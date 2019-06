Kopftuchklischees, Söders „Youtuber-Festival“, Rechte Debatten-Tricks

1. So verschieben Sie eine Debatte nach rechts

(spiegel.de, Sascha Lobo)

Sascha Lobo hat eine Polemik über rechte Kommunikation verfasst. In einer Anleitung in 20 Schritten geht er die entscheidenden Debatten-Tricks der extremen Rechten durch.

2. So organisieren sich Rechtsextreme seit Wochen in neuen Telegram-Gruppen

(buzzfeed.com, Pascale Mueller & Marcus Engert & Juliane Loeffler & Rolf Regner)

„BuzzFeed News Deutschland“ liegen Unterlagen vor, wie sich rechtsextreme Personen in Chatgruppen austauschen, darunter „NPD-Politiker, bekannte Neonazi-Größen und organisierte Rechtsradikale mit Kontakten in die rechtsextreme Kampfsport- und Musikszene sowie zu einschlägigen, teils verbotenen Organisationen.“ Dabei geht es um 250 Personen, die dort ihr radikales Gedankengut teilen.

Weitere Leseempfehlung: Wer zu Neonazis recherchiert, muss sehr mutig sein. „Vice“ hat bei zwei dieser mutigen Personen nachgefragt, was sie antreibt und was sie bei der täglichen Arbeit erleben: Mordfall Lübcke: Diese Menschen machen die Arbeit, die der Verfassungsschutz nicht macht (vice.com, Matern Boeselager).

3. Wem gehört… The Missing Manual

(medium.com, Astrid Csuraji & Jakob Vicari)

Das Recherchekollektiv „Correctiv“ hat mit seiner Aktion „Wem gehört Hamburg?“ den Wohnungsmarkt ein Stückchen transparenter gemacht und ist dafür jüngst mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Daran anknüpfend haben Journalisten eine ähnliche Aktion für eine Stadt in Niedersachen ins Leben gerufen: „Wem gehört Lüneburg“. Im „Missing Manual“ berichten sie über ihre Erfahrungen mit einem derartigen journalistischen Projekt.

4. Söder will „Youtuber-Festival“ veranstalten

(sueddeutsche.de, David Steinitz)

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will ein „Youtuber-Festival“ samt „Influencer-Preis“ etablieren. Außerdem verlangt er eine Reform der deutschen Filmförderung, sprich mehr staatliche Unterstützung und Steuervorteile für Filmproduzenten.

Anmerkung des „6 vor 9“-Kurators: Siehe dazu auch Wikipedia: „Stupid German Money (engl.: dummes deutsches Geld) ist ein ursprünglich von der US-amerikanischen Filmwirtschaft geprägter Begriff für Gelder aus geschlossenen Medienfonds des deutschlandspezifischen grauen Kapitalmarkts. Diese Fonds wurden wegen hoher Abschreibungsmöglichkeiten als Steuersparmodell genutzt. Die Gelder flossen größtenteils in amerikanische Filmproduktionen.“

5. Maut-Verträge öffentlich machen

(djv.de, Hendrik Zörner)

Der Deutsche Journalisten-Verband fordert den Bundesverkehrsminister auf, die Maut-Verträge Journalistinnen und Journalisten zur Einsicht zur Verfügung zu stellen: „Dass der Verkehrsminister auf das gerichtliche Verbot der Pkw-Maut mit Geheimniskrämerei reagiert, ist völlig unangemessen. Wenn es stimmt, dass ein zweistelliger Millionenbetrag aus Steuergeldern verbraten wurde, müssen Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit bekommen, darüber zu berichten.“

6. Falsche Ehre für Kopftuchklischees

(taz.de, Hilal Szegin)

„Eine befremdliche Entscheidung“ nennt Hilal Szegin den Entschluss des Journalistinnenbunds, die Cartoonistin Franziska Becker für ihr Lebenswerk auszeichnen. Szegin stört sich vor allem an Stereotypen und Chiffren wie dem Kopftuch, das in einigen Becker-Cartoons auftaucht: „Aufgrund von Äußerlichkeiten werden einer Menschengruppe innere Einstellungen und Befähigungen zu- oder eben abgesprochen. Das führt zu weniger, nicht zu mehr Handlungsfreiheit von verschleierten Musliminnen. Und das ist weder einer Auszeichnung wert noch feministisch.“

Interessant ist die Reaktion der „Emma“-Redaktion auf die Kritik an ihrer Cartoonistin. Bei Twitter fragt sie: „Findet ihr diese Karikatur von Franziska Becker „islamfeindlich-rassistisch“?“ Und dies wird von den allermeisten Lesern und Leserinnen absolut eindeutig bejaht. Die Linken-Politikern Anke Domscheit-Berg kommentiert fassungslos: „Ich kann kaum glauben, dass das eine ernstgemeinte Frage sein soll.“

