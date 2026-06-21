KW 25/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Wie berechtigt ist die Empörung?

(deutschlandfunk.de, Stephan Beuting, Audio: 39:19 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, ob die Empörung über das Ende des WDR-Radiosenders Cosmo berechtigt ist. Es diskutieren DLF-Hörer Philipp Seehausen, Elena Kountidou von den Neuen Deutschen Medienmacher*innen und Schiwa Schlei, Programmchefin von 1Live und Cosmo.

2. Die Wahrheit über Pamela Reif

(youtube.com, Klengan, Video: 23:23 Minuten)

Der YouTuber Klengan beschäftigt sich mit dem geschäftlichen Aufstieg der deutschen Fitness-Influencerin Pamela Reif zu einer globalen Unternehmerin. Im Fokus steht dabei Reifs hierzulande kaum bekanntes Imperium in China, wo sie mittlerweile über 70 Millionen Followerinnen und Follower auf Plattformen wie Bilibili und Weibo begeistere. Es gehe dabei um die Kunst des “Culture Marketing”: Durch das Erlernen der Sprache, die Nutzung chinesischer Popmusik und die Anpassung an lokale Sehgewohnheiten habe Pamela Reif eine immense Reichweite aufbauen können.

3. StreitClub #18 “Medienkrise” mit Tilo Jung & Anne Hähnig

(youtube.com, Nicole Deitelhoff & Michel Friedman, Video: 2:13:37 Stunden)

In der Podiumsdiskussion des “Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt” streiten Anne Hähnig (“Die Zeit”) und Tilo Jung (“Jung & Naiv”) über den Zustand des Journalismus, moderiert von Nicole Deitelhoff, Michel Friedman sowie einer Schülerin und einem Schüler. Für Hähnig handele es sich vor allem um einen Strukturwandel. Das Medienvertrauen sei stabil, und der klassische Qualitätsjournalismus mit Recherche, Quellenprüfung und dem Ringen um Objektivität bleibe tragfähig. Jung dagegen sieht ein inhaltliches Versagen bei großen Themen wie Klima, Gaza und Ungleichheit. Er versteht Journalismus durchaus als Aktivismus für Wahrheit und Demokratie.

4. Verbindung, Vertrauen und Einfluss der KI – die ersten Lokalmedientage

(thisismedianow.podigee.io, Lukas Schöne, Audio: 15:18 Minuten)

Die Sonderfolge von “This is Media Now” blickt auf die ersten Lokalmedientage in Nürnberg. Im Zentrum steht die Frage, wie lokale Medien Nähe und Vertrauen zum Publikum aufbauen können. Als größte Herausforderung gelte die Künstliche Intelligenz: Menschen würden Antworten zunehmend bei Chatbots suchen, der Traffic der Medienhäuser breche ein, zugleich zeichne sich gerade bei Jüngeren eine digitale Müdigkeit ab. Dagegen könnten lokale Medien mit Echtheit und Ansprechbarkeit punkten.

5. Was macht Journalismus im KI-Zeitalter noch aus?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 24:56 Minuten)

Holger Klein unterhält sich im “Übermedien”-Podcast mit Techjournalist und KI-Spezialist Georg Schmalzried über die “Grenze zwischen legitimem und verwerflichem Einsatz von KI-Tools im Journalismus”: “Was macht Journalismus eigentlich im KI-Zeitalter noch aus? Reicht es, eigene Recherchen oder Gedanken in ein Sprachmodell einzugeben? Oder ist so etwas wie direkte Autorenschaft ein zwingendes Kriterium journalistischen Arbeitens?”

6. Mikrofon, Emotion, Gänsehaut: Die Kunst des Stadionsprechers

(spotify.com, Christian Jakubetz, Audio: 23:02 Minuten)

Im Gespräch mit Christian Jakubetz erzählt Peter Schnettler von seinem Beruf als Stadionsprecher. Seit fast 30 Jahren begleite er die Heimspiele des Eishockeyteams Straubing Tigers am Mikrofon. Es gehe dabei um die Kunst, ein Publikum zu begeistern und Stimmung zu steuern, ohne sie zu erzwingen, und darum, professionell zu bleiben, während man selbst mitfiebere. Schnettler blickt zudem auf seinen Weg zurück, der ihn vom Fanclub-Gründer über die Fachzeitschrift “Eishockey News” bis zum Stadionsprecher in der Deutschen Eishockey Liga geführt habe.