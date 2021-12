KW48: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, endlich Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Samstagsausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Drogen spritzen bei “Hartes Deutschland”: Was darf Reality TV?

(ndr.de, Lea Eichhorn, Video: 18 Minuten)

In der RTL2-Serie “Hartes Deutschland” geht es um das “Leben im Brennpunkt”. In einer der Folgen zeigten die RTL-Reporter nicht nur, wie Suchtkranke im Frankfurter Bahnhofsviertel harte Drogen konsumieren, sondern zeigten sie auch in schweren körperlichen Notlagen und Krisen. Ist das nur problematisch und voyeuristisch, oder kann das auch zur Aufklärung über das Thema dienen und Empathie und Verständnis für die Menschen wecken? Darüber hat “Zapp”-Reporterin Lea Eichhorn mit einer Frau gesprochen, die selbst bei dem Format mitgemacht hat.

2. WM in Katar: Kritische Berichterstattung unerwünscht

(ardmediathek.de, Video: 12:43 Minuten)

Die Redaktion von “Sport inside” geht der Vermutung nach, dass das katarische WM-Organisationskomitee Berichterstattung über Arbeitsbedingungen auf WM-Baustellen verhindern wollte. Der Redaktion würden brisante Dokumente und interne Chatprotokolle vorliegen, die erstmals Einblicke geben würden, wie bei den katarischen WM-Strategen wirklich gedacht wird und wie man mit der Presse umgeht.

3. Bessere Kommunikation in der Pandemie: Wie eine zündende Impfkampagne aussehen könnte

(br.de, Jasper Ruppert, Audio: 25 Minuten)

“Wie bringt man die Menschen zum Impfen? Eine großflächige Impfkampagne – auf Plakaten, mit Print-Anzeigen, Hörfunk- und Fernsehspots oder per Influencer auf Social Media – hat es bisher nicht gegeben. Warum eigentlich nicht?” Im MedienMagazin des bayrischen Rundfunks überlegt ein Kommunikationsprofi, wie man das Thema angehen könnte. Außerdem: Was bringt die Impf-Lotterie des ORF? Wie schwer haben es gefährdete Medienschaffende, aus Afghanistan rauszukommen? Und was macht das französische Startup Guitinews, um Geflüchteten eine Stimme zu geben?

4. Alle glatt, strahlend, perfekt

(deutschlandfunkkultur.de, Julia Riedhammer, Audio: 30:25 Minuten)

Nahezu alle Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren unterhalten oder konsumieren Sociale-Media-Accounts und sind dort einer wahren Bilderflut ausgeliefert. Oft sind die Fotos geschönt und mit allerlei Filtern bearbeitet, was es schwierig machen kann, sich selbst zu akzeptieren: “Besonders Pubertierende neigen dazu, sich zu vergleichen. Die Schönheitsideale in den sozialen Medien verändern ihr Körperbild – mit teils drastischen Folgen.”

5. Mit Bildbeschreibungen Barrieren überwinden

(netzpolitik.org, Serafin Dinges & Chris Köver, Audio: 57:05 Minuten)

In Deutschland leben viele Menschen, die erblindet oder sehbehindert sind, aber gerne von den Vorteilen des Internets profitieren wollen. Eine der größten Barrieren seien fehlende Bildbeschreibungen, besonders in den sozialen Medien. In der aktuellen Podcastfolge von Netzpolitik.org kommen Betroffene zu Wort, die erklären, warum Bildbeschreibungen so wichtig sind und was das Internet für die gesellschaftliche Teilhabe bedeutet.

6. So verzweifelt greift Youtube Tiktok an

(youtube.com, Walulis Story – SWR3, Video: 14:21 Minuten)

In Reaktion auf TikToks großen Erfolg hat Youtube diesen Sommer seine “Shorts”-Funktion an den Start gebracht. Die Walulis-Redaktion hat sich das Ganze näher angeschaut. Es geht darum, “warum Youtube jetzt einen auf TikTok macht, weshalb die Influencer da nicht mitziehen und weshalb Shorts sowieso ´ne ziemliche blöde Idee sind.”