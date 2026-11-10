Nahost-Selbstzensur, Rechte Büchermesse, Halbierte “Umschau”

1. “Schon die Erwartung negativer Konsequenzen kann dazu führen, sich zurückzuhalten”

(de.ejo-online.eu, Christine Boldt)

Laut einer Untersuchung der FU Berlin sehe eine Mehrheit der befragten Nahost-Journalistinnen und -Journalisten die innere Pressefreiheit gefährdet. Über ein Drittel (bei freien Mitarbeitern und Menschen mit Migrationsgeschichte sogar die Hälfte) verspüre das Bedürfnis nach Selbstzensur aus Angst vor beruflichen Nachteilen oder öffentlicher Ächtung. Ein toxisches Klima und Konformitätsdruck innerhalb von Redaktionen führe dazu, dass sich viele Medienschaffende vorsorglich zurückhalten.

2. Das habe ich auf der rechten Büchermesse erlebt – bis ich rausgeschmissen wurde

(morgenpost.de, Doreen Reinhard)

Die zweite Auflage der von Susanne Dagen veranstalteten rechten Buchmesse “Seitenwechsel” in Halle habe mit rund 12.000 Besucherinnen und Besuchern, verglichen mit dem Vorjahr, einen doppelt so großen Zulauf verzeichnet. Vor Ort sei neben Burschenschaftern und Vertretern rechter Medien wie “Nius” oder “Compact” auch das rechtsextreme Spektrum samt Identitärer Bewegung und AfD-Politikern vertreten gewesen. Journalistinnen und Journalisten klassischer Medien habe die Veranstalterin die Akkreditierung verweigert, während rechte Streamer filmend durch die Hallen gezogen seien.

3. Journalismus-Gipfel: “Verdammt nochmal: Wir müssen erklären!”

(dwdl.de, Alexander Krei)

Beim “Journalismus-Gipfel” von “DWDL” sprechen Annette Dittert (ehemals ARD London), Vassili Golod (ARD Kyjiw) und ntv-Chefredakteur David Whigham über die wachsende Informationsflut. Uneins sind sie sich beim Erklärauftrag: Whigham warnt vor belehrender Bevormundung, Dittert sieht im verständlichen Einordnen die zentrale Pflicht von Korrespondenten. Einigkeit herrscht hingegen beim Umgang mit hohem Tempo und Eilmeldungen: Medien müssten Lücken transparent benennen, statt Fakten für Klicks aufzugeben. Haltung bedeute dabei keine Parteinahme, sondern das Einstehen für handwerkliche Standards und den Verzicht auf falsche Ausgewogenheit.

4. Medienhaus Wort & Bild will Redaktion der »Apotheken Umschau« halbieren

(spiegel.de)

Der Wort & Bild Verlag plane, bei seinem Flaggschiff “Apotheken Umschau” die aktuell rund 120-köpfige Redaktion innerhalb der nächsten zwei Jahre um die Hälfte zu reduzieren. Wie das Medienhaus mitgeteilt habe, solle künftig verstärkt auf freie Autorinnen und Autoren sowie externe Fachleute gesetzt werden. Der Abbau solle sozialverträglich über Fluktuation, auslaufende Verträge und Aufhebungsvereinbarungen abgewickelt werden. Ursache des Umbaus seien das schrumpfende Print-Anzeigengeschäft sowie das voranschreitende Apothekensterben in Deutschland.

5. Sozial­richter über­nahm Pres­se­ar­beit kur­zer­hand selbst

(lto.de)

Ein Richter am Sozialgericht Karlsruhe, der eigenmächtig eine Medieninformation über seine Entscheidungen direkt an die Deutsche Presse-Agentur verschickt hatte, habe seine Pflichten verletzt. Weil die gerichtliche Pressestelle nach vorangegangenen Veröffentlichungen zu Corona-Masken-Mehrbedarfen keine weitere Meldung mehr herausgeben wollte, habe der Jurist die Mitteilung im Namen seiner Kammer selbst versandt. Die Richterdienstgerichte hätten dies als Dienstvergehen gewertet. Öffentlichkeitsarbeit falle unter die Gerichtsverwaltung.

6. Formen des Lebens

(taz.de, Lara Wagner)

Der Instagram-Account @amt_fuer_formensprache präsentiere sich als fiktive bundesweite Dokumentationsstelle, die typische deutsche Wohnhausarchitektur feinsinnig seziere. Die anonym agierende “Jury” versehe Fotos von Bausünden mit pseudointellektuellen Fachbegründungen in Amtsdeutsch. Das satirische Projekt hebe sich wohltuend von den üblichen Hochglanztrends der Plattform ab.