Kurz ruft an, Märchenhaftes Marketing, RTLs vorläufige Bilanz

1. „Kurz ruft auch höchstpersönlich an“

(sueddeutsche.de, Oliver Das Gupta)

Helmut Brandstätter war bislang Herausgeber der österreichischen Tageszeitung „Kurier“, doch er hat seinen Vertrag vorzeitig beendet. Langeweile wird vorerst nicht aufkommen: In wenigen Tagen erscheint sein Buch „Kurz & Kickl – Im Spiel mit Macht und Angst“. Darin berichtet Brandstätter, wie die österreichische Regierung Medien unter Druck setze: „Die Methode Kurz lautet: Wir machen die Schlagzeilen selbst. Sein Team hält eigenständigen Journalismus eher für überflüssig. Stattdessen erzeugen Kurz‘ Presseleute Geschichten und Fotos, damit die Botschaften so dargestellt werden, dass es der Volkspartei nützt. Kurz ruft auch persönlich in Redaktionen an. In einem Fall hat Kurz bei einer Nachrichtenagentur angerufen und wollte, dass der Redakteur den Zwischentitel seines Textes ändert.“

2. Facebook zahlt fünf Milliarden Dollar Bußgeld

(spiegel.de, Patrick Beuth)

Der Cambridge-Analytica-Skandal kommt Facebook, zumindest in den USA, teuer zu stehen: Die US-Handelsaufsicht hat sich in einem Vergleich mit dem Unternehmen auf ein Bußgeld in Höhe von fünf Milliarden Dollar geeinigt. Nun wolle Facebook „das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen“.

3. Burda entlässt komplette Redaktion

(djv.de, Hendrik Zörner)

Das Medienhaus Burda lässt zukünftig die Inhalte der Fernsehzeitschrift „TV Spielfilm“ von einem externen Dienstleister erstellen und hat der gesamten Redaktion „betriebsbedingt“ gekündigt. Der Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes Frank Überall kritisiert das Vorgehen: „Wer seine Kernkompetenz an Dienstleister auslagert, geht einen journalistisch falschen und wirtschaftlich gefährlichen Weg“.

Apropos Burda: Der „Topf voll Gold“ fragt auf Twitter aus Gründen: „Vielleicht müssen wir einfach mal so direkt fragen, @burda_news: Was seid Ihr eigentlich für ein armseliger Haufen?“

4. Märchenhaftes Marketing

(boersenblatt.net, Michael Roesler-Graichen)

Die Stiftung Lesen will in einer Allianz mit Amazon, Thalia und Hugendubel eine Million Märchenbücher verschenken. Eine Aktion, die im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels kritisiert wird, weil sie den unabhängigen Buchhandel außen vor lasse: „Warum muss ein erklärter Monopolist wie Amazon das Märchen-Verschenkbuch in seinem eigenen Imprint (Tinte & Feder) produzieren und es zugleich selbst vertreiben? Weshalb schließen sich Thalia und Hugendubel, die sonst immer für die Diversität im Buchhandel eintreten, dieser Aktion an, bei der sie sich zu Helfershelfern ihres größten Konkurrenten machen?“

5. RTL zieht vorläufige Bilanz nach umfangreichen Überprüfungen

(kommunikation.mediengruppe-rtl.de)

Als RTL vor etwa sechs Wochen von einem Betrugsfall im eigenen Haus berichtete, war noch von sieben gefälschten beziehungsweise manipulierten Beiträgen die Rede. Nun habe man 14 weitere Manipulationsfälle aufgedeckt. In einer Presseerklärung beschreibt RTL, nach welchen drei wiederkehrenden Mustern der Reporter bei den Betrügereien vorgegangen sei.

6. FC Sion: «Reporter ohne Grenzen» greift in Sion-Posse ein

(nau.ch, Mathias Kainz)

Weil dem Schweizer Fußballclub FC Sion die Berichterstattung nicht passt, hat er die Sportjournalisten der Walliser Tageszeitung „Le Nouvelliste“ mit einem Bann belegt. Dagegen wendet sich nun auch Reporter ohne Grenzen.

***

Wir brauchen Dich, um die Zukunft von BILDblog zu sichern. Bitte mach mit!

Hier erfährst Du, wie Du uns per Überweisung oder Paypal unterstützen kannst.

Und hier kannst Du uns bei Steady unterstützen: