KW 46/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Auf einen Blunt mit Selenskyj

(spotify.com, Jan Böhmermann & Olli Schulz, Audio: 1:13:53 Stunden)

Bei “Fest & Flauschig” berichtet Jan Böhmermann von turbulenten Tagen: Nach einem Auftritt mit US-Autorin Fran Lebowitz in Hamburg reiste er direkt nach Berlin, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für das ZDF zu interviewen. Böhmermann schildert die drastischen Sicherheitsvorkehrungen mit Straßensperren, Polizeipanzern, Scharfschützen und Durchsuchungen. Vorab aufkommende Kritik an seiner Rolle weist er zurück. Böhmermann begreife sich zwar als Satiriker und Clown, beherrsche nach eigener Aussage jedoch das journalistische Handwerk.

2. Journalistisches Versagen im NSU-Komplex: Haben wir dazugelernt?

(ardsounds.de, Sophie Morár, Audio: 24:05 Minuten)

15 Jahre nach Auffliegen der rechten Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund blickt “BR24 Medien” auf das journalistische Versagen damals und die Berichterstattung heute: “Über ein Jahrzehnt lang wurden diese Taten weder von den Behörden noch von vielen Medien als rechtsextremer Terror erkannt: Statt Neonazis gerieten angebliche ‘Dönerkiller’, die ‘türkische Mafia’ und ‘migrantische Parallelgesellschaften’ in den Fokus. Haben die Medien in den letzten 15 Jahren etwas aus den Fehlern der Berichterstattung gelernt? Wie berichten Medien heute über rechtsextreme Gewalt und Rassismus?”

3. “KLIMA° vor acht”: Premiere des von ARD Media abgelehnten Werbespots

(youtube.com, Jörg Wagner & Philipp Nitzsche, Video: 26:59 Minuten)

In der “Medienhölle” berichtet Jörg Wagner von der Premiere eines Werbespots der Initiative “Klima vor acht”. Den Clip hatte ARD Media für das Programm vor der “Tagesschau” abgelehnt, da er rechtlich nicht als Wirtschafts- oder Imagewerbung gelte. Im Interview kritisiert “Klima-vor-acht”-Sprecher Norman Schumann diese Begründung angesichts ähnlicher Unternehmensspots und fossiler Werbung als Ungleichbehandlung. Zudem bemängelt er den Rückgang der Klimaberichterstattung in den Hauptnachrichten und kündigt eine Klage vor dem Landgericht Frankfurt an.

4. Hörbar Rust mit Lisa Ortgies

(radioeins.de, Bettina Rust, Audio: 1:24:09 Stunden)

Im Podcast von Bettina Rust blickt Journalistin und Moderatorin Lisa Ortgies auf ihren facettenreichen Lebensweg zurück: Nach abgebrochenem Studium und lehrreichen Jahren als Lufthansa-Stewardess habe sie die Henri-Nannen-Schule absolviert und sei über zwei Jahrzehnte hinweg das prägende Gesicht des WDR-Formats “Frau tv” gewesen. Nach einem Herzinfarkt mit 51 Jahren und erfolgreichen Bestsellern über das Älterwerden sowie dem Beziehungspodcast “Paarschitt” stehe Ortgies nun vor einem neuen Lebenskapitel mit neuen Formaten.

5. “Ohne Block und Bleistift”: Journalismus erlebbar machen: Wie Begegnung Vertrauen schafft

(youtube.com, Sascha Fobbe, Audio: 40:18 Minuten)

Im Podcast “Ohne Block und Bleistift” des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) Nordrhein-Westfalen plädiert “Krautreporter”-Gründer Alexander von Streit für “Media Rewilding:” Um der wachsenden Unsichtbarkeit durch Algorithmen und KI-Suche zu entgehen, müsse Journalismus durch Live-Events, Pop-up-Redaktionen oder Print-Specials wieder analog erlebbar werden. In der Rechtsrubrik warnt DJV-Justiziar Christian Weihe vor einer aktuellen Abmahnwelle bei Fotorechten und rät dringend dazu, Bildquellen und Nutzungsrechte konsequent per Screenshot zu dokumentieren.

6. Wasted – Die GTA Story

(ardsounds.de, Ilyass Alaoui & Lisa Ludwig, Audio: fünf Folgen zu je ca. 45 Minuten)

Im ARD-Podcast “Wasted – Die GTA Story” blicken Lisa Ludwig und Ilyass Alaoui auf die weltweite Wirkung der Videospielserie Grand Theft Auto. Vor dem Start von GTA VI in der kommenden Woche zeichnet die Reihe den Aufstieg der Spiele nach: vom verpixelten Skandalspiel zur bissigen Satire auf die US-Gesellschaft und zur Gelddruckmaschine für die Macher. In Gesprächen mit Branchen-Insidern, Streamern und Fans zeigen Ludwig und Alaoui, wie tief das Spiel in der Popkultur verankert ist. Zudem geht es um die Frage, ob dieser eine anstehende Blockbuster die kriselnde Spieleindustrie retten kann. Bislang sind drei von fünf Folgen erschienen.