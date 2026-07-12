KW 28/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Darf der Staat Journalisten bald die Einsicht in Behördenakten verweigern?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 21:07 Minuten)

Im “Übermedien”-Podcast spricht Holger Klein mit Investigativjournalist Daniel Drepper über die Pläne der Bundesregierung zur Überarbeitung des Informationsfreiheitsgesetzes: “Wie könnte man das Informationsfreiheitsgesetz tatsächlich sinnvoll überarbeiten? Inwiefern geben die Änderungen den Behörden mehr Macht? Und warum ärgert sich Drepper besonders über das aufgelöste Kostenlimit?”

2. Social Media: Wie Bots die Iran-Debatte manipulieren

(tagesschau.de, Jonas Helm, Audio: 29:37 Minuten)

Eine europäische Medienrecherche unter der Leitung der ORF-Faktencheckerin Eva Wackenreuther zeige, wie stark Kommentarspalten zu den Themen Iran und Nahost im Internet manipuliert würden. Für die Untersuchung seien 17 Millionen Social-Media-Kommentare ausgewertet worden. Dabei seien insbesondere zwei Arten von Netzwerken aufgefallen: Zum einen extrem billig gemietete Bot-Netzwerke, die im Sekundentakt identische, regimetreue Propaganda verbreiten würden. Zum anderen gebe es regimekritische Kampagnen, die zwar von echten Menschen stammen, aber über vorgefertigte Textbausteine aus Chatgruppen orchestriert würden.

3. Politik & Medien: Was ist eigentlich “Öffentlichkeit”, Julia Reuschenbach?

(republicast.podigee.io, Jonas Ross, Audio: 1:08:48 Stunden)

Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach erklärt, wie das Internet unsere Diskussionen verändert hat. Entgegen der allgemeinen Meinung sei die Gesellschaft bei den meisten Themen gar nicht so tief gespalten. Das Gefühl der Spaltung entstehe eher dadurch, dass ständig darüber geredet werde. Ein großes Problem sei, dass Medien oft lieber über Streit und das Gewinnen oder Verlieren von Politikerinnen und Politikern berichten würden. Das führe dazu, dass Menschen trotz vieler Nachrichten am Ende schlecht informiert und überfordert seien.

4. Wie viel KI verträgt der Journalismus?

(youtube.com, Christian Jakubetz, Video: 33:22 Minuten)

Bei “Satzzeichen” unterhält sich Gastgeber Christian Jakubetz mit Till Krause von der Hochschule Landshut über den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf den Journalismus: “Das Gespräch räumt mit Schwarz-Weiß-Denken auf, analysiert die ‘Vinylisierung’ des handgemachten Journalismus und klärt die alles entscheidende Frage: Wo verläuft die Grenze zwischen nützlichem Werkzeug im Maschinenraum und dem Verlust der eigenen Schöpfungshöhe?”

5. Gefahr für die Glaubwürdigkeit?

(deutschlandfunk.de, Michael Borgers, Audio: 38:06 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, ob Journalistinnen und Journalisten zuweilen zu nett zu ihren Interviewgästen sind. Es diskutieren DLF-Hörer Costa Rothfuß, die Moderatorin Josephine Schulz und die Publizistin Mary Abdelaziz-Ditzow.

6. Rudi Carrell: Zwei Gesichter einer Samstagabend-Legende

(wdr.de, Herwig Katzer, Audio: 14:51 Minuten)

Beim WDR-“Zeitzeichen” geht es um den Entertainer Rudi Carrell und dessen “zwei Seiten”. Carrell habe das deutsche Fernsehen mit Formaten wie “Am laufenden Band”, “Herzblatt” oder “7 Tage, 7 Köpfe” geprägt; doch hinter den Kulissen sei er ein extrem schwieriger Perfektionist und tyrannischer Chef gewesen, wie einige seiner Wegbegleiter erzählen. Neben seiner unbestrittenen Pionierarbeit für die TV-Unterhaltung geht es in dem Beitrag auch um Carrells zweifelhaften Ruf im Umgang mit Frauen.