Eralps private Notizen, Datenspeicher der AfD, Echokammer Deluxe

1. Dass der Spiegel private Notizen von Elif Eralp veröffentlicht hat …

(instagram.com, Gilda Sahebi, Video: 4:25 Minuten)

Die Veröffentlichung interner Notizen von Elif Eralp zu einem Interview durch den “Spiegel” breche alle journalistischen Regeln, kritisiert Gilda Sahebi in einem Instagram-Video. Bei der Autorisierung des Gesprächs sei der Redaktion versehentlich ein Entwurf zugegangen. Darin habe die Berliner Linken-Politikerin notiert, dass sie aus Sorge um ihre Kinder keine mutmaßlichen Extremisten namentlich nennen wolle. Der “Spiegel” habe diese privaten Notizen sowie nicht autorisierte Passagen dennoch veröffentlicht. Ein berechtigtes öffentliches Interesse gebe es dafür nicht, so Sahebi. Auch das Argument der Redaktion, Eralp fehle wegen ihrer Angst der Mut für das angestrebte Amt der Regierenden Bürgermeisterin, weist sie zurück. Der “Spiegel” nehme die Gefährdung einer Familie für die eigene Profilierung in Kauf.

2. AfD speicherte Daten von hunderten Journalisten öffentlich

(correctiv.org, Martin Böhmer & Lilith Wittmann)

Nach Recherchen von “Correctiv” hätten Fotos von rund 1.000 Presseausweisen samt Wohnadressen über Jahre offen auf der Website der AfD gelegen. Die Partei habe die Kopien bei Akkreditierungen verlangt und eigentlich eine Löschung versprochen. Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union spricht von einem gefährlichen Pranger, der Medienschaffende gezielt einschüchtere. Bundesgeschäftsführerin Danica Bensmail fordert die Datenschutzbehörden zum Eingreifen auf. Zudem verlangt die Gewerkschaft, Journalistinnen und Journalisten im geplanten Gesetz gegen digitale Gewalt ausdrücklich als besonders gefährdete Gruppe abzusichern.

3. Himmler über “ZDF Magazin”: “Abgeschliffen und zu fanatisch”

(dwdl.de, Timo Niemeier)

ZDF-Intendant Norbert Himmler äußere sich im Interview mit der “Zeit” kritisch über das auslaufende “ZDF Magazin Royale”. Jan Böhmermanns Show habe sich “abgeschliffen” und sei “am Ende zu fanatisch geworden”. Angriffe auf Privatpersonen wie einen Imker halte Himmler für unverhältnismäßig. Satire müsse sich auf Mächtige konzentrieren. Vorwürfe über zu hohe Kosten des Senders weise er unter Verweis auf eine Personalkostenquote von 15 Prozent zurück.

4. Echokammer Deluxe

(setup-punchline.de, Bernhard Hiergeist)

Mit Florian Schroeders neuem Format “Journal Deluxe” versuche das ZDF vergeblich, gesellschaftliche Echokammern zu öffnen, kritisiert Bernhard Hiergeist: “Laut dem Konzeptpapier erhofft sich der Sender auch eine ‘Diskurserweiterung’ und das Öffnen von ‘Echokammern’, um so auch die ‘Vermeider des ÖRR’ zu erreichen. Ok. Unabhängig vom Inhalt der Sendung halte ich es aber für sehr wahrscheinlich, dass dieser Plan scheitern wird. Der Diskurs wird nicht erweitert und schon gar nicht werden Echokammern aufgebrochen.”

5. EU-Kommission spielt Gefahren für Grundrechte herunter

(netzpolitik.org, Sebastian Meineck)

Die EU-Kommission spiele in ihrer Folgenabschätzung zum geplanten “Kids Act” erhebliche Risiken für Grundrechte herunter, schreibt Sebastian Meineck. Der Gesetzentwurf verlange flächendeckende Altersprüfungen per Ausweisdokument oder Gesichtsscan für Plattformen und Spiele, womit auch Erwachsene unter Generalverdacht stünden. Das Begleitpapier blende mildere Mittel wie geräteseitige Software aus und stelle Expertenstimmen selektiv dar. Warnungen des Deutschen Ethikrats würden gänzlich ignoriert.

6. Wer stoppt endlich die Tech-Bros?

(youtube.com, Maja Göpel, Video: 20:34 Minuten)

In der Webshow “Fun Facts” warnt Transformationsforscherin Maja Göpel davor, dass Tech-Milliardäre die gemeinsame Wirklichkeit zerstören. Algorithmen und der Abbau von Faktenprüfungen würden verlässliche Fakten zugunsten emotionaler Bauchgefühle an den Rand drängen. Zudem würden Akteure wie Elon Musk und Peter Thiel ihre Plattformen und Finanzmacht nutzen, um Enzyklopädien umzuschreiben oder kritischen Journalismus juristisch unter Druck zu setzen.