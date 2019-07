Letztes Geschäft, Drölfzig Studientote, Konsensverschiebung

1. „Letztes Geschäft im Existenzkampf einer Zeitung“

(deutschlandfunk.de, Michael Bürgers)

„Warum berichtet „Bild“ über die Speiseplan-Änderung in zwei von 56.000 Kitas in Deutschland?“, fragte der frühere CDU-Generalsekretär Rupert Polenz auf Twitter und war mit dieser Frage nicht allein. Auch wir befassten uns hier im BILDblog mit der Thematik. Der „Deutschlandfunk“ hat unter anderem mit dem Politikberater und ehemaligen „Bild am Sonntag“-Chef Michael Spreng über den Fall gesprochen. Man könne laut Spreng den „Existenzkampf einer Zeitung, ein letztes Geschäft zu machen“, erleben. Sein ehemaliger Arbeitgeber sei zur „Vorfeldorganisation der AfD“ geworden.

2. Nachbeben

(sueddeutsche.de, Adrian Lobe)

Immer mehr Redaktionen bedienen sich automatisierter Schreibprogramme, doch der sogenannte Roboterjournalismus hat seine Tücken. So rutschte der „LA Times“ 2017 eine Falschmeldung von einem Erdbeben in Los Angeles durch, das eigentlich 92 Jahre zuvor stattgefunden hatte. Auch im Wirtschaftsjournalismus vertraut man zunehmend den automatisierten Meldungen. Auch hier können Fehler dramatische Folgen haben: „Kaum vorstellbar, was passieren würde, wenn ein Nachrichtenscanner an der Börse die Falschmeldung eines Schreibroboters verarbeiten würde — und infolgedessen der Aktienkurs einbricht. Im Hochfrequenzhandel führen sogenannte Algo-Trader Transaktionen in Mikrosekunden aus. So schnell, wie diese Maschinen operieren, kann keine Meldung korrigiert werden.“

3. Taten und Worte

(zeit.de, Christian Fuchs)

Christian Fuchs schlägt einen historischen Bogen vom Rechtsextremismus der Neunziger bis in die Jetztzeit mit dem Aufstieg der Neuen Rechten. Deren Strategen würden an einer Konsensverschiebung arbeiten und sich dabei eines Medien-Ökosystems aus mehr als 35 Zeitungen, Blogs, Magazinen, YouTube-Kanälen und einem Radiosender bedienen. Fuchs kennt sich in diesem Bereich besonders gut aus und hat mit Paul Middelhoff das Buch „Das Netzwerk der Neuen Rechten“ verfasst. Sein Appell: „Gewaltverherrlichende, einschüchternde und abwertende Äußerungen dürfen nirgends unwidersprochen bleiben. Wenn Politiker und Bürger nicht klare Kante gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit zeigen, werden die Schüsse von Wächtersbach und Kassel nicht die letzten gewesen sein.“

4. Worte als Taten

(kontextwochenzeitung.de, Rainer Jedlitschka)

In der Buchreihe „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ geht es um NS-Belastete aus dem heutigen Baden-Württemberg. Ein Kapitel des zuletzt erschienenen Bands widmet sich Giselher Wirsing, dem Star-Journalisten des „Dritten Reichs“. „Kontext“ veröffentlicht das gekürzte Kapitel über den Mann, dessen Karriere nach dem Krieg als Chefredakteur von „Christ und Welt“ weiterging.

5. Kann eine Ex-AfDlerin uns wirklich etwas über Meinungspluralität beibringen?

(jetzt.de, Berit Dießelkämper)

„Funk“ nennt sich das Bündel von öffentlich-rechtlichen Youtube-Kanälen für junge Leute. Seit vier Monaten bespielt dort auch Ex-AfDlerin Franziska Schreiber ihren eigenen Kanal und hat es auf immerhin 15.000 Abonnenten gebracht. Ein Format, das die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Berit Dießelkämper für problematisch hält: „Braucht es wirklich eine ehemalige Anti-Demokratin, um uns Pluralismus zu lehren? Und vor allem: Ist das überhaupt Pluralismus?“

6. Drölfzig Menschen sterben jedes Jahr beim Lesen von Studien

(blog.wdr.de, Dennis Horn)

In den Jahren 2011 bis 2017 soll es laut einer indischen Studie 259 „Selfie-Tote“ gegeben haben. Eine Meldung, die in den Sozialen Medien vom beömmelungssüchtigen Publikum mit allerlei Spott kommentiert wurde. Dennis Horn hat die Zahl in Relation gesetzt und kommt zu einem anderen Ergebnis: „Fast 0 Prozent aller Selfie-Aufnahmen gehen tödlich aus.“

