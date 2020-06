Papas Impfverschwörung, Zoombombing, Blackouttuesday

1. Hilfe, Papa glaubt an die Impfverschwörung!

(zeit.de, Pia Lamberty & Katharina Nocun)

Vor wenigen Tagen erschien das Buch „Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“ des Autorinnen-Duos Lamberty und Nocun. Beide bringen die notwendige Expertise mit: Pia Lamberty als Psychologin und Katharina Nocun als Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin. Für „Zeit Online“ haben sie in einem Gastbeitrag zehn Tipps aufgeschrieben, wie man mit Verschwörungsgläubigen in der Bekanntschaft und Verwandtschaft umgehen kann.

2. „Vertraut eurem Publikum!“

(journalist.de, Sophie Burkhardt)

Seit mittlerweile fünf Jahren ist Sophie Burkhardt Programmgeschäftsführerin von Funk, dem Contentnetzwerk von ARD und ZDF. Damit ist sie mitverantwortlich für erfolgreiche Wissenskanäle wie „Dinge erklärt – Kurzgesagt“, „MaiLab“ oder „MrWissen2Go“ sowie für Reportageformate wie „Y-Kollektiv“ oder „Follow me.reports“ (manche dieser Formate gab es allerdings auch schon, bevor es Funk gab). In „Mein Blick auf den Journalismus“ erzählt sie in angenehmer Offenheit von der Arbeit für die junge Zielgruppe, einem Publikum, dem man durchaus mit Vertrauen begegnen könne: „Die digitale Welt macht es noch leichter, vor allem die verzerrte und hasserfüllte Fratze des ‚Lesers‘ zu sehen. Ihn vor allem für ein potenzielles Opfer von Verschwörungstheorien zu halten. Das hat auch mit uns Journalist*innen etwas gemacht. Es hat uns müde gemacht, mürbe, passiv-aggressiv oder an manchen Tagen zynisch, sarkastisch, auch oberlehrerhaft. Gerade die Arbeit mit einem sehr jungen Publikum hat mir aber gezeigt, dass es oft sehr viel weniger Grund zum Misstrauen gibt, als wir denken.“

Weiterer Lesehinweis: Am Ende des Beitrags sind die weiteren Folgen der „journalist“-Serie „Mein Blick auf den Journalismus“ aufgeführt, die allesamt die Lektüre wert sind.

3. Zwischen Titelstory und Trauerbewältigung

(hessenschau.de, Bodo Weissenborn)

Mit dem Hashtag #100tagehanau erinnerte der Hessische Rundfunk (hr) an den Terroranschlag, bei dem ein Täter aus rassistischen Gründen neun Menschen (und anschließend seine Mutter und sich selbst) erschoss. „Hessenschau“-Reporter Bodo Weissenborn war am Tag nach dem Anschlag für den hr in Hanau. „Dieser

Einsatz hat mich noch länger beschäftigt, nicht nur wegen des Ereignisses an sich, sondern auch, weil ich den Eindruck hatte, als Journalist Teil einer problematischen Konstellation vor Ort geworden zu sein.“ Es sind einige sehr persönliche und nachdenklich machende Beobachtungen, die Weissenborn aufgeschrieben hat.

4. So attackieren Zoom-Bomber private Videokonferenzen mit Kinderpornografie

(vice.com, Sebastian Meineck & Paul Schwenn)

In Zeiten von Social Distancing und Home-Office finden viele Besprechungen als Videokonferenzen statt. Dabei wird oft die Software „Zoom Meetings“ verwendet, ein Dienst, mit dem Nutzer via App oder Web zusammengeschaltet werden. Leider wurde Zoom in der Vergangenheit einige Male von sogenannten „Zoombombern“ angegriffen, die fremde Videokonferenzen kapern und dort teilweise kinderpornografisches Material hinterlassen. Vice ist dem Thema nachgegangen: „Unsere Recherchen zeigen, wie Trolle die technischen Schwächen von Zoom ausnutzen, um massenhaft ungeschützte Videokonferenzen zu attackieren. In versteckten Foren feiern Hunderte von ihnen ihre Erfolge. Einige radikalisieren sich dabei in rechtsextremen Chat-Kanälen.“

5. 2019: Mehr Beschwerden, mehr Rügen

(presserat.de)

Der Deutsche Presserat twitterte in einer Antwort auf das jüngste medienkritische Video des Youtubers Rezo: „@rezomusik erwähnt die Ethikstandards im #Pressekodex und Verstöße dagegen. Zur Wahrheit gehört auch, dass der überwiegende Teil der Berichte in Zeitungen u. Zeitschriften presseethisch einwandfrei ist: Von 2175 Beschwerden waren 2019 nur 233 begründet.“ Medienkritiker Stefan Niggemeier entgegnete darauf mit einiger Berechtigung: „Hurra! Die Mehrheit der Berichte in Zeitungen und Zeitschriften ist presseethisch einwandfrei. (Im Ernst: Wie niedrig will man die Latte denn legen?)“

Weiterer Lesehinweis: Markus Beckedahl von „netzpolitik.org“ hat sich mit Rezo zum Videogespräch getroffen. Im ersten Teil geht es unter anderem um Rezos Selbstverständnis als Künstler und seine Motivation, im zweiten Teil vor allem um netzpolitische Themen.

6. #Blackouttuesday: Das Social Web setzt ein Zeichen gegen Rassismus

(meedia.de, Nils Jacobsen)

Wer am gestrigen Dienstag durch Instagram scrollte, sah viele schwarze Bildtafeln mit dem Hashtag #Blackouttuesday. Viele Nutzer und Nutzerinnen wollten anlässlich der Geschehnisse in den USA ein Zeichen gegen Rassismus setzen und verzichteten auf das Veröffentlichen der üblichen Bilder und Selfies. An der Aktion beteiligten sich auch einige Weltstars der Popmusik – von Ariana Grande über Rihanna bis zu Taylor Swift.