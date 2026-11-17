1. Die Klimakrise eskaliert – und wird im ÖRR immer stärker ignoriert!

(volksverpetzer.de, Rida Agha)

Trotz einer Rekordhitze von 41,8 Grad Celsius und rund 16.000 Hitzetoten in Deutschland sei der Anteil der Klima-Sendeminuten in ARD und ZDF in der ersten Jahreshälfte 2026 erstmals unter ein Prozent gesunken. Damit habe sich der Wert seit 2023 mehr als halbiert. Neben dem Wegfall von Umweltformaten würden konkurrierende Krisen und klassische Nachrichtenfaktoren die Berichterstattung über Klimathemen ausbremsen. Zudem spiele die Angst vor dem Vorwurf einer linksgrünen Schlagseite der öffentlich-rechtlichen Sender eine Rolle. Um ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden und Resignation vorzubeugen, sollten Redaktionen Extremwetter konsequent als Folge der Klimakrise einordnen, schreibt Rida Agha beim “Volksverpetzer”.

2. Das Ende der Prestige-Prämie

(steady.page, Sebastian Esser)

In seinem Newsletter “Blaupause” erklärt Sebastian Esser, warum die Stimmung in traditionellen Medienhäusern am Tiefpunkt sei: Lange Zeit habe hohes gesellschaftliches Ansehen als sogenannte “Prestige-Prämie” niedrige Einstiegsgehälter ausgeglichen. Dadurch seien jedoch auch Missstände wie Mobbing, Diskriminierung und soziale Auslese verdeckt worden. Heute seien das Ansehen und die Relevanz klassischer Medienmarken stark gesunken. Da viele Verlage und Sender zudem keine höheren Gehälter zahlen könnten, würden Beschäftigte abwandern, und der Nachwuchs bleibe aus. Die Branche müsse dringend ihre veraltete Unternehmenskultur reformieren sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Wertschätzung bieten.

3. 1Live nicht gut genug

(taz.de, Anastasia Zejneli)

Vor dem Musikpreis “1Live Krone” werfe das Produzentenduo KitschKrieg dem öffentlich-rechtlichen Sender vor, weniger als zehn Prozent deutschsprachige Musik zu spielen. Heimische Stars würden zudem nur für die Reichweite der Show genutzt, weshalb KitschKrieg eine Radioquote nach französischem Vorbild fordere. Rapper PA Sports unterstelle den Produzenten bei dieser Forderung reine Eigenwerbung. “taz”-Redakteurin Anastasia Zejneli spricht sich ebenfalls gegen eine starre Quote aus, da diese vor allem etablierte Popacts stärken könnte. Stattdessen sollten Radiosender mehr Genrevielfalt wagen und regionale Newcomer fördern.

4. Leiche von mexikanischem Journalisten in Acapulco entdeckt

(spiegel.de)

Im mexikanischen Acapulco sei am Wochenende die Leiche des Journalisten Eduardo Flores entdeckt worden. Sein Arbeitgeber “Enfoque Informativo” habe die Tat als direkten Angriff auf die Meinungsfreiheit verurteilt, während die Staatsanwaltschaft noch ermittle. Ob der Mord mit Flores’ Berichten über Sicherheit, Menschenrechte und verschwundene Personen zusammenhängt, sei noch unklar. Seit Jahresbeginn seien in Mexiko bereits zehn Journalistinnen und Journalisten getötet worden.

5. Verlegerverbände fordern Unterlassung von Meta

(dwdl.de, Timo Niemeier)

Die Verlegerverbände BDZV und MVFP hätten den Social-Media-Konzern Meta abgemahnt und eine rechtsverbindliche Unterlassungserklärung gefordert. Hintergrund seien neue Nutzungsbedingungen, deren Einführung Meta zwar vorerst ausgesetzt, aber nicht endgültig zurückgenommen habe. Damit habe sich das Unternehmen das Recht sichern wollen, auch externe Verlagsinhalte, selbst hinter Bezahlschranken, automatisiert auszulesen und für eigene Produkte zu nutzen. Dies hätten die Verbände als Missbrauch digitaler Marktmacht gewertet und deshalb bereits die EU-Kommission eingeschaltet.

6. Ranking der deutschen Top-20-Influencer:innen: Nur drei zeigen sich umweltfreundlich

(uni-hohenheim.de, Lisa Curdes)

Eine Analyse von rund 8.000 Social-Media-Beiträgen durch Kommunikationswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der Universität Hohenheim zeige, dass unter den 20 bekanntesten deutschen Influencerinnen und Influencern lediglich Bianca Heinicke, Jonas Ems und Laura Sophie überwiegend umweltfreundliche Botschaften in den Bereichen Mobilität, Ernährung und Werbung teilen. Bei allen übrigen würden umweltschädliche Darstellungen dominieren. Schlusslichter seien Inscope, Trymacs sowie MontanaBlack aufgrund häufig gezeigter Sportwagen. Nun wolle man untersuchen, wie dies das Umweltverhalten junger Menschen langfristig beeinflusst.