BND-Klatsche, Kritik rund um „Männerwelten“, Deutschrap

1. Grundrechte gelten für alle

(netzpolitik.org, Markus Beckedahl)

Markus Beckedahl kommentiert das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BND-Gesetz, das in weiten Teilen für rechtswidrig erklärt wurde: „Es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass unsere Geheimdienste einfach nicht alles machen dürfen, was sie wollen und was die Bundesregierung gerne hätte. Weil man eben auch auf unser Grundgesetz vereidigt wurde und dessen Werte selbstverständlich verteidigen sollte.“ Das Urteil sei vor allem der Verdienst der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Reporter ohne Grenzen, die sich zur Klärung dieser Frage verbündet hätten.

2. Maskuliner Trotz

(philomag.de, Philipp Hübl)

In vielen Medien seien es vor allem Männer, die eine Lockerung des „Lockdowns“ fordern. Das sei kein Zufall, wie Philipp Hübl im „Philosophie Magazin“ meint. Mit dafür ursächlich sei der unterschiedlich ausgelegte Freiheitsbegriff: „Liberale und Wähler rechts der Mitte (deutlich mehr Männer) fassen Freiheit eher im negativen Sinn auf, als ‚Freiheit von Zwang‘: von einem zu großen Einfluss des Staates auf das Individuum und die Wirtschaft. Die Progressiven links der Mitte (deutlich mehr Frauen) sehen Freiheit eher positiv als ‚Autonomie‘: Sie wollen, dass der Staat eingreift, um die freie Entfaltung besonders der Schwachen zu schützen.“

3. Zeigt her eure Wunden

(spiegel.de, Margarete Stokowski)

Die Fernsehunterhalter Joko und Klaas haben für ihren Beitrag über Gewalt gegen Frauen („Männerwelten“) viel Applaus bekommen. Margarete Stokowski lenkt den Blick auf einige zu kurz gekommene Aspekte und spricht dabei auch das Verhalten von Joko und Klaas in der Vergangenheit an. Diese hatten „zum Spaß“ eine Frau sexuell belästigt und waren in überaus hässlicher Weise über sie hergezogen: „Natürlich muss man nicht jeder öffentlichen Person jeden Fehler jahrelang hinterhertragen, aber wenn jemand gerade dabei ist, Ruhm und Dankbarkeit einzusammeln, wenn er mit einer Sendung genau das kritisiert, was er vor Kurzem noch selbst getan hat, dann kann man schon mal dran erinnern, dass es ein perfekter Moment gewesen wäre, zu sagen: Guckt mal, ich war auch mal so, und heute weiß ich es besser. (Wenn es denn so ist).“

Weiterer Gucktipp: Auf dem Instagram-Kanal der „taz“ liest Friedrich Küppersbusch sowohl dem Sender ProSieben als auch den beiden TV-Entertainern Joko und Klaas die Leviten. Statt Selbstkritik, auch wegen der eigenen Senderformate, gab es laut Küppersbusch „politisch korrektes Schwanzträger-Bashing mit festem Blick auf Gratis-Applaus und einer tüchtigen Tünche moralischer Erhabenheit für ProSieben“. (Video, 1:50 Minuten)

4. Warum der Deutschrap so verstrahlt ist

(tagesspiegel.de, Sebastian Leber)

Sebastian Leber kritisiert die Sorte von Deutschrappern, die ihre jungen Fans mit toxischen Verschwörungsmythen indoktriniert: „Statt sich etwa um soziale Ungerechtigkeit, Diskriminierungen aller Art, um Klimakatastrophe, Nord-Süd-Gefälle, ertrinkende Flüchtlinge, Korruption, sexuellen Missbrauch, Altersarmut, reflektierte Kapitalismuskritik, die Ausbeutung prekär Beschäftigter, organisierte Kriminalität, Polizeigewalt, Waffenexporte oder wenigstens um die miese Netzabdeckung zu kümmern, begnügen sich die Deutschrapper mit Hokuspokus. Weil sie dies so laut und reißerisch tun, überdecken sie auch jene seltenen Stimmen, die sich um echte Gesellschaftskritik bemühen. Sie wirken wie die Schafe in Orwells „Farm der Tiere“, die mit penetrantem Geblöke jede nötige Kritik an den Herrschenden verhindern.“

5. „Seid ihr noch unabhängig?“

(taz.de, Gaby Sohl)

Die „taz“ hat nach eigenen Angaben viel Kritik für ihre Berichterstattung während der Corona-Krise bekommen. (Einige der kritischen Stimmen sind im Beitrag angeführt.) Etliche LeserInnen und GenossInnen hätten sogar ihr Abo oder ihren Genossenschaftsanteil gekündigt. Als Reaktion habe man einen taz-Schwerpunkt ins Leben gerufen.

6. Das Telegram-Prinzip

(sueddeutsche.de, Jannis Brühl)

Beim Messengerdienst Telegram können, ähnlich wie bei WhatsApp, Gruppen eingerichtet werden. Während jedoch die Gruppengröße bei WhatsApp ein Limit von 256 Mitgliedern hat, können Telegram-Gruppen bis zu 200.000 Mitglieder umfassen. Das macht den Dienst anfällig für Corona-Verschwörungsgläubige, die dort ihre grenzwertigen Botschaften ungefiltert und unkommentiert verbreiten können. Einige prominente Beispiele: der Sänger Xavier Naidoo, der Koch Attila Hildmann und die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Eva Herman.