Corona-Studien-Inszenierung, Kurzarbeit zu kurz gedacht, „maiLab“

1. Heinsberg-Studie: Deutscher PR-Rat prüft Vorgehen der Agentur Storymachine

(stern.de, Hans-Martin Tillack)

Die mediale Vermarktung der Heinsberg-Studie durch die PR-Agentur „Storymachine“ wurde bereits vielfach kritisiert (zum Beispiel hier, hier und hier). Nun habe der Deutsche Rat für Public Relations ein förmliches Prüfverfahren eingeleitet. Investigativreporter Hans-Martin Tillack hat sich die Vorgänge um die PR-Agentur, die neuerdings abstreitet, eine PR-Agentur zu sein, näher angeschaut und ist auf einen Dschungel von geschäftlichen, politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen gestoßen.

Weiterer Lesehinweis: Auch „Capital“ hat zu dem Fall recherchiert und berichtet von einem internen PR-Konzept der Agentur „Storymachine“, das weder nach einer „journalistischen Herangehensweise“ noch nach einer „Beobachtung“ der Forschungsarbeit klinge. Das Papier lese sich eher wie eine klassische PR-Kampagne, die über den Umweg einer Erzählung beziehungsweise Inszenierung ihr Ziel verfolge: Corona-Studie: der Plan hinter dem „Heinsberg-Protokoll“ (capital.de, Thomas Steinmann).

2. „Je länger wir für die Recherche gebraucht haben, desto besser kommt es an“

(brandeins.de, Johannes Böhme)

Die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim betreibt auf Youtube den Kanal „maiLab“ und hat dort mehr als 800.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Ihr Erklärvideo zur Covid-19-Pandemie verzeichnet mittlerweile mehr als 5,7 Millionen Aufrufe. Johannes Böhme hat sich mit ihr über die Vermittlung von komplexen Sachverhalten unterhalten. Eine ihrer Erkenntnisse: „Je länger wir für die Recherche gebraucht haben, desto besser kommt es an. Je mehr Details wir präsentieren, je tiefer wir gehen, desto besser. Die Leute sind regelrecht besessen von Fakten. Viele fragen sofort nach Quellen, die wir deshalb auch detailliert unter unseren Videobeschreibungen auflisten.“

Weiterer Guckhinweis: „Schauen wir uns die Kommunikation von drei der prominentesten Virologen Deutschlands an: Professor Christian Drosten, Professor Hendrik Streeck und Professor Alexander Kekulé“: Virologen-Vergleich (youtube.com, maiLab, Video: 17:36 Minuten).

3. Sind alle Journalisten Versager?

(faz.net, Werner D’Inka)

Der ehemalige FAZ-Herausgeber Werner D’Inka unternimmt in Sachen Corona-Berichterstattung so etwas wie eine Medienkritik der Medienkritik: „Medienkritik tut not und gut, aber gerade wer eine wache wissenschaftliche Begleitung des Journalismus für berechtigt und notwendig hält, darf erwarten, dass sie sich auf den Gegenstand einlässt, den zu kritisieren sie vorgibt.“ Dies sei laut D’Inka keineswegs immer der Fall, wie er an Beispielen festmacht.

4. „Die massenhafte Verbreitung von Bullshit ist das Problem“

(zeit.de, Dirk Peitz)

Der Brite Peter Pomerantsev hat ein Sachbuch über Desinformation und Wirklichkeitsverzerrungen auf Social Media geschrieben („Das ist keine Propaganda“). Im Gespräch mit der „Zeit“ geht es um Fake-Realitäten, die Ausbreitung von Verschwörungstheorien und die Zerstörung demokratischer Debatten: „Die Redefreiheit wird heutzutage dafür benutzt, Menschen zum Schweigen zu bringen, ihr Sprechen mit Lärm zu übertönen. Und die Pluralität der Meinungen und Haltungen hat sich in eine derart starke politische Polarisierung insbesondere in den USA verwandelt, dass dort Debatten nicht mehr ergebnisoffen geführt werden können. Die Metapher vom Markt der Ideen schließlich ist untauglich geworden, weil nicht mehr klar ist, ob eine Zunahme an Informationen tatsächlich zu einem Mehr an Demokratie führt.“

5. „Entscheidend ist, jemanden in einem Stream zu halten und zu einem Fan zu verwandeln“ – Kunst im Stream

(dirkvongehlen.de)

Dirk von Gehlen hat auf seinem Blog eine kleine Serie zu Livestreams und Videokonferenzen gestartet („Zehn Lehren aus der Coronakrise“). Regelmäßig befragt er Menschen, die in Zeiten der Corona-Pandemie statt auf Live-Events auf Videostreams und Online-Lehre setzen. Aktueller Gesprächspartner: Der Performance Künstler Marcus John Henry Brown, der sich zum Thema Live-Streaming äußert. Browns Empfehlung an Streaming-Interessierte: „Recherchiere bis Deine Augen blutig werden. Denke an den Kontext des Streams. Denke in Formaten. Talent imitates – genius steals: Stehle vom Live-Fernsehen. WWE Pay-per-Views, Frühstücksfernsehen, Tele-Shopping, Nachrichten oder alte MTV-Formaten, wie „MTV’s Most Wanted“ mit Ray Cokes. Verbringe Tage in TWITCH, YouTube oder MIXER. Denke daran: Das, was Du da planst, ist „Internet-Fernsehen”.

6. Da passt was nicht zusammen

(taz.de, Anne Fromm)

Es ist ein höchst widersprüchliches Phänomen: Einerseits freuen sich die Verlage über Webseiten und Digital-Abo-Rekorde, andererseits schicken sie ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit. Die zusätzlichen Online-Erlöse würden nicht das ausgleichen, was im Anzeigengeschäft verloren gehe, so die Begründung der Medienhäuser. Anne Fromm merkt dazu an: „Wer JournalistInnen in Kurzarbeit schickt, senkt die Qualität. Und riskiert Subventionsbetrug. Wenn bei Kurzarbeit die JournalistInnen weiter 100 Prozent arbeiten, ist das illegal. Denn das ausfallende Gehalt und die Sozialbeiträge werden zu bis zu 67 Prozent von der Allgemeinheit übernommen. Ja, Corona bedeutet für angeschlagene Presseverlage weitere Verluste. Bloß ist Kurzarbeit, pauschal für ganze Redaktionen, dagegen kaum das richtige Mittel.“

Weiterer Lesehinweis: Medien: Hier könnte Ihre Anzeige stehen – Wie Covid‑19 ProSieben, RTL, SPIEGEL & Co trifft (deraktionaer.de, Leon Müller)

***

