Bundestag ausgerechnet, Igitt-Faktor Rechtsextremismus, Lesbos-Attacken

1. So haben wir den Bundestag ausgerechnet

(projekte.sueddeutsche.de, Martina Schories)

Wie diskutiert der Bundestag über Geflüchtete und Migration? Eine Datenanalyse der „Süddeutschen Zeitung“ zeigt, was sich verändert hat. Dazu habe man alle Parlamentsprotokolle der Bonner Republik und des wiedervereinigten Deutschlands seit 1949 mit computerlinguistischen Methoden ausgewertet — 4.200 Schriftstücke. Der Rechtsruck in der Debatte sei nachweisbar: „Der politische Diskurs, das zeigt sich in der Datenanalyse, hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Der Einfluss der AfD dürfte ein wichtiger Grund dafür sein, denn die Partei hat den Korridor des politisch Sagbaren nach rechts verschoben.“

2. „Joko und Klaas betrügen Zuschauer“

(deutschlandfunknova.de, Daniel Fiene & Herr Pähler, Audio: 41:24 Minuten)

Medienkritiker Stefan Niggemeier war bei „Was mit Medien“ zu Besuch, dem wöchentlichen Medienmagazin bei Deutschlandfunk Nova. Dabei ging es um die jüngst enthüllten Fakes der ProSieben-Protagonisten Joko & Klaas und die Frage, warum derlei Betrügereien auch im Unterhaltungsfernsehen problematisch seien. Wer knapp mit der Zeit ist: Das Gespräch mit Niggemeier beginnt bei Minute 15. Allen anderen sei die gesamte Sendung mit weiteren interessanten Themen empfohlen, zum Beispiel zu den Vorgängen bei der „Berliner Zeitung“.

3. Die taz ist es wert

(blogs.taz.de, Andreas Bull)

Es sind überaus ernüchternde Zahlen, von denen „taz“-Geschäftsführer Andreas Bull im „Hausblog“ berichtet: Im vergangenen Quartal habe man werktags eine Remissionsquote (Rückgaben durch den Handel) von 83 Prozent hinnehmen müssen, bei der Wochenendausgabe sei sie mit 76 Prozent geringfügig besser ausgefallen. „Von den Verkaufspreisen müssen nun mehrere an diesem Geschäft Beteiligte bezahlt werden: nach Abzug der Mehrwertsteuer die Druckereien und die Speditionen, dann die Grossisten und letztlich der Einzelhandel, die beide zusammen an die 40 Prozent des Einzelverkaufspreises einbehalten. Grob gefolgert: es bleibt nichts übrig, um das zu bezahlen, was drinnen steht.“ In seinem Beitrag erklärt Bull, warum die „taz“ trotzdem an dem wenig lukrativen Geschäft festhalte.

4. Lesbos: Attacken gegen Journalisten und Geflüchtete

(netzwerkrecherche.org, Franziska Grillmeier & Julian Busch)

Die freie Journalistin Franziska Grillmeier und der Fotograf Julian Busch wurden während ihrer Arbeit auf Lesbos von maskierten Rechtsradikalen angegriffen. In ihrem Beitrag schildern sie, wie es dazu kam und wie es ihnen derzeit geht: „Nach wie vor gibt es eine große Unsicherheit, sich auf der Insel zu bewegen. Wir versuchen, das Haus nicht mehr alleine zu verlassen und abends nicht mehr in der Stadt unterwegs zu sein. In den sozialen Medien trifft uns mittlerweile ein rechtsradikaler Shitstorm.“

5. „Die große Mehrheit findet dieses Thema eher schmutzig“

(deutschlandfunk.de, Bettina Köster, Audio: 8:32 Minuten)

Annette Ramelsberger ist die langjährige Gerichtsreporterin der „Süddeutschen Zeitung“ und in Fachkreisen bekannt für ihre ausdauernde und gewissenhafte Berichterstattung über den NSU-Prozess. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk kritisiert Ramelsberger die Medien dafür, in der Vergangenheit zu wenig über rechtsextremistische Entwicklungen und die damit verbundene Gefahr berichtet zu haben: „Wir haben das über die letzten Jahrzehnte vernachlässigt. Das war immer ein Thema, das den Igitt-Faktor hatte, wo man auch häufig mal als Korrespondent so die rollenden Augen gesehen hat und die Frage: Schreiben wir jetzt die Rechten hoch? Und immer die Frage: Muss das sein?“

6. „Es ist schwierig, angemessen bezahlte Jobs zu finden“

(fachjournalist.de, Ulrike Bremm)

Sportjournalist Christoph Biermann schreibt für das Fußballmagazin „11 Freunde“ und hat zahlreiche Bücher zum Thema Fußball veröffentlicht. Im Interview mit dem „Fachjournalist“ erzählt Biermann von den Besonderheiten und Herausforderungen seiner Arbeit und verrät, auf welche Themen er ein besonderes Auge habe: „Unser Magazin und auch ich persönlich sehen etwa RB Leipzig sehr kritisch. Der Verein wurde quasi gegründet, um Red Bull zu promoten. Das halten wir für falsch, weil es ein Bruch mit der Fußballkultur in unserem Land ist und den Wettbewerb verzerrt.“

***

