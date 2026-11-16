SEK vs. Radio Bremen, Anspruch gleich Realität?, Samstagabend-Pleite

1. Wollte das SEK Radio Bremen aushorchen?

(butenunbinnen.de, Hauke Hirsinger & Sebastian Manz)

Nach einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Senders Radio Bremen über Lücken in der Rufbereitschaft des Spezialeinsatzkommandos (SEK) soll die Leitung des Bremer SEK polizeiinternen Hinweisgebern zufolge mit einer “Hexenjagd” nach Informanten gesucht und versucht haben, über eine Kontaktperson den Radio-Bremen-Reporter Hauke Hirsinger aushorchen zu lassen. Radio Bremen sowie der Deutsche Journalisten-Verband verurteilen den gescheiterten Ausspähversuch als gravierenden Angriff auf die Pressefreiheit und den Quellenschutz.

2. Bekennerschreiben zu Anschlag auf Auto von Nius-Chef Reichelt

(faz.net)

Nach einem Brandanschlag auf das Auto von “Nius”-Chefredakteur Julian Reichelt in Berlin-Charlottenburg prüfe der Staatsschutz ein auf der Plattform “Indymedia” veröffentlichtes Bekennerschreiben auf Echtheit. Darin nennen Unbekannte Reichelts Privatadresse, werten die Tat wegen dessen Wirken bei “Nius” als “Schuss vor den Bug”, bestreiten aber einen Angriff auf die Pressefreiheit. Die Polizei betone jedoch, dass auf “Indymedia” jeder anonym posten könne und dortige Schreiben sich schon oft als Fälschungen erwiesen hätten.

3. 805 Millionen Euro Strafe für Datenschutzverstoß

(taz.de)

Italiens Datenschutzbehörde habe gegen den Social-Media-Konzern Meta eine Strafe in Höhe von 805 Millionen Euro verhängt. Über die Android-App von Facebook habe das Unternehmen für automatische Bild-Teilen-Vorschläge auf Fotos, Videos und Metadaten zugegriffen, ohne die Nutzerinnen und Nutzer ausreichend zu informieren oder ausdrücklich um Erlaubnis zu fragen. Wegen der langen Dauer und der hohen Zahl Betroffener sei die Sanktion besonders hoch ausgefallen. Meta habe Einspruch angekündigt.

4. Jung und unterberichtet? – Gen Z in den Medien

(deutschlandfunk.de, Anh Tran, Audio: 34:16 Minuten)

Im Gespräch beim Deutschlandfunk kritisieren Lilly Bertholdt von der Bundesschüler*innenkonferenz, Julia Bresstrich vom jungen BR24-Format “News-WG” und Frankreich-Korrespondent Stephan Detjen, dass bei den aktuellen Jugendprotesten in Frankreich und Deutschland Gewaltbilder und Migrationsdebatten oft die eigentlichen Anliegen junger Menschen überlagern würden. Junge Perspektiven würden auch abseits von Demos kaum in klassischen Formaten stattfinden. Von Redaktionen fordert die Runde mehr direkten Austausch mit jungen Betroffenen sowie gezielte Brücken über Social Media und Podcasts.

5. Anspruch gleich Realität? Befunde zur Ausbildung im Wirtschaftsjournalismus

(de.ejo-online.eu, Richard Brandt)

Eine Masterarbeit an der TU Dortmund vergleicht 21 Ausbildungsgänge im Wirtschaftsjournalismus einerseits und 21 Interviews mit Wirtschaftsjournalistinnen und -journalisten andererseits. Beide Seiten würden wirtschaftliches Fachwissen für gleich wichtig halten. Die Ausbildung setze aber stärker auf Wissenschaft, Ethik und Technik. Die Praxis verlange dagegen vor allem praktische Erfahrung, gute Vermittlung, Organisationstalent sowie den Umgang mit KI und Multimedia.

6. Trotz Sex, Mafia, Kulenkampff: Die größte Samstagabend-Pleite von RTL

(dwdl.de, Christian Richter)

Fernsehwissenschaftler Christian Richter rekonstruiert das Scheitern von Hans-Joachim Kulenkampffs Literaturshow “Kulis Buchclub” bei RTLplus. Nachdem Senderchef Helmut Thoma die ARD-Legende abgeworben hatte, sollte “Kuli” ab September 1990 ausgerechnet beim damaligen Krawall- und Erotiksender am Samstagabend über Bücher plaudern. Trotz Themen wie Sex und Mafia seien die Quoten desaströs geblieben und auf 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gesunken, weshalb Thoma die vertraglich garantierten zehn Ausgaben ins späte Sonntagsprogramm verbannt habe.