz)

Innenminister Horst Seehofer sprach am Wochenende von seiner Absicht, die „taz“-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah anzuzeigen, bei dieser Absicht scheint es jedoch geblieben zu sein (Stand heute). Ein möglicher Grund für den möglichen Rückzug: Der breite Widerstand vieler Medien, die Seehofers Plan als Angriff auf die Pressefreiheit verstehen. Carolina Schwarz zitiert ein paar wichtige Stimmen.

Weiterer Lesehinweis: 5 Gründe, warum sich Seehofer lieber selbst anzeigen sollte (schantall-und-scharia.de, Fabian Goldmann).

2. Letzte Worte an Rezo

(faz.net)

In seinem Video „Die Zerstörung der Presse“ hatte der Youtuber Rezo auch der „FAZ“ in Zusammenhang mit der Berichterstattung über ihn selbst zahlreiche Vorwürfe gemacht. Die „FAZ“ hatte darauf mit einem Antwortvideo reagiert, auf das Rezo in seinem neuesten Video seinerseits reagierte. Der muntere Schlagabtausch scheint vorerst ein Ende gefunden zu haben: Die „FAZ“ richtet einige „letzte Worte“ an Rezo und schließt mit: „Du bist offensichtlich bereit, jede unserer Aussagen aus dem Kontext zu reißen oder im Sinn zu verdrehen, bis sie in deinen Feldzug gegen uns und weitere Zeitungen passen, die dich kritisiert haben. Also wozu dann überhaupt argumentieren? Wenn es so läuft, sind wir raus. Denn so gewinnt nur der, der bereitwillig und geschickt die Wahrheit manipuliert – und diese Trophäe überlassen wir gerne dir.“

3. Immer an die Leserinnen denken

(deutschlandfunk.de, Brigitte Baetz, Audio: 5:30 Minuten)

Die „Ippen-Gruppe“ ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt und dennoch ein Riese in der Zeitungslandschaft. In dem Konglomerat aus Tageszeitungen und deren Online-Auftritten, aus Radiostationen und zahlreichen Anzeigenblättern spiele immer noch der 79-jährige Firmenpatriarch Dirk Ippen eine entscheidende Rolle. Der Deutschlandfunk berichtet über die Verlagsgruppe, die sich vor allem aufs Lokale fokussiert und unter denselben Problemen leide wie alle anderen: „Dirk Ippen macht sich keine Illusionen über die Zukunft der gedruckten Presse. Das Produkt Zeitung werde durch die Digitalisierung vom Massen- zum Nischenmarkt. Wer zu klein sei, werde über kurz oder lang geschluckt.“

4. „Die Moderatorinnen, die es gibt, könnte man viel, viel größer machen“

(jetzt.de, Berit Dießelkämper)

Volker Herres, Programmdirektor der ARD, erklärte vor einiger Zeit in einem „Bild“-Interview, dass er zwar ein Defizit bei Moderatorinnen im Showbereich sehe, ihm aber aktuell auch kein weibliches Pendant zu einem Kai Pflaume einfalle. Wer Vorschläge hätte, dürfe sich jederzeit melden. Davon machten viele Menschen Gebrauch, unter anderem Eva Schulz, die gleich eine Liste mit dreißig Namen einreichte. Jetzt.de hat mit Schulz gesprochen und auch bei Carlolin Kebekus durchgeklingelt, die das System aus dem System heraus kritisiere.

Weiterer Guckhinweis: Gemeinsam mit der Moderatorin Janin Ullmann hat Carolin Kebekus einige satirische Werbespots für mehr Frauen im deutschen TV produziert. (youtube.com, 4:28 Minuten)

5. „Ein Newsletter ist ein Marathon, kein Sprint“ – David Streit von Shelfd

(dirkvongehlen.de)

David Streit ist „Media Strategist“ bei der Empfehlungsplattform Shelfd, einer Indie-Plattform für Streamingtipps. Nachdem Streit anlässlich des 250. Newsletters über seine wichtigsten fünf Erkenntnisse geschrieben hatte, stellt er sich nun den Fragen von Dirk von Gehlen.

Weiterer Lesehinweis: Auf briefingbriefing.de geht es um die Frage, wie man aus journalistischer Sicht erfolgreiche Newsletter erstellt.

6. Bundesliga: Sky ist mit einem blauen Auge davongekommen

(dwdl.de, Alexander Krei)

Beim Poker um die Bundesliga mischten die verschiedensten Player mit: unter anderem der Bezahlsender Sky und sein Konkurrent DAZN, aber auch Sender wie Sat.1, Sport.1 und die ARD. Alexander Krei erklärt, wer die Gewinner und Verlierer des aktuellen Rechtedeals sind und wie dies strategisch zu bewerten ist.