KI-Berichterstattung, Leitmedium der Neuen Rechten, Vertical Dramas

1. “KI wird von wenigen Konzernen dominiert”

(journalist.de, Sonja Peteranderl)

Im Interview kritisiert Markus Beckedahl, dass die Berichterstattung über Künstliche Intelligenz oft wie ein Wettrennen zwischen Konzernen erzählt werde, statt Machtfragen, Abhängigkeiten und Interessen offenzulegen. KI werde von wenigen US-Konzernen dominiert, Europa habe zu wenig in offene, gemeinwohlorientierte Alternativen investiert. Für Medien sei das doppelt gefährlich: Sie würden KI-Werkzeuge nutzen, sich aber zugleich von Plattformen abhängig machen, die ihre Inhalte verwerten und politisch unter Druck geraten könnten.

2. Außen bürgerlich, innen radikal

(taz.de, Andreas Speit)

Zu deren 40-jährigem Bestehen ordnet Andreas Speit die “Junge Freiheit” als äußerlich bürgerlich auftretendes, ideologisch aber radikales Leitmedium der Neuen Rechten ein. Die Zeitung begleite die AfD seit deren Gründung und fungiere laut Experten als inoffizielles Sprachrohr der Partei. Zugleich warne die “Junge Freiheit” taktisch vor zu radikalen Positionen, wenn diese AfD-Wahlerfolge gefährden könnten.

3. Eltern und Mitschüler sollen es richten

(netzpolitik.org, Markus Reuter)

Markus Reuter kritisiert, dass die Bildungsministerkonferenz bei digitaler Medienkompetenz kaum konkrete Schritte beschließen wolle. Laut einem Entwurf, über den “Tagesspiegel Background” (nur mit Abo lesbar) berichtet, sähen die Ministerinnen und Minister vor allem die Eltern in der Verantwortung, da problematische Social-Media-Nutzung meist außerhalb der Schule stattfinde. Schulen sollen zwar einen Beitrag leisten, doch konkrete Maßnahmen, Pflichtstunden oder verbindliche Ausbauziele fehlen offenbar.

4. Lokaljournalismus in Sachsen und Sachsen-Anhalt: Mehr als AfD und Nachrichtenwüste

(ardsounds.de, Sophie Morár, Audio: 26:11 Minuten)

“BR24 Medien” beschäftigt sich mit den Fragen, warum lokale Medien als demokratische Kontrollinstanz wichtig sind und warum sie in Teilen Ostdeutschlands besonders unter Druck stehen. Neben Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten geht es um praktische Probleme wie Personalmangel, Kostendruck und veränderte Mediennutzung. Zugleich präsentiert die Folge Gegenmodelle: Etwa das Vogtlandradio oder das neue detektor.fm-Projekt “Dazwischen”, das in Sachsen-Anhalt lokale Lücken mit hintergründiger Berichterstattung schließen will.

5. Wie wir das Suchen neu erfinden – und das Finden revolutionieren

(frankfurterallgemeine.de)

Wie die “FAZ” in eigener Sache berichtet, führe FAZ.net eine neue KI-gestützte Suche ein. Diese solle nicht mehr nur exakte Stichworte finden, sondern Sinnzusammenhänge verstehen und natürliche Fragen beantworten können. Die Technik sei laut “FAZ” im eigenen Archiv entwickelt worden und umfasse zunächst die Berichterstattung der vergangenen zwölf Monate. Aus den Artikeln generiere die Suche Antworten, die nach Relevanz oder Aktualität sortiert werden können.

6. Billig, schnell und hochvolumig: Der Siegeszug der Hochkant-Serien

(dwdl.de, Torsten Zarges)

Bei “DWDL” berichtet Torsten Zarges von dem stark wachsenden Serientrend der Vertical Dramas. Dabei handelt es sich um hochkant gefilmte, extrem kurze Episoden, meist fürs Smartphone, oft mit melodramatischen Geschichten, Cliffhangern und Micropayments. Der Trend komme vor allem aus China, wo die Erlöse bereits die Kinoeinnahmen überträfen, und könnte die nächste industrielle Form mobilen Serienkonsums werden.