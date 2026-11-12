Macht “Spiegel” Angst?, Kritisierte Überwachung, Fakes für Russland

1. Ich war jahrelang beim Spiegel – so macht das Magazin mit Angst Politik

(krautreporter.de, Georg Diez)

Der frühere “Spiegel”-Autor Georg Diez wirft dem Magazin vor, unter dem Deckmantel vermeintlicher Objektivität (“Sagen, was ist”) seit Jahrzehnten Angst als politisches Machtmittel einzusetzen. Statt soziale Ursachen politischer Umbrüche zu erklären, verenge das Blatt, wie jüngst bei den Titelgeschichten über Elif Eralp und Ulrich Siegmund, den Diskurs durch Personalisierung und alarmistische Zuspitzung. Diese systematische Negativität reiche von Asyl-Covern der 1990er-Jahre über die Kampagne gegen Peer Steinbrück bis zum aktuellen Bruch vertraulicher Interviewregeln.

2. Journalist*innen sind nun schlechter vor nachrichtendienstlicher Überwachung geschützt

(reporter-ohne-grenzen.de)

Die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisiert die vom Bundestag verabschiedete Nachrichtendienstreform, da sie den Schutz von Journalistinnen und Journalisten sowie deren Quellen drastisch aushöhle. Befugnisse wie automatisierte KI-Datenanalysen, Trojaner-Einsätze und die Fernmeldeaufklärung bei Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz würden massiv ausgeweitet. Vor allem beim Verfassungsschutz sei die Überwachung von Recherchen künftig leicht möglich.

3. Ist Holger Friedrich jetzt für oder gegen die AfD?

(taz.de, Steffen Grimberg)

Holger Friedrich, Verleger der “Berliner Zeitung” und der “Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung”, habe sein Manuskript für den im Sommer abgesagten Auftritt beim AfD-“Demokratiekongress” online gestellt. Darin wünsche er der Partei für eine mögliche Regierungsbeteiligung in Sachsen-Anhalt “alles Gute”. Gleichzeitig grenze er sich jedoch ab. Kolumnist Steffen Grimberg kritisiert in der “taz” das widersprüchliche Agieren Friedrichs und fordert von ihm eine unmissverständliche Distanzierung.

4. “Dein Kampf ist an der Informationsfront”: Wie ein US-Amerikaner Fakes für Russland verbreitet

(correctiv.org, Max Bernhard & Alexej Hock)

Ein von “Correctiv” und “The Insider” ausgewerteter Datensatz belege, dass der nach Moskau geflohene US-Amerikaner John Mark Dougan für das “Zentrum für Geopolitische Expertise” an der Kreml-Kampagne “Storm-1516” mitgewirkt habe. Dougan sei mutmaßlich vom russischen Militärgeheimdienst GRU bezahlt worden und habe ein System betrieben, das über hundert fingierte Webseiten per KI mit pro-russisch manipulierten Meldungen geflutet habe.

5. Wie die EU-Kommission Sie vor Influencer-Werbung schützen will

(spiegel.de)

Mit dem Gesetzentwurf für einen Digital Fairness Act wolle die EU-Kommission Verbraucherinnen und Verbraucher künftig besser vor manipulativen Methoden im Internet schützen. Demnach sollen künstliche Verknappungshinweise in Onlineshops untersagt und Influencer ausnahmslos dazu verpflichtet werden, jede bezahlte Werbung einzeln zu kennzeichnen. Zudem seien strengere Auflagen für In-Game-Währungen, ein Verbot von Pay-to-Win-Vorteilen in Spielen für Minderjährige, mehr Transparenz bei dynamischen Ticketpreisen sowie automatische Warnhinweise vor dem Auslaufen kostenloser Probeabos vorgesehen.

6. Creator-Journalismus: Publizieren wie ein eigenes Medienhaus

(dfjv.de, Gunter Becker)

Laut einem Report der Journalistinnen Gabriella Alvarez-Hummel und Kerstin Hasse würden sich immer mehr Medienschaffende als Creator-Journalistinnen und -Journalisten selbstständig machen, vor allem aus Frust über traditionelle Redaktionsstrukturen und wegen des Wunsches nach Autonomie. Die Befragten stünden unter erheblichem Druck: Neben unsicheren Einnahmen würden sie vor allem die Vorgaben der Plattformen und die Tatsache, Recherche, Technik und Vermarktung ganz allein stemmen zu müssen, belasten.