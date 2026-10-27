Weimer fordert Umbau, Klimamedium, Synchro-Streit bei Netflix

1. Kulturstaatsminister Weimer fordert Umbau von ARD und ZDF

(medien.epd.de)

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dränge in einem Gastbeitrag für die “Welt am Sonntag” auf eine tiefgreifende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, meldet “epd medien”. Zwar bleibe das System als Vertrauensmedium unverzichtbar, es sei jedoch “hypertroph organisiert und viel zu teuer”. Weimer schlage vor, die ARD auf vier bis fünf Landesrundfunkanstalten zu reduzieren und das Nebeneinander von zwei bundesweiten Vollprogrammen zu überdenken.

2. “Wir brauchen auch Geschichten, die Mut machen”

(taz.de, Carolina Schwarz)

Mit seinem neuen Projekt “Otter News” wolle der Investigativjournalist Daniel Drepper der sinkenden Aufmerksamkeit für die Klimakrise entgegenwirken. Das geplante Medium soll investigative Enthüllungen mit konstruktiven Lösungsansätzen verbinden. Statt monatelang im Verborgenen zu recherchieren, setze Drepper auf Transparenz und wolle das Publikum bereits während der Recherche über Social-Media-Formate einbinden. Finanziert werden soll das Vorhaben über eine Mitgliederkampagne mit mindestens 3.000 zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten.

3. Synchro-Streit: Der Meisterdieb spricht mit neuer Stimme

(dwdl.de, Timo Niemeier)

Auf Grundlage umstrittener Vertragsklauseln zum Training von Künstlicher Intelligenz habe Netflix zentrale deutsche Synchronstimmen der Erfolgsserie “Lupin” ausgetauscht. Weil der Streamingdienst Sprachaufnahmen ohne zusätzliche Vergütung für KI-Modelle nutzen wolle, rufe der Verband Deutscher Sprecher:innen seit Monaten zum Boykott der Verträge auf.

4. “So dumm kann kein Rechts­an­walt sein”

(lto.de, Felix W. Zimmermann & Christian Rath, Audio: 44:46 Minuten)

In der neuen Folge des Podcasts “Die Rechtslage” sprechen Felix W. Zimmermann und Christian Rath über die neuesten Entwicklungen im Block-Prozess. Das Landgericht Hamburg habe rund 160 Stunden unveröffentlichtes Audio-Material einer Podcast-Recherche der Wochenzeitung “Die Zeit” sichergestellt. Nach Einschätzung von Jakob Hoffmann, Redakteur bei “Legal Tribune Online”, verletze dieser Durchsuchungsbeschluss die geltende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Schutz des Redaktionsgeheimnisses. Das Verfahren erfordere jedoch eine komplexe Abwägung zwischen Pressefreiheit und strafrechtlicher Wahrheitsfindung.

5. Psychologin: “Halten Sie sich von sozialen Medien fern”

(derstandard.de, Julia Sica)

Soziale Netzwerke seien darauf ausgelegt, Ängste kommerziell auszunutzen und gesellschaftliche Spaltungen zu vertiefen, warnt die Psychologin Mirta Galesic im Interview mit dem “Standard”. Da Algorithmen extreme Aussagen mit Reichweite belohnen würden, verschiebe sich die gesellschaftliche Wahrnehmung des Normalen. Für eine wirksame Gegenrede empfiehlt die Forscherin nach der Analyse von über 130.000 Twitter-Diskussionen sachliche, unaufgeregte Reaktionen wie “Ich stimme nicht zu” oder Humor statt hitziger Debatten. Zur politischen Meinungsbildung rät sie, Plattformen gänzlich zu meiden und auf journalistische Texte, Bücher sowie den persönlichen Austausch zu setzen.

6. Schriftsteller Joachim Lottmann ist tot

(zeit.de)

Der Schriftsteller und Journalist Joachim Lottmann ist im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit in Wien gestorben, meldet die dpa unter Berufung auf sein persönliches Umfeld. Lottmann, der 1987 mit seinem Debütroman “Mai, Juni, Juli” bekannt geworden ist und als prägende Figur der deutschen Popliteratur gilt, habe seine Krebserkrankung zuvor öffentlich gemacht. Unter dem Titel “Langweiliges Tagebuch” habe er seinen Krankheitsverlauf sowie das nahende Lebensende seit Beginn des Jahres 2026 im Internet schonungslos dokumentiert.