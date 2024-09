Zugang zum Gazastreifen, Gespräch mit dem Botschafter, Meghan Markle

1. Deutsche Medien fordern Zugang zum Gazastreifen

(faz.net)

In einem offenen Brief haben die unterschiedlichsten deutschen Medien von “Stern” über “Bild” bis “taz” die Regierungen von Israel und Ägypten dazu aufgefordert, Journalistinnen und Journalisten ungehinderten Zugang zum Gazastreifen zu ermöglichen: “Der fast absolute Ausschluss internationaler Medien bei einer Krise dieser enormen weltweiten Tragweite ist in der jüngeren Geschichte beispiellos”, heißt es in dem Appell, der unter anderem hier im vollständigen Wortlaut zu finden ist.

2. Eine Lüge folgt der nächsten

(taz.de, Nico Preischkat)

“Der Deutschlandfunk interviewt zur besten Sendezeit den russischen Botschafter Netschajew. Heraus kommen 20 Minuten voller unwidersprochener Lügen.” So lautet der Vorwurf von Nico Preischkat in der “taz”. Demnach habe der Deutschlandfunk-Moderator auf eine kritische Auseinandersetzung verzichtet und den russischen Botschafter weitgehend ungehindert seine Propaganda verbreiten lassen. Obwohl später eine Einordnung des Gesprächs erfolgt sei, sei das Interview des Deutschlandfunks “nicht würdig”, so Preischkat.

3. Besorgnis über Pressefreiheit in Osteuropa: dju fordert Freilassung von 34 inhaftierten Journalist*innen in Belarus

(dju.verdi.de)

Anlässlich der Verleihung der Free Media Awards 2024 für Medienschaffende in Osteuropa fordert die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) die Freilassung von 34 in Belarus inhaftierten Journalistinnen und Journalisten, die aufgrund ihrer Arbeit unter fadenscheinigen Vorwürfen verurteilt worden seien.

4. Instagram beschränkt Accounts von Teenagern

(spiegel.de)

Instagram führe neue Schutzmaßnahmen für Teenager-Accounts ein, die unter anderem die Einschränkung von Direktnachrichten, das Festlegen auf private Konten und die restriktivste Einstellung für sensible Inhalte umfassen. Eltern würden mehr Kontrolle erhalten, könnten unter anderem die Nutzungszeit festlegen und sehen, mit wem ihre Kinder interagiert haben, allerdings ohne Zugriff auf Nachrichteninhalte.

Hörtipp in eigener Sache: In der heutigen Ausgabe von “Haken dran”, dem Social-Media-Podcast der “ct”, erklärt der “6-vor-9”-Kurator, warum aus seiner Sicht all die technischen Möglichkeiten zur Steuerung von Teenager-Accounts an der gelebten Wirklichkeit vorbeigehen könnten (spotify.com, Gavin Karlmeier, Audio: 46:37 Minuten).

5. Studie zeigt deutlich rückläufige Medien-Nutzungsdauer

(dwdl.de, Uwe Mantel)

Bei “DWDL” fasst Uwe Mantel die wichtigsten Ergebnisse der ARD/ZDF-Medienstudie zusammen: Die tägliche Mediennutzung in Deutschland sei im Vergleich zum Vorjahr um 28 Minuten gesunken, wobei insbesondere die lineare Nutzung von TV und Radio deutlich zurückgegangen sei. Bei den jüngeren Altersgruppen dominierten Streamingdienste und Social Media deutlich gegenüber dem klassischen Fernsehen. Auch im Audiobereich verliere das lineare Radio insbesondere bei den unter 30-Jährigen zunehmend an Bedeutung, während Musikstreaming und Podcasts stagnierten.

6. Die Wahrheit über Meghan Markle

(youtube.com, Mats Schönauer, Video: 17:57 Minuten)

Mats Schönauer wirft auf seinem Youtube-Kanal “Topfvollgold” regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen von Boulevardpresse, Youtubern und Social Media. Diesmal beschäftigt er sich mit der Frage, warum Meghan Markle, die durch ihre Heirat mit Prinz Harry Mitglied der britischen Königsfamilie wurde, so sehr gehasst wird: “Auf meiner Spurensuche habe ich tausende Klatschzeitschriften durchforstet, unzählige Gerüchte nachrecherchiert und den Buckingham-Palast kontaktiert.”