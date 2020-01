Macht’s noch einmal, Will und Martin

Bild.de Pressekonferenz

„Ich habe in meiner Karriere einige Fortsetzungen gedreht, ich war niemals richtig glücklich mit der Qualität. Aber das hier war unser Baby, dieser Film hat unsere beiden Karrieren gestartet. Es musste also vernünftig werden und nicht einfach nur der dritte Teil. Sehr selten werden Fortsetzungen besser, aber bei dieser Trilogie ist der dritte Film der beste.“ Smith: „I’ve made a couple of sequels in my career and I was never totally happy with the quality of the sequel, and this was like our baby, like this was the movie that really launched both of us and it just, it had to be right, it had to be a movie, that was worthy of coming back to it by itself. Not just: Hey, wouldn’t it be cool to make a third one, and you know, I wanted to do something that was great and I wanted to take a shot at making the best of the three movies. And very rarely in sequels do the films get better, as you go along, and I think that with this trilogy, I think that definitely in terms of story, definitely in terms of performance, this third one is the best of the three.“

Als Lawrence etwas von „Ich mache Sport“ ins Mikrofon flüstert, kriegt sich Smith gar nicht mehr ein. Er fängt an, laut zu lachen und klatscht begeistert in die Hände. Dann gibt er zu: „Ich fühle mich älter.“ Lawrence: „Well, exercise.“ – Gelächter – Smith: „I don’t know, ah, you know, I just feel like, I’m feeling all of my 50 years old.“ – Lawrence: „I feel all of 54.“

Vor Beginn der Dreharbeiten zu „Bad Boys for Life“ habe er [Smith] gesagt, er mache alle Stunts selbst – Tom Cruise (57) schaffe das schließlich auch. „Nach drei Tagen war klar, es ist viel tougher als ich dachte.“ Kampfszenen und aus dem Fenster springen sei in seinem Alter doch weitaus schwieriger als mit 25. „Danke Gott für die Spezialeffekte!“ Smith: „We came into this movie, and I was like: I’m doing all the stunts, I don’t need no stuntman. Just whatever it is. Tom Cruise can do all his stunts, I can do all my stunts. And, we had about three days of that, we had about three days and we had a scene calling ‚The subs‘. I said: ‚Hey, you think we should use our stuntman for this?‘ And you know, it was really a lot tougher than I imagined, it’s a whole lot easier doing a fight scene and trying to fall out of a window and all of that kind of stuff at 25, than it is at 50. Thank god for special effects!“

Er [Bruckheimer] hat keinerlei Zweifel am Erfolg der Fortsetzung: „Wenn du eine Kamera auf Martin und Will richtest, weißt du, sie werden fantastisch sein.“ Bruckheimer: „When you put Martin and Will together, and you turn a camera on, it’s magic, no matter what, so I knew they would be fantastic.“

Smith erinnert sich noch gut an die Dreharbeiten des ersten Films in Florida. „Prince hatte einen Club in Miami, selbst designt. Es war wirklich hart für uns zu arbeiten, wenn du jede Nacht in den Club gehen konntest …“ Smith: „For me, it was Miami. It was like, you know, for this, for ‚Bad Boys‘ was the first time we really spent time in Miami, it was like our introduction to that. And, one of the major memories: Prince had a club in Miami, when we first made the film, with ‚glam slam‘ or something like that. Prince designed a club, it was really hard to get work done in Miami when you could go to Prince’s club every night. So that was one of my fondest memories.“