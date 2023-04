Negativer Sound, Julian Reichelts Kulturkampf, Ganz in Weiß-von-nix

1. Der negative Sound des Boulevards

(deutschlandfunk.de, Samira El Ouassil, Audio: 4:10 Minuten)

In der vergangenen Ausgabe der “Zeit” habe es ein reflektiertes und nachdenkliches Interview mit der “No-Angels”-Sängerin Nadja Benaissa gegeben (nur mit Abo lesbar), in dem es unter anderem um Benaissas Selbstfindungsprozess, ihre Spiritualität und ihr persönliches Wachstum ging. Samira El Ouassi wundert sich, was Boulevardmedien aus dem Interview gemacht haben, indem sie es verfremdet und verändert haben.

2. Rechts-alternatives Medienimperium von Julian Reichelt

(belltower.news, Kira Ayyadi)

“Reichelt ist derzeit dabei, eine Art Pseudo-Meinungsjournalismus aufzubauen, den es in dieser Form in Deutschland nicht gab. Vorbild: USA. Es geht um einen angestrebten Kulturkampf, gegen Errungenschaften der Moderne.” Kira Ayyadi hat sich angesehen, was der ehemalige “Bild”-Chefredakteur Julian Reichelt im Netz so treibt, mit welchen Methoden er arbeitet, und was ein konservativer Milliardär mit all dem zu tun hat.

3. Kardinal Woelki gegen “Bild”

(taz.de, Stefan Hunglinger)

Wie die “taz” berichtet, habe der umstrittene Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki am Mittwoch in einem Rechtsstreit gegen den Axel-Springer-Verlag einen Erfolg erzielt: “Das Landgericht Köln verbot in seinem Urteil die Darstellung der Bild-Zeitung, Kardinal Woelki habe 2017 einen Priester auf eine Führungsposition befördert, obwohl er dessen belastende Personalakte gekannt habe.”

4. Ganz in Weiß-von-nix: “Bild” verschleiert Geschäfts­beziehung von Nena Brockhaus

(uebermedien.de, Frederik von Castell)

Die Schauspielerin Vivien Wulf hat ein Brautmodengeschäft eröffnet, worüber die “Bild”-Zeitung mit einem großen, reich bebilderten Artikel berichtet habe. Darin habe auch die “Bild”-Journalistin Nena Brockhaus posiert, mit der Wulf privat und geschäftlich verbunden sein soll. Frederik von Castell hat den Fall, bei dem ein Interessenkonflikt naheliegt, aufgedröselt.

5. Die goldenen Blogger 2023: Kreativität braucht Zeit

(indiskretionehrensache.de, Thomas Knüwer)

Am Montag fand zum 16. Mal die Verleihung der “Goldenen Blogger” statt, “Deutschlands wichtigster und ältester Social Media- und Influencer-Award”. Mitorganisator Thomas Knüwer hat einen bebilderten Bericht verfasst, der die Stimmung gut einfängt und alle Gewinnerinnen und Gewinner vorstellt.

6. Macht China Propaganda im deutschen Fernsehen?

(ndr.de, Lennart Richter, Video: 12:46 Minuten)

Die Sendung “China Info” vom “Sachsen Fernsehen” zeige Deutsche, die China als ihre neue, bessere Heimat preisen, sowie Abenteuerreisen durch chinesische Berge. Die Beiträge hätten einen journalistischen Anstrich, würden aber von staatlichen Agenturen wie Xinhua produziert, um das Image Chinas im Ausland zu verbessern. Die Sendungen würden teilweise gegen Bezahlung ausgestrahlt. “Zapp”-Autor Lennart Richter hat recherchiert, wer dahintersteckt, und wie die Sendungen ins deutsche Fernsehen gelangen.