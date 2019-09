Wachhund „taz“, Shopping mit Silke und Holger, Philosophia Nonsensis

1. taz ist „Wachhund der Öffentlichkeit“

(blogs.taz.de, Jony Eisenberg)

Die „taz“ hatte nach dem Einzug der AfD in den Bundestag zu den Hintergründen der AfD-Abgeordneten und ihren Mitarbeitern recherchiert. Dagegen war ein mittlerweile ehemaliger Bundestagsmitarbeiter juristisch vorgegangen, dessen rechtsradikale Vergangenheit von der „taz“ aufgedeckt worden war. Nachdem die „taz“ in erster Instanz unterlag, kündigte das Oberlandesgericht nun an, ihr recht zu geben. Eine Entscheidung von herausragender Bedeutung für die Berichterstattung über die AfD und deren Bundestagesmitarbeiter, wie „taz“-Jurist Jony Eisenberg anmerkt.

2. Newsrooms: Notwendig oder nicht?

(politik-kommunikation.de, Kathi Preppner)

Parteien wollen gerne die Kontrolle über ihre öffentliche Wahrnehmung haben. Im Social-Media-Zeitalter liegt es nahe, eigene Medienkanäle zu schaffen und diese direkt zu bespielen. Manche Parteien haben dazu sogenannte „Newsrooms“ eingerichtet, in denen sie an der journalistischen Aufarbeitung ihrer Botschaften basteln. „politik & kommunikation“ hat sich bei den großen Parteien umgehört, wie sie in Sachen Kommunikation und Medienarbeit verfahren.

3. Provokant gefragt

(deutschlandfunk.de, Susanne Lettenbauer, Audio: 5:56 Minuten)

Der österreichische Milliardär und Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist auch Medienunternehmer und steckt direkt beziehungsweise indirekt hinter dem österreichischer Privatfernsehsender ServusTV und der Rechercheplattform „Addendum“. Mateschitz fiel in der Vergangenheit durch rechtspopulistische Äußerungen auf. Ist „Addendum“ deshalb eine Art „Breitbart der Alpen“? Eher nicht, findet Susanne Lettenbauer im Deutschlandfunk.

4. „Philosphia Perennis“ veröffentlicht irreführende Liste von Fällen, bei denen angeblich Ausländer Personen vor Züge stießen

(correctiv.org, Philip Steeg)

„Correctiv“ hat einen Artikel des rechten Blogs „Philosophia Perennis“ mit einer Liste „ausländischer Gleisschubser“ auf seine Wahrhaftigkeit untersucht. Das Ergebnis: „Bei etwa der Hälfte waren die Täter entweder unbekannt oder deutsche Staatsbürger. Die Behauptung, dass ausschließlich Ausländer an den Delikten beteiligt seien, stimmt nicht.“

5. Rezo-Style als neues YouTube-Genre: Zerstörungsversuche vor den Wahlen in Österreich

(netzpolitik.org, Leonhard Dobusch)

Das Video „Die Zerstörung der CDU“ des Youtubers Rezo war ein sensationeller Erfolg (16 Millionen Aufrufe), den nun auch andere wiederholen wollen: Anlässlich der bevorstehenden Parlamentswahlen in Österreich gehen gleich mehrere Youtuber mit ähnlichen Videos an den Start. Die Abrufzahlen sind derzeit eher bescheiden und ein Einfluss auf das Wahlergebnis erscheint unwahrscheinlich. Laut Leonhard Dobusch können diese und ähnliche Videos im Rezo-Style dennoch als „Indiz für eine breitere Politisierung von YouTube“ gelten.

6. Silke und Holger kaufen sich eine Zeitung

(neues-deutschland.de, Tim Wolff)

Die DuMont-Mediengruppe hat ihren Berliner Verlag mitsamt Druckerei und „Berliner Zeitung“ verkauft. Neue Eigentümer sind Silke und Holger Friedrich, ein in der Medienbranche bislang weitgehend unbekanntes Unternehmerpaar. Ex-„Titanic“-Chef Tim Wolff hat sich einige Äußerungen des medienunerfahrenen Pärchens angeschaut. Sein Befund: „Nein, hysterisch wird im Angesicht von Silke und Holger niemand, denn sie sind ein hervorragendes Beispiel dafür, was die beiden Deutschlands und die Weltläufte hervorgebracht haben: Menschen, die pathologisch beliebig Wörter von schwammiger Bedeutung aneinanderreihen und das Ergebnis mit so etwas wie »Haltung« verwechseln.“

Zusätzlicher Hörtipp: Silke und Holger Friedrich im ausführlichen Interview bei radioeins (radioeins.de, Jörg Wagner & Daniel Bouhs, Audio: 1:10:09 Stunden).

