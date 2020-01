Koalition der Klimawandelleugner, Untertitel für Pornos, Gelber Stern

1. Koalition der Klimawandelleugner

(spiegel.de, Susanne Götze & Annika Joeres)

Neue Rechte und Klimawandelleugner haben eine Medienkampagne gegen mehr Klimaschutz in Deutschland gestartet. Zu den „Kooperationspartnern“ der Initiative würden der ultra-konservative CDU/CSU-Flügel „Werteunion“, der rechtslastige Arbeitgeberverband DAV sowie AfD-, CDU- und FDP-Mitglieder und ehemalige Abgeordnete gehören. Die CDU habe sich trotz mehrfacher Nachfrage nicht zu der Kampagne und der Rolle der „Werteunion“ äußern wollen: „Man darf spekulieren, dass die Parteispitze darauf hofft, mit der Werteunion und dem Grenzgänger Maaßen AfD-nahe Wähler holen zu können. Auch wenn die Gruppe von Präsidium und Vorstand der CDU nicht anerkannt wird.“

2. Was ist ein Mensch wert: Sat.1 trommelt für „Big Brother“

(dwdl.de, Alexander Krei)

„DWDL“ berichtet über die fragwürdige Ankündigung der neuen „Big Brother“-Staffel (Sat.1) und wird dafür selbst kritisiert: „Wie unbedarft muss man eigentlich sein, um so einen geschichtsvergessenen, faschistoiden Schund unkommentiert zu vermelden?“, fragt Till Räther auf Twitter. „DWDL“ veröffentlichte später am Tag noch einen Kommentar von Redakteur Alexander Krei zur „Big Brother“-PR-Strategie. Auch Rainer Leurs, Redaktionsleiter bei „RP Online“, kommentiert die Marketing-Kampagne des Fernsehsenders: „Mit gelbem Stern entscheiden, ‚was ein Mensch wert ist‘ & ‚Follow the Leader‘ als Titelsong — die Provokation ist so obvious, dass ich nicht an eine Panne glauben kann. Bei der Geschmacklosigkeit dürfte der Social-Media-Aufschrei Teil des Plans gewesen sein. Eklig ist das.“ Und Anna Aridzanjan fällt nur noch ein: „Ob diese Marketingleute in der Geschichtsstunde Kreide holen waren habe ich gefragt“.

3. Untertitel für Pornos

(taz.de, Dennis Gießler)

Für viele klingt es zunächst wie ein Witz: Der gehörlose New Yorker Yaroslav Suris habe laut ABC News mehrere Online-Pornoplattformen wegen fehlender Untertitel verklagt. Suris stütze sich dabei auf den Americans with Disabilities Act, der US-Amerikaner mit Behinderungen seit 1990 bundes- und staatsübergreifend vor Diskrimierung schützen soll. Es wären nicht die USA, wenn es dabei nicht auch um jede Menge Geld gehen würde — in Form von Strafzahlungen, aber auch als Schadensersatz.

4. Der Deutsche Podcastpreis ist eine Fehlkonstruktion

(uebermedien.de, Daniel Bouhs)

Mitte März soll erstmals der Deutsche Podcastpreis verliehen werden. Unter den Initiatoren befinden sich öffentlich-rechtliche Radiosender, aber auch privatwirtschaftliche Podcast-Schwergewichte wie Amazon und Spotify. Im Vorfeld regt sich allerlei Kritik: Podcasts hätten sich mit dem Label „nominiert“ schmücken können, über die „Crowd-Jury“ sei wenig bekannt und das Auswahlverfahren sei überfordernd. Daniel Bouhs kommentiert: „So ehrenhaft der Versuch auch sein mag, unter dem Stichwort ‚Crowd‘ alle zu umarmen: Engere Kriterien und eine Vorjury wären nur fair, um Brillantes verlässlich identifizieren und so tatsächlich allen eine Chance bieten zu können. Die Nominierten, erst recht die Prämierten, hätten es dann wirklich verdient.“

5. „Und morgen bist du tot!“

(zeit.de, Hasnain Kazim)

Was macht es mit einem, wenn man über einen längeren Zeitraum und nahezu täglich Hassnachrichten und Morddrohungen erhält? Es lohnt sich, dem für seine Deutlichkeit bekannten Journalisten Hasnain Kazim zuzuhören. Nicht nur, weil sein persönliches Erleben so erschütternd ist, sondern weil die Angriffe auf ihn in gewisser Weise auch Angriffe auf die Gesellschaft sind: „Manchmal erkennen mich Leute auf der Straße. ‚Sind Sie nicht …?‘ Oder: ‚Ich kenne Sie doch!‘ Ich freue mich darüber, es ist ja eine Form der Anerkennung. Aber in letzter Zeit hat sich ein Unbehagen eingeschlichen. Ich weiche unweigerlich zurück, wenn fremde Leute auf mich zukommen. Was, wenn sie mir etwas antun wollen? Dann wieder ärgere ich mich darüber, dass ich so misstrauisch geworden bin. Es zeigt, dass die Drohungen mich verändern.“

6. Die vier Gesichter unserer Internetprofile

(sz-magazin.sueddeutsche.de, Marc Baumann)

Die US-amerikanische Country-Sängerin Dolly Parton veröffentlichte eine Bildcollage, die zeigen sollte, wie unterschiedlich wir uns auf Plattformen wie Linkedin, Facebook, Instagram und Tinder darstellen. Damit war die „Dolly Parton Challenge“ geboren, der sich nun unzählige Promis, mal mehr und mal weniger lustig, anschließen.

