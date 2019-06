Das rechte Auge, Mit „Bento“ auf Kaffeefahrt, Heiles Kunstwerk

1. „Eine gewisse Sprachlosigkeit“

(deutschlandfunk.de, Michael Borgers)

Es ist schwierig: Journalismus soll nicht vorverurteilen, entsprechend umsichtig und verantwortungsvoll muss in Fällen von Verdachtsberichterstattung vorgegangen werden. Medien täten sich mit Berichten über Rechtsextremismus jedoch besonders schwer, so der ehemalige „Spiegel“-Kolumnist Georg Diez: „Das ist eine deutsche Pathologie, denke ich: Es darf nicht sein, was ist.“

Weiterer Lesetipp: Kritik am Verfassungsschutz: Warum bleibt die NSU-Akte 120 Jahre unter Verschluss? (t-online.de, Lars Wienand).

2. Sagt mal, @bento_de, meint ihr das eigentlich ernst?

(twitter.com/PaulBartmuss)

Der Journalist Paul Bartmuss ist über einen „Bento“-Beitrag gestolpert, der einer Art digitaler Kaffeefahrt gleicht: „Sagt mal, @bento_de, meint ihr das eigentlich ernst? Einen „Artikel“ mit 29 (!) Affiliate-Links zu @amazonDE zuzuklatschen und das am Ende als Journalismus zu verkaufen? Geht es @SPIEGELONLINE wirklich finanziell so schlecht?“

3. Nach Berichterstattung: Donald Trump wirft New York Times Landesverrat vor

(netzpolitik.org, Markus Beckedahl)

Donald Trump hat die „New York Times“ auf gewohnt trumpeske Weise beschimpft und ihr Landesverrat vorgeworfen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass in den USA auf Landesverrat die Todesstrafe steht. Markus Beckedahl kommentiert den Fall und erinnert an ein ähnliches Geschehen in Deutschland. Vor gar nicht so langer Zeit hatte nämlich der damalige Verfassungsschutzpräsident, Hans-Georg Maaßen, versucht, mit ähnlicher Argumentation die netzpolitik.org-Macher mundtot zu machen.

Weiterer Lesetipp: Auf der CNN-Website reagiert Chefredakteur Chris Cillizza auf Donald Trumps jüngstes Interview beim Fernsehsender ABC. Er hat sich dazu 78 besonders bemerkenswerte Aussagen herausgesucht, die er mit viel Süffisanz und Galgenhumor kommentiert: The 78 wildest lines in Donald Trump’s epic ABC interview .

4. Mit Podcasts die eigene Bibliothek bereichern

(inkladde.blog, Nicola Wessinghage)

Es gibt mittlerweile einige Podcasts zum Thema Lesen und Literatur. Nicola Wessinghage hat sich durch das Angebot gehört und stellt ihre fünf Favoriten vor.

5. WhatsApp will Newsletter kicken

(taz.de, Lilly Schlagnitweit)

WhatsApp wird nicht nur zum Austausch von privaten Nachrichten, sondern auch zum Versand von Newslettern benutzt. Doch mit Letzterem könnte bald Schluss sein: Das Unternehmen will den massenhaften Versand von Nachrichten unterbinden und begründet dies unter anderem mit der Verbreitung von Fehlinformationen zu politischen Zwecken. Die Entscheidung hat aber auch einen wirtschaftlichen Aspekt: WhatsApp will Unternehmen zur „WhatsApp Business App“ rüberlotsen.

6. Kunstmesse dementiert Zerstörung von Kunstwerk durch Dreijährige

(spiegel.de)

Es war eine Meldung ganz nach dem Geschmack von „Bild“: „So schnell kann es passieren: Auf der „Art Basel“, wo bis zu 20 Millionen Dollar teure Gemälde verkauft werden, wo angesichts Tausender Kunstwerke höchste Sicherheitsstufe gilt, hat am Wochenende ein Kleinkind ein 50 000 Euro teures Kunstwerk zerstört!“ Auch „Spiegel Online“ berichtet darüber (und bezog sich dabei auf „Bild“). Das Problem: An der Geschichte scheint wenig bis gar nichts dran zu sein.